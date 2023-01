Petr Fiala o tom, jak jsme všichni po světě strašně známí, slavní a populární

1. 1. 2023 / Jan Čulík

Řekl bych, že je Petr Fiala slušný člověk, snažící se o nemožné - ale taky je to politik. Ve svém novoročním projevu usiloval o to projevit s lidmi porozumění a projevit jim sympatie, podpořit je v jejich strachu z budoucnosti - ovšem bohužel jako politik se některým zásadním problémům prostě vyhnul.

Existuje jedno latinské přísloví: Cum tacent, clamant (Tím, že mlčí, kříčí) a to by se dalo tak trochu po drobné změně uplatnit i na nynější Fialův projev. Několikrát opakoval, že Češi musejí být sebevědomí, musejí být vědomi toho, jak obrovský má Česká republika ve světě respekt. Vrátil se tím tak trochu k známému memu, tolik oblíbeného u některých českých novinářů o tom, jak jsou Češi po světě všude strašně slavní, známí a populární. Mám z toho neustálého ujišťování, včetně toho, že Česko není žádná malá, bezvýznamná země, pocit, že pan Fiala si myslí, že jeho spoluobčané jsou skutečně zcela poraženečtí a propadlí depresi a zoufalství. Tak jim musí pořád opakovat, že jsou slavní a musejí projevovat své sebevědomí.



Samozřejmě, že Česko není v evropském kontextu malá země - je dávno známo, že je to země střední velikosti. Cožpak třeba Irové pořád zoufale bědují, jaká jsou malá země, i když jsou jich jen čtyři miliony? Nebo Skoti, jichž je milionů pět?





Jenže problém je, že země, které nemají pocit méněcennosti, o sobě pořád nemusejí zdůrazňovat, jak nejsou malé a bezvýznamné. Když někdo něco pořád zdůrazňuje, upozorňuje tím na opak.





Na začátku svého projevu připomenul Petr Fiala, že 1. leden 2023 je třicátým výročím rozdělení Československa. České vládní PR má ovšem jinou, pozitivní (!) interpretaci. Vládní PR šíří na sociálních sítích texty o "obnovení" českého státu. Cože? Jako poprvé od roku 1620? :)







Petr Fiala v této souvislosti hovořil o tom, že se před třiceti lety český a slovenský národ rozhodl jít každý samostatnou cestou. Promiňte, pane premiére, ale to je lež. Český a slovenský národ se o ničem před třiceti lety nerozhodl, žádné referendum se nekonalo, udělal to za něho Václav Klaus. Až do poslední chvíle prokazovaly průzkumy veřejného mínění, že až šedesát procent obyvatel Československa rozdělení země nechce. Nepředstírejme po třiceti letech, že to bylo rozhodnutí občanů. Nebylo.









Taková drobnost, ale prosím, pane Fialo, nepoužívejte pokud možno výrazu "Není náhoda, že..." Jak to zdokumentoval Robert Conquest ve své slavné knize o stalinismu v Rusku The Great Terror, výraz "Není náhoda, že..." byl oblíbeným výrazem Josefa Stalina - plně odpovídal jeho paranoidnímu myšlení a uvažování. Protože to byl jím často používaný oblíbený výraz, vešel samozřejmě do krve obyvatelům a komunistům ve všech zemích východního bloku. Zažité zvyklosti mizí strašně pomalu. Stalin zemřel v březnu 1953, je neuvěřitelně překvapující, že jeho oblíbený obrat používá politik z údajně centristicko-pravicové strany ODS ještě o sedmdesát let později... :(







Některé výrazy bychom prostě používat neměli, použil by například Petr Fiala výrazu "konečné řešení"?





Během Fialova projevu začalo být opravdu hodně zjevné, že ho koncipoval ve velmi problematické situaci země jako svého druhu útěšnou terapii pro občany. Proto pořád to opakování, "musíme být sebevědomí, jsme dobří, všechno zvládneme". Fiala ví, že se lidé bojí chudoby a nestabilní budoucnosti.







Je samozřejmě velmi důležité, že Česká republika je dnes nedílnou součástí Evropské unie a NATO. Snad by ji to před ruskou agresí skutečně ochránilo, kdyby Putin, až Západ přestane bavit Ukrajinu podporovat, přece jen zvítězil a pak zcela jistě zaútočil i na další země. Doufám, že je členství NATO pro ČR opravdu tak silnou zárukou bezpečnosti, jak o tom hovořil Fiala.







Fiala poděkoval, že Češi přijali ukrajinské uprchlíky a finančně jim pomáhají. To je jistě velmi záslužné, ale co xenofobie vůči uprchlíkům z jíných konfliktů světa? A proč Fialova ODS rozhlašuje, že bude i nadále bránit přístupu uprchlíků do České republiky. Existuje snad dvojí metr? A proč? Je to rasismus?



Je dobře, že se podle jeho slov ČR snad rozhoupala i k novým investicím do obrany. Máme však v Britských listech zbrojního odborníka Karla Dolejšího a ten už několikrát v poslední době psal, že česká obranná strategie při nákupu zbraní není zrovna nejpromyšlenější. Tak nevím.

Fiala také poděkoval českým občanům, že šetří energií. Ono to spíš bude tím, že se lidé bojí nezvládnutelných účtů za elektřinu a plyn. Hovořil o tom, zřejmě tím mínil Maďarsko, že vládní zastropování energií je cesta do pekla. Dobře, to je možná pravda, ale nikdo ani Fiala nikdy nevysvětlil, proč prodává ČEZ Čechům vlastní vyrobenou elektrickou energii za vysoké ceny z lipské burzy, přestože jsou daleko vyšší než jeho minimální ceny výrobní? Proč o tom nikdo nehovoří? Musí vláda ustupovat ČEZu?







O rostoucí chudobě obyvatelstva, jak o tom v Britských listech často píše sociální pracovník Pavel Veleman, který je s tím v každodenním styku, se přímo Petr Fiala nezmínil. Myslím, že o tom bylo všechno to povzbuzování, jak musíme mít jako občané o sobě to vysoké sebevědomí, a proto "všechno zvládneme".



Spolu s Babišem se ODS dopustila před časem obrovské chyby: zrušení superhrubé mzdy. Poukazují na to opakovaně četní ekonomové. Udělala tím obrovskou díru do státního rozpočtu. Navzdory varování ekonomů, že je nutně zapotřebí zvýšít v ČR bohatým daně, ODS se k tomu nemá. Fiala nyní oznámil, že jeho vláda bude ve státním rozpočtu škrtat. No, to bude opravdu to správné opatření v době krize, kdy je třeba investovat do nových technologií a pomáhat lidem...







Fiala přislíbil, že se svou vládou se bude snažit zajišťovat pro ČR energie i pro další roky. Bude prý stavět ropovody a plynovody. Skutečně? V době globálního oteplování? Sice se zmínil o tom, že jeho vláda odstraňuje "byrokratické překážky" bránící vzniku obnovitelných energetických zdrojů, avšak řádnou strategii pro obnovitelné zdroje jeho vláda nemá. A situace je katastrofální.







V neděli bylo na některých místech v České republice - na Nový rok - 19 stupňů Celsia.



