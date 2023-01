V Británii za nečinnosti konzervativní vlády se drastickým způsobem rozkládá státní zdravotnictví

3. 1. 2023

Jak o tom v Britských listech informujeme pravidelně, pobrexitová Británie - právě v důsledku brexitu - se v mnoha oblastech propadá do chaosu. Většina státní infrastruktury přestává fungovat. (Tomasz Oryński informuje na Twitteru, že vánoční dárek, odeslaný britskou poštou z Glasgow jemu do Finska dne 3. prosince 2022 mu došel teprve 2. ledna 2023!)



Propad britského hospodářství způsobený brexitem výrazně přispěl k snížení mezd státních zaměstnanců, takže v mnoha oborech se konají stávky, které konzervativní vláda ignoruje. Připravují se další stávky zdravotních sester, od úterý znovu stávkují britské železnice, veřejnost je varována, aby se nikam nepokoušela vlakem jezdit.

Britské státní zdravotnictví bylo ochromeno covidem a nikdy se z něho řádně nevzpamatovalo. Kvůli nízkým platům a existenčnímu a pracovnímu tlaku odcházejí desetitisíce zdravotních sester, chystá se také odejít velká část mladých lékařů. V nynější nové epidemii chřipky, streptokoku A a covidu zdravotnictví drsně kolabuje.





Představitelé zdravotnictví varují, že "neúnosná" krize britského zdravotnictví bude pokračovat až do dubna



Ministři byli vyzváni, aby mimořádně svolali parlament. Pacienti totiž zbytečně umírají v důsledku jejich nečinnosti





Vedoucí představitelé britského zdravotnictví varovali, že krize, která zdravotnictví zachvátila, bude pokračovat až do Velikonoc, a obvinili ministry, že svou nečinností nechávají pacienty zbytečně umírat.





V posledních dnech vyhlásilo kritické stavy více než deset regionálních zdravotnických trustů a záchranných služeb. Tlak na zdravotnictví zvyšuje prudce rostoucí poptávka, zvyšující se počet případů chřipky a covidu a přetížené pracovní síly.





Taylor promluvil v době, kdy se další tisíce zdravotníků, sester a lékařů připravují na odchod ze zdravotnictví kvůli platovým a pracovním podmínkám. Zaměstnanci záchranek mají stávkovat 11. a 23. ledna, zatímco zdravotní sestry budou znovu stávkovat 18. a 19. ledna. Hlasování o stávkách mladších lékařů v Anglii bude zahájeno 9. ledna.





(V Británii musejí od doby Margaret Thatcherové odbory uspořádat hlasování své členské základny, aby se potvrdilo, že členové odborového svazu skutečně chtějí do stávky. Ve dny stávek jsou stávkující samozřejmě neplaceni.)



Vedoucí představitelé britského státního zdravotnictví nyní varovali, že jen v důsledku zpoždění v pohotovostní péči zřejmě týdně umírá v Británii až 500 lidí více než normálně. V některých částech Anglie dochází kyslík pro vážně nemocné pacienty. Dodali, že až do dubna 2023 se očekává další chaos."Zdá se pravděpodobné, že příští tři měsíce budou ve znamení dalších kritických událostí, které bude třeba vyhlásit," řekl Matthew Taylor, výkonný ředitel Konfederace zdravotnictv í, která zastupuje celý systém zdravotní péče v Anglii, Walesu a Severním Irsku.Ministři čelí rostoucímu tlaku na zvládnutí krize. Britská lékařská asociace (BMA) uvedla, že "ohlušující" mlčení a nečinnost vlády je "politickou volbou", která vede ke "zbytečnému umírání" pacientů.Liberální demokraté vyzvali vládu, aby mimořádně svolala parlament. Labouristé obvinili vládu ze "špatného řízení zdravotnictví", které vytvořilo kolem něho pocit "ohrožení".Taylor uvedl, že situace dosáhla krizového bodu: "Někteří naši členové informují, že počet zaměstnanců na jejich odděleních je nyní pod minimální úrovní. Usilovně pracují na zřízení dalších eskalačních míst pro podporu příjezdů ze sanitek. Měli případy, kdy jim dočasně došly kyslíkové lahve. Někteří jejich pacienti čekají na lůžko déle než dva dny.Vysoká míra chřipky a covidu, která se více než zdvojnásobila, pokračující problémy s opožděným propouštěním z nemocnice, kvůli nimž zůstává v nemocnici přes 12 000 zdravotně způsobilých pacientů (v Británii nefunguje řádně sociální péče pro lidi propuštěné z nemocnic, takže nemohou být propouštěni, protože není, kdo by se o ně staral) a následný šok ze stávek zdravotníků umocňují dlouhodobé problémy více než 130 000 neobsazených míst v britském zdravotnictví, desetiletý nedostatek investic do kapitálu a neprovedené plánované operace, jejichž počet stále roste. V současnosti čeká dlouhodobě na operaci v Británii více sedm milionů lidí."Narůstající krize přichází v době, kdy Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) vydala varování rodinám před vysokým výskytem chřipky, covidu-19 a spály v souvislosti s návratem dětí do škol a zařízení péče o děti."Pokud se vaše dítě necítí dobře a má horečku, mělo by zůstat doma, dokud se nebude cítit lépe a dokud horečka neustoupí," uvedla hlavní lékařská poradkyně UKHSA, profesorka Susan Hopkinsová.Ministr školství Robert Halfon v pondělí prohlásil, že Rishi Sunak považuje krizi za "nejvyšší prioritu", ale premiér ani jeho ministr zdravotnictví Steve Barclay se ke zdravotnické krizi zatím vůbec nevyjádřili."Je neupřímné, že premiér ve svém novoročním poselství hovoří o 'podpoře zdravotnictví', když jeho vlastní ministr zdravotnictví nedokáže promluvit o tom, jak tuto krizi napravit," řekl profesor Philip Banfield, předseda Asociace britských lékařůStínový labouristický ministr zdravotnictví Wes Streeting uvedl, že považuje za "naprosto nevysvětlitelné", proč Sunak ani Barclay "nezvedli hlavu a ani se neukázali, nevysvětlili, co přesně dělají pro zvládnutí této krize a pro podporu pacientů a zaměstnanců, kteří pracují v nesnesitelných podmínkách a bojují s mimořádným tlakem".Ačkoli se může zdát, že hlavní tíhu napětí nesou záchranné služby a oddělení pohotovosti, celé britské zdravotnictví je nyní pod velkým tlakem, řekl Taylor."Ačkoli je sekundární péče místem, kde jsou tyto problémy patrné asi nejvíce, všechny části zdravotnictví včetně primární, komunitní a psychiatrické péče jsou pod obrovským tlakem."Současná zátěž je tak velká, že také maří snahy o řešení obrovského množství nevyřízených operací a zákroků, které jen v Anglii narostlo na sedm milionů čekajících osob," dodal Taylor."Současná situace ve zdravotnictví je neúnosná a neudržitelná jak pro naše pacienty, tak pro tvrdě pracující zdravotnický personál, který se zoufale snaží držet krok s neuvěřitelně vysokou poptávkou," řekl Banfield."Asociace britských lékařů opakovaně vyzývá vládu, aby zasedla k jednacímu stolu a promluvila o tlacích na naše zdravotnictví, ale její mlčení je ohlušující."Royal College of Emergency Medicine upozorňuje, že v důsledku zpoždění a problémů s urgentní a pohotovostní péčí umírá každý týden 300 až 500 lidí víc než normálně, Chris Hopson, ředitel pro strategii v anglickém zdravotnictví prohlásil, že tento odhad "neuznává".Banfield zdůraznil, že je zřejmé, že pacienti umírají zbytečně kvůli stavu zdravotnictví."Vláda by měla dostát svým závazkům vůči veřejnosti. Jedná se o politickou volbu a pacienti kvůli ní zbytečně umírají," řekl."Vláda musí zakročit a přijmout okamžitá opatření. Bez zásahu budou čekací listiny nadále narůstat, pacienti budou nadále trpět a personál bude nadále odcházet."Daisy Cooperová, mluvčí liberálních demokratů pro zdravotnictví, řekla: "Pro obrovské množství pacientů je to situace, kdy jde o život. Zdravotnictví se nám hroutí před očima, zatímco premiér a ministr zdravotnictví jsou v nedohlednu."Jedná se o celonárodní krizi a země nikdy neodpustí vládě, pokud odmítne mimořádně svolat parlament, zatímco stovky lidí umírají v zaparkovaných sanitkách nebo na chodbách nemocnic."