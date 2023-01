Putin by měl být ještě letos postaven před soud - čelný mezinárodní právník

2. 1. 2023

Ruský prezident Vladimir Putin by měl letos stanout před soudem na Ukrajině za válečné zločiny, kterých se tam dopustil, tvrdí právník, který vedl stíhání bývalého srbského vůdce Slobodana Miloševiče.



Sir Geoffrey Nice konstatoval v rozhlase BBC, že Putin je nese vinu za útoky na civilní cíle během války.



Tento britský advokát vyjádřil své překvapení nad tím, že to prokurátoři a politici "neříkají mnohem svobodněji a otevřeněji".

V rozhovoru pro nedělní pořad Broadcasting House stanice Radio 4 sir Geoffrey charakterizoval jednání Moskvy během invaze na Ukrajinu za zločiny proti lidskosti - protože Rusko útočí na civilní cíle.



Zločiny proti lidskosti jsou podle válečného práva považovány za jedny z nejzávažnějších trestných činů.



Právní předpisy zakazují útoky na civilní obyvatelstvo - nebo na infrastrukturu nezbytnou pro jeho přežití - a jsou stanovena v mezinárodních smlouvách, jako jsou Ženevské úmluvy.



Například opakované útoky Ruska na ukrajinskou energetickou síť v zimě jsou označovány za válečné zločiny v důsledku škod způsobených civilistům.



Mezinárodní společenství obvinilo ruské vojenské jednotky z tisíců případů týrání osob.



Podle generálního prokurátora v Kyjevě bylo dosud zaznamenáno více než 62 000 válečných zločinů, včetně smrti více než 450 dětí.



Sir Geoffrey spolupracoval v letech 1998-2006 s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).



Vedl případ bývalého srbského vůdce Slobodana Miloševiče, který byl v Haagu souzen v roce 2002 za válečné zločiny spáchané v Chorvatsku, Bosně a Kosovu.



Miloševič - kdysi známý jako "řezník Balkánu" - zemřel ve vězení ještě před ukončením procesu.



V komentáři k válce na Ukrajině sir Geoffrey uvedl, že obvinění proti Putinovi "nemůže být jasnější" Putinovi a že "není pochyb" o řetězci velení vedoucím až k tomuto muži v Kremlu.



To znamená, že "nejdůležitější věcí" je soudit samotného ruského vůdce, a nikoliv nízko postavené vojáky, řekl v rozhovoru pro pořad Broadcasting House.



Dodal, že případný soudní proces "by se podle mého názoru mohl konat hned zítra ráno" a měl by se konat v ukrajinském jazyce. Sám Putin by podle něj nemusel být přítomen.



Sir Geoffrey spekuloval o možném důvodu, proč ruský vůdce dosud nečelil tvrdšímu postihu - naznačil, že by mohlo dojít ke snaze vyjmout ho z trestního stíhání v rámci mírové dohody.



Uvedl, že Mezinárodní trestní soud (ICC) - který má jurisdikci nad Ukrajinou - "se dosud nevyjádřil k Putinově odpovědnosti za tento zločin".



Sir Geoffrey uvedl, že tato "neochota" vyvolává otázku, zda neobvinění prezidenta Putina nepřináší nějakou "politickou výhodu".



Uvedl však, že myšlenka jakéhokoli mírového urovnání, které by zabránilo soudnímu procesu s Putinem, je "děsivou vyhlídkou", která by byla "naprostým popřením spravedlnosti pro ukrajinský lid".



V reakci na tento rozhovor mezinárodní soudní dvůr ICC odmítl jakékoli tvrzení o možném "nátlaku nebo ovlivňování" prokurátora Karima Chana, aby odložil vyšetřování Vladimíra Putina.



Karim Khan "opakovaně prokázal..., že vyvození odpovědnosti je nutností, které musí být dosaženo", uvádí se v prohlášení ICC.





Dodalo, že žalobce pracuje na Ukrajině na shromažďování důkazů o válečných zločinech - a zatykače budou vydány, až bude shromážděn dostatek důkazů.







Zdroj v angličtině ZDE



