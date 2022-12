Ruská agrese na Ukrajině: Tvrdé boje v Donbasu

27. 12. 2022

čas čtení 8 minut

“Russia is constantly shelling Bakhmut’s infrastructure. The enemy is keeping on scorched earth tactics,” said Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko. https://t.co/edDFMZSx9I





V Chersonské oblasti Rusko ostřelovalo obydlené oblasti podél pravého břehu řeky Dněpr, uvedla ukrajinská armáda.



- Ruské síly "utrpěly největší ztráty v Bachmutu a Lymanu", sdělují ukrajinské ozbrojené síly



Ukrajinské síly za posledních 24 hodin odrazily ruské útoky v oblastech dvou osad v Luhanské oblasti a šesti v Doněcké oblasti, uvedl generální štáb ukrajinských ozbrojených sil v dnešní ranní operační zprávě.



Podle něj ruské síly za uplynulý den provedly dva raketové údery a vypálily 44 raketových systémů s vícenásobným odpálením.



V aktualizaci zveřejněné na sociálních sítích se uvádí:



Na Volyňském, Polském, Siverském a Slobožanském směru se situace výrazně nezměnila, nepřítel udržuje vojenskou přítomnost podél státní hranice a nebyly zjištěny žádné známky formování jeho útočných skupin.





Mezitím ukrajinské ozbrojené síly uvedly, že v období od 24. do 27. prosince bylo zabito dalších 620 ruských vojáků, takže celkové ruské ztráty dosáhly 103 220 osob.

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Dec 27: pic.twitter.com/dkZc4eLm1e