Do nového roku více vnitřního uspokojení

Nejen machistický komplex stojí za potřebou chlubit se vyměšováním

1. 1. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com





Greta Thunberg takto reagovala na Twitteru na jednoho tupce , který jí chtěl poslat seznam svých aut s vysokou emisní produkcí. Tedy kromě faktu, že odpůrci omezování vlivu člověka na klima se zároveň významně překrývají s machistickými zoufalci je tu ještě jeden pozoruhodný rys, jenž stojí za povšimnutí. Malé děti ve vývojovém stadiu, v němž se učí mít pod kontrolou své vyměšování, jsou většinou svými rodiči mohutně motivovány pochvalou za to, když se jim podaří vykakat se do nočníku a tedy pochopitelně se potřebují s tímto pokladem pochlubit. Toto období se dle Freuda kryje s análně-sadistickou vývojovou peridodou, během níž je dítě uspokojováno vypuzováním.





Paralela vypuzování/vyměšování a emisí se přímo nabízí. Tak jen dávám podnět pro nějakou hlubší psychosociální analýzu a přeju do nového roku hodně vnitřní satisfakce..

