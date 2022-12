Ruská agrese na Ukrajině: Na Ukrajinu bylo vypáleno více než 120 raket, v Kyjevě jsou oběti na životech

29. 12. 2022

- Rusko ve čtvrtek ráno zahájilo novou vlnu raketových útoků na Ukrajině a prezidentův poradce Mychajlo Podoljak uvedl, že bylo vypáleno více než 120 raket



Missiles flying over Kyiv. 15 shot down as of now. pic.twitter.com/bms0ctU88v — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 29, 2022





Přicházejí rozsáhlé zprávy o výpadcích elektřiny, obyvatelé měst po celé Ukrajině byli varováni, aby zůstali v protileteckých krytech, nabíjeli svá zařízení a pokud možno se zásobili vodou. Město Lvov bylo v důsledku útoků hlášeno z 90 % bez elektřiny. Výbuchy byly hlášeny také v Charkově. Přicházejí nepotvrzené zprávy o vypouštění íránských bezpilotních letounů na Kyjev ze směru od Běloruska.



Zpravodajský server Euromaiden Press přináší nepotvrzené zprávy o tom, že škody v Kyjevě z ranního útoku způsobily trosky sestřelených raket, které zasáhly domy, "průmyslový podnik" a dětské hřiště.



Kyjevská městská vojenská správa uvádí, že v Darnyckém okrese byly troskami sestřelených raket poškozeny dva rodinné domy, v Holosijevském okrese průmyslový podnik a v Pečerském dětské hřiště.





- Útok kritizovala britská velvyslankyně na Ukrajině Melinda Simmonsová, která uvedla, že jednání Ruska ukazuje, že "Rusko nechce mír s Ukrajinou, Rusko chce podmanění Ukrajiny".





- Kyjevský starosta Vitalij Kličko napsal na Telegramu, že protivzdušná obrana v regionu sestřelila 16 ruských raket



Maria Avdějevová zveřejnila krátký videoklip, který ukazuje rakety letící dnes ráno nad Kyjevem.



"Tři lidé hospitalizováni v Kyjevě, acc to Klitschko, včetně 14letého dítěte, poté, co Rusko zahájilo další masový útok na Ukrajině. Další rakety letí,sdělují šéfové několika regionů. Jsem ve vlaku a zatím bez zpoždění." Protivzdušné obraně v Mykolajivu a Oděse se údajně podařilo některé z nich sestřelit. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko sdělil, že v hlavním městě země jsou tři zranění, včetně čtrnáctileté dívky. Dva lidé byli zachráněni ze soukromého domu, který zasáhly trosky sesteřlených raket.Přicházejí rozsáhlé zprávy o výpadcích elektřiny, obyvatelé měst po celé Ukrajině byli varováni, aby zůstali v protileteckých krytech, nabíjeli svá zařízení a pokud možno se zásobili vodou. Město Lvov bylo v důsledku útoků hlášeno z 90 % bez elektřiny. Výbuchy byly hlášeny také v Charkově. Přicházejí nepotvrzené zprávy o vypouštění íránských bezpilotních letounů na Kyjev ze směru od Běloruska.Zpravodajský server Euromaiden Press přináší nepotvrzené zprávy o tom, že škody v Kyjevě z ranního útoku způsobily trosky sestřelených raket, které zasáhly domy, "průmyslový podnik" a dětské hřiště.Kyjevská městská vojenská správa uvádí, že v Darnyckém okrese byly troskami sestřelených raket poškozeny dva rodinné domy, v Holosijevském okrese průmyslový podnik a v Pečerském dětské hřiště.Maria Avdějevová zveřejnila krátký videoklip, který ukazuje rakety letící dnes ráno nad Kyjevem."Tři lidé hospitalizováni v Kyjevě, acc to Klitschko, včetně 14letého dítěte, poté, co Rusko zahájilo další masový útok na Ukrajině. Další rakety letí,sdělují šéfové několika regionů. Jsem ve vlaku a zatím bez zpoždění."



- Po raketovém útoku je 40 % obyvatel Kyjeva bez elektřiny



Kyjevský starosta Vitalij Kličko poskytl na Telegramu aktuální informace o situaci s elektřinou ve městě a uvedl, že 40 % obyvatel je bez proudu. Napsal:



Po raketovém útoku je bez elektřiny 40 % spotřebitelů hlavního města. V souvislosti s nezbytnými bezpečnostními opatřeními, která energetici používají během leteckého poplachu. Energetici v současné době pracují na obnovení dodávek elektřiny. Město dodává teplo a vodu jako obvykle. Kromě domů, kde není dodávka energie, na níž závisí provoz kotelen.





- Televizní kanál TSN přináší několik citátů, které připisuje Juriji Ignatovi, mluvčímu velení vzdušných sil ozbrojených sil Ukrajiny, který uvádí podrobnější informace o tom, co Ukrajina ví o dnešních ranních útocích. Cituje jeho slova:



Rusové použili asi 13 letadel, dvě lodě, je tam taktické letectvo. Jsou tam letadla, která mohou odpalovat rakety Kh-22. Aktivita je vysoká. Pokud je zapojeno 13 letadel a dvě lodě, pak lze pochopit, že tam může být asi 100 raket.







Budanov konstatuje, že boje na Ukrajině jsou ve slepé uličce, protože ani Ukrajina, ani Rusko nejsou schopny výrazněji postoupit.

- Ruský ministr zahraničí vyjádřil přesvědčení, že Moskva dosáhne svých cílů na Ukrajině díky své "trpělivosti" a "vytrvalosti". "Jsem přesvědčen, že díky naší vytrvalosti, trpělivosti a odhodlání uhájíme ušlechtilé cíle, které jsou životně důležité pro náš lid a naši zemi," řekl Sergej Lavrov v rozhovoru vysílaném ve státní televizi.





Uvedl v ní, že: "Noc v Doněcké oblasti proběhla za četného ostřelování, ale poprvé po velmi dlouhé době - bez civilních obětí.Maksym Marčenko, gubernátor Oděsy, napsal na Telegramu :"Oděsa: Jednotky protivzdušné obrany sestřelily nad regionem 21 raket!!! Úlomky jedné z nepřátelských raket dopadly do obytné budovy, naštěstí nedošlo k žádným obětem. Bohužel v důsledku zásahů došlo k poškození energetické infrastruktury, proto v regionu dochází k mimořádným výpadkům elektřiny. Všechny služby jsou na místě a fungují."Na Telegramu to potvrdil starosta Kyjeva Vitalij Kličko:"Z poškozeného soukromého domu byli zatím zachráněni dva lidé. Zdravotníci je na místě ošetřili a hospitalizovali. Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Trosky raket poškodily také auto na jedné z centrálních ulic."Prozatím jediné oficiální potvrzení od starosty Vitalije Klička je, že v hlavním městě došlo k výbuchům. Kličko jen dodatečně napsal na Telegram, aby obyvatele informoval: "V Kyjevě může dojít k výpadkům proudu. Nabíjejte telefony a další zařízení. Udělejte si zásoby vody.", a dodal: "Jaké objekty byly zasaženy a zda jsou oběti - informace se zatím upřesňují."Cituje státního dodavatele energie Dtek, podle něhož se Oděsa a Dněpropetrovsk potýkají s nouzovými výpadky proudu, protože "jsou zavedeny kvůli hrozbě raketových útoků, aby se zabránilo značným škodám, pokud se nepříteli podaří zasáhnout energetická zařízení".ve druhé zprávě o pár minut později.V Oděské a Dněpropetrovské oblasti bylo vyhlášeno přerušení dodávek elektřiny s cílem minimalizovat možné škody na energetické infrastruktuře.", což může znamenat, že rakety byly sestřeleny., uvádí New York Times."V rozhovorech ve Spojených státech, Evropě a na Blízkém východě řada zpravodajských služeb, vojenských a národněbezpečnostních činitelů popsala rozšiřující se americký program, jehož cílem je potlačit schopnost Íránu vyrábět bezpilotní letouny, ztížit Rusům vypouštění bezpilotních letounů "kamikadze" a - pokud vše ostatní selže - poskytnout Ukrajincům obranu potřebnou k jejich sestřelení z oblohy," uvádí New York Times.Bidenova administrativa se údajně soustředí na to, aby Írán připravila o některé komponenty potřebné k výrobě bezpilotních letounů, z nichž mnohé se vyrábějí na Západě.Rusko nepoužije "mírovou formuli" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako základ pro jednání. Lavrov rovněž agentuře RIA řekl, že představa Kyjeva o vytlačení Ruska z východní Ukrajiny a Krymu s pomocí Západu je "iluzí".Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov se vyjádřil podobně jako Ústav pro studium války o Bachmutu, i když to rozšířil na celou zemi.Uvedl, že Rusko je ve slepé uličce, ale že Ukrajina "je nemůže porazit komplexně ve všech směrech", čeká na zbraně.Analytici amerického Institutu pro studium války se domnívají, že Rusko dosáhlo v Bachmutu patové situace, přičemž "několik ukazatelů podporuje hodnocení, že ruské síly v okolí Bachmutu kulminovaly".Ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že v bojujícím frontovém městě, které se nachází ve východní Doněcké provincii, zůstalo "jen několik" civilistů. V příspěvku na Telegramu ukrajinský vůdce o městě prohlásil, že "neexistuje místo, které by nebylo pokryto krví".Americká vojenská doktrína definuje kulminaci jako "okamžik, kdy síly již nejsou schopny pokračovat ve své formě operace, útoku nebo obrany" a "kdy síly nemohou pokračovat v útoku a musí zaujmout obranné postavení nebo provést operační pauzu". Pokud ruské síly v Bachmutu skutečně kulminovaly, mohou přesto pokračovat v agresivním útoku. Kulminované ruské síly mohou pokračovat v neefektivních útocích na Bachmut, ačkoli je velmi nepravděpodobné, že by tyto útoky přinesly operačně významné zisky., protože ruské síly zesílily minometné a dělostřelecké útoky na toto nedávno osvobozené jihoukrajinské město. Podle místního úředníka, který se podílel na evakuaci, se někteří obyvatelé, kteří prožili ruskou okupaci, zdráhají navzdory bombardování odejít.Ukrajinský prezident hovořil ve výročním projevu před ukrajinským parlamentem, kde byl údajně přítomen Valerij Zálužnyj, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, ministři vlády, zahraniční diplomaté, vojenský personál a rodinní příslušníci padlých vojáků.- Kreml trvá na tom, že jakékoli návrhy na ukončení konfliktu musí zohlednit to, co nazývá "dnešní realitou" čtyř ukrajinských regionů, které Moskva jednostranně prohlásila za součást Ruska."Chci hned říci, že rok 2022 se samozřejmě ukázal jako velmi, velmi obtížný," řekl Alexej Miller během konference na konci roku, kdy napětí mezi Ruskem a Západem stoupá.Zdroj v angličtině ZDE