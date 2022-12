"Velké Pomoří" jako nová Ukrajina

28. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Hnutí Pomorů (поморы, původně s vlastním dialektem ruštiny), které zahrnuje jak ty, kteří se etnicky identifikují jako Pomorové, tak ty, kteří se ztotožňují s regionem jako celkem, je na cestě k vytvoření "druhé Ukrajiny" v severním Rusku, varuje historik Dmitrij Semuškin.

Tato hrozba je stále v rané fázi. Ale je stále nebezpečnější nejen proto, že mnozí v Moskvě si to neuvědomují jako problém, ale také proto, že hnutí aktivně podporuje mnoho představitelů vlád ruského severu a západu.

Do rozpadu SSSR byl počet lidí, kteří se identifikovali jako Pomorové, tj. obyvatelé břehů Arktického moře a přilehlých řek, mikroskopicky malý, dosahoval ne více než několika tisíc. Ale po roce 1991 regionální úředníci a vnější agitátoři povzbuzovali ostatní v regionu, aby se s nimi ztotožnili.

V důsledku toho počet lidí na severu, kteří se identifikují jako Pomorové, neustále roste a stále více se prezentují jako etnicky a kulturně odlišní od velkoruského národa, protože nemají tradici nevolnictví a závazek k určitému způsobu obživy.

Podle Semuškina by to pro nikoho nebyl problém, kdyby se takto identifikovali pouze ti, kteří byli skutečně Pomory. Ale bohužel se tato identita šíří k mnoha lidem, kteří by ve skutečnosti měli podle národnosti zůstat Velkorusy, což podkopává jednotu národa a země.

Někteří regionální představitelé a ještě více zahraničních aktivistů to podporují a považují to za východisko z pod kontroly Moskvy. Ale tato nová "představovaná identita", kterou navrhují, hrozí roztrháním ruského národa na kusy, stejně jako vytvoření ukrajinské identity v 19. a 20. století (podle Semuškina "z vnějšku").

Pokud Moskva nezasáhne jak proti domácím i zahraničním aktivistům, tak proti regionálním představitelům, kteří problém buď ignorují, nebo jej aktivně propagují, pak bude Rusko čelit další Ukrajině, jejíž potenciální dopad na ruskou identitu by se mohl ukázat ještě zhoubnější než ukrajinismus.

Zdroj v ruštině: ZDE

