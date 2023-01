Klimatická krize: Teplé lednové počasí láme rekordy v celé Evropě

3. 1. 2023







Nejméně osm zemí zaznamenalo rekordně vysoké teploty "téměř neslýchaného" tepla, sdělují meteorologové



V posledních dnech padají v Evropě meteorologické rekordy znepokojivým tempem



Podle údajů, které shromáždil klimatolog Maximiliano Herrera, jenž sleduje extrémní teploty, byl nejteplejší lednový den v historii zaznamenán nejméně v osmi evropských zemích včetně Polska, Dánska, České republiky, Nizozemska, Běloruska, Litvy a Lotyšska.



V polském Korbielówě dosáhla rtuť teploměru 19 °C, což je teplota, na kterou je slezská vesnice zvyklá spíše v květnu, a je 18 °C nad ročním lednovým průměrem 1 °C. V Javorníku v České republice bylo 19,6°C, zatímco průměr pro toto roční období je 3°C.



V běloruském Vysokaje by se teploty v tuto roční dobu běžně pohybovaly kolem nuly. V neděli dosáhly 16,4 °C, čímž o 4,5 °C překonaly dosavadní lednový rekord v zemi.

Jinde na kontinentu byly překonány místní rekordy na tisících jednotlivých měřicích stanicích, přičemž jen v Německu jich od 31. prosince do 2. ledna padlo téměř 950, uvedl Herrera.



Severní Španělsko a jižní Francie se vyhřívaly v plážovém počasí: v Bilbau bylo 24,9 °C, což je nejteplejší lednový den v historii, a rekordy padly na stanicích v Kantábrii, Asturii a Baskicku. Pouze Norsko, Británie, Irsko, Itálie a jihovýchodní Středomoří nezaznamenaly žádné rekordy.



"Můžeme to považovat za nejextrémnější událost v evropské historii," řekl Herrera. "Vezměme si případ extrémní vlny veder ve Velké Británii v červenci 2022 a rozprostřeme tuto sigmu (velikost) na mnohem větší území, zahrnující asi 15 zemí.



"Můžeme pravděpodobně říci, že je to poprvé, kdy je extrémní meteorologická událost v Evropě (z hlediska extrémních veder) srovnatelná s nejextrémnější událostí v Severní Americe."





Alex Burkill, vedoucí meteorolog meteorologického úřadu, souhlasil, že se jedná o extrémní meteorologickou událost. "Bylo to extrémní horko na obrovském území, což je, upřímně řečeno, téměř neslýchané," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

