Miniaturní velikáni

3. 1. 2023 / Soňa Svobodová

Foto: Pan Šimon Ryšavý před svým knihkupectvím s vnučkou

K. H. Mácha, F. L. Čelakovský, K. H. Borovský, K. J. Erben, V. Hálek či J. Wolker to jsou jen někteří z mnoha českých velikánů, které se ve svých miniaturních knížečkách rozhodl zvěčnit jeden z nejznámějších a mezi všemi milovníky knih i jeden z nejvyhledávanějších brněnských knihkupců a nakladatelů Šimon Ryšavý. Jehož počátky ryze rodinné firmy spadají do osmdesátých let, kdy založil nejprve své nakladatelství Šimon Ryšavý, které vydává dodnes knihy začínajících autorů a hlavně knihy o Brně. Poté k němu v roce 1991 přidal i knihkupectví, ale než toto vše provedl, předcházelo tomu jeho studium na knihkupecké škole v Luhačovicích a následně na střední knihkupecké škole v Brně. Pak začal pracovat v Uherském Hradišti, po vojně se oženil, přestěhoval zpět do Brna, kde nastoupil do Cizojazyčné literatury na České 31 jako knihkupec. Tam se vypracoval na vedoucího prodejny. V roce 1989 společně s panem Boudou z Antikvariátu založil OF knihkupců pro Jihomoravský kraj a v roce 1990 převzal Cizojazyčnou literaturu pod sebe a začal podnikat jako soukromý knihkupec – nakladatel. Pane Ryšavý, vzpomenete si ještě někdy na své úplné začátky v tomto oboru?

Pan Ryšavý s manželkou

Začátky byly fantastické, nálada lidí vynikající, hlad po literatuře obrovský. Prodej knih se rozvíjel a já začal zaměstnávat vícero lidí. Rozvíjel se i počítačový svět a já začal s nakladatelskou činností.

Jak jsem již v úvodu zmínila, proslavil jste se „specialitou“ vašeho nakladatelství, tedy vydáváním miniaturních knih velikánů. Čím to, že jste se rozhodl zrovna pro tento formát?

Miniatury mě vždy lákaly a chtěl jsem i naše knižní velikány přiblížit zajímavou formou čtenářům, což se povedlo.

To určitě ano, neboť právě z této edice se velké pozornosti těšil nejen K. H. Mácha, jehož jste prodal kolem 13 000 výtisků, ale teď se velké pozornosti těší i miniatura citátů o víně, která se dá zavěsit na láhev dobrého vína. Znamená to tedy, že ve vydávání citátů budete pokračovat i do budoucna?

Máchův Máj byl na knižním trhu velmi úspěšný, věnoval jsem ho prezidentu Václavu Havlovi, když se tehdy ženil s D. Veškrnovou. Miniatura o víně je taky zajímavá a dobře prodejná, uvidíme, zda-li budu ve vydávání miniatur pokračovat...zatím nevím…

Ale to není zcela vše. Ve vašem knihkupectví je možno zakoupit i knihy, pro něž máte zajímavé označení „Brunensia“. Komu jsou hlavně určeny?

Ano. Jsou to všechno knihy o Brně, které jsou určeny všem čtenářům a samozřejmě hlavně lidem v Brně. Takovým jejich hlavním lákadlem, je autorka knih o Brně vynikající historička paní Milena Flodrová.

A kolik jste jich společně vydali?

Těch knih bylo asi pět, a musím říci, že všechny publikace od paní Flodrové jsou zajímavé a nutno ještě dodat, že některé „ozdobil“ ilustracemi pan S. Sedláček a tyto ilustrace jsou okouzlující.

Já jen pro naše čtenáře dodávám, že ze spisovatelského pera paní Mileny Flodrové, vzešly např. tyto knihy: Brno, Brno v pověstech času či Hrad Veveří, jenž vyšel i v německé a anglické mutaci...

Vaší další velmi pozoruhodnou ediční řadou je i „Brněnský legionář“, v níž jste vydal již přes dvacet titulů mapujících náš odboj. Co vás přimělo pustit se do tohoto záslužného díla?

Těch titulů je již mnohem více, edice Brněnský legionář má za úkol připomínat hrdinství našich legionářů z první světové války, a to na všech frontách a taky hrdinný odboj proti nacistickému zlu.

Nejste jen nakladatel-knihkupec, jste také pořadatelem mnoha přednášek na tzv. „Legionářských pondělcích“, které každoročně spojujete s celostátním konáním soutěže s názvem „Co víš o československých legiích“. Jaký je o ně zájem?

Legionářské pondělky byly velmi atraktivní, dokud žili příslušníci odboje. Bohužel se pomalu odebrali všichni na druhý břeh a tak pomalu ukončujeme tuto činnost.

Soutěž – Co víš o Československých legiích byla velmi sledovanou po celé naší vlasti a přinesla nám hodně zajímavých setkání. Jejím hlavním organizátorem byl M. A. Fryščok, se kterým jsem vydal spoustu knih o legiích, jako např. tuto: Legionáři, car a rudá vlajka

Musím přiznat, že nejsem příznivcem velkých obchodních řetězců a raději preferuji malé obchůdky, kde člověk najde kromě kvalitního sortimentu, milého a odborného slova o daném díle i denní světlo. Proto mi to nedá, abych se vás nezeptala, jak se vám v současném podnikatelském světě bojuje za přežití a udržení kamenného knihkupectví?

Knihkupectví je v současné době stánkem kultury a věřím, že to bude i nadále, je ale pravdou, že ceny knih jsou den ode dne vyšší, a to je problém. Ono udržet nájem, zaplatit elektřinu a plyn a nezbude vám skoro nic, je velmi smutné - někdy to dotujeme se ženou z důchodů.

Za celou dobu své působnosti jste vydal přes tři stovky knih, ale určitě jsou i další, které byste rád vydal. Co je takovým největším nakladatelským oříškem kromě peněz, když se rozhodnete, že knihu chcete vydat?

Teď je to vydání knihy profesora V. Věžníka: Zpívali v Brně III. - Vzpomínání s CD, bohužel nemůžeme sehnat sponzora na tuto náročnou publikaci.

Možná, že se po přečtení tohoto rozhovoru nějaký objeví...

Vzdělanost národa se pozná podle toho, jak je sečtělý. Myslíte, že náš národ je národem čtenářů, nebo by měl ve svém čtení přidat?

U nás se vždy četlo a číst bude – ona ta vůně knihy se nedá ničím nahradit !!!

A to je svatá pravda...

Děkuji za rozhovor.

