Masopustovo poslední přání a Pelého odvrácená strana

Stejně jako mají cizinci méně detailní představu o Václavu Havlovi nebo Michailu Gorbačovovi, i Brazilci vědí o Pelém o něco více a někdy byly části jeho životopisu kritizovány.





První kontroverze začaly, když byl ještě mladou hvězdou. Aby si Pelé zachoval svou slávu mezi ženami, udržoval vztah se svou přítelkyní Rosemeri, která si ho po jen letech ve stínu vzala, až mu bylo 25 let, a měla s ním 3 děti. Dalším důvodem pro utajení vztahu bylo, že Rosemeri je běloška (je jí 77 let a žije v Portugalsku). Přestože je Brazílie rasově nejsmíšenějším národem na planetě, tato miscegenace pocházela většinou od bílých mužů, kteří měli nemanželské děti s černými služkami, ale pro bílé ženy ze střední třídy bylo randění s černochem společensky zavrženíhodné.





Později vyšlo najevo, že souběžně s oficiálním vztahem měl Pelé poměr s jinou bílou ženou, z něhož se narodila dcera. Nakonec ještě dcera další bílé ženy požádala u soudu o analýzu DNA a bylo prokázáno, že je také jeho dcerou. Zatímco s druhou "bastardní" dcerou udržoval vztah, s touto to odmítl. Tvrdil, že se na něj obrátila s právníky a výhrůžkami prozrazení podpořenými pokusem o finanční vydírání, tak nikdy se s ní nesetkal a ona zemřela ve věku 42 let na rakovinu. Za to byla jeho pověst pošramocena, zejména mezi ženami v Brazílii.





Další kontroverzí je, že Pelé mlčel o vojenské diktatuře (1964-1985) a nechal se režimem využívat k propagandě doma i v zahraničí. Poté, co byla obnovena demokracie, se pokusil stát kandidátem na prezidenta za radikální pravicovou stranu. Nebyl úspěšný.





Černošští aktivisté mu také vyčítají, že pro svou rasu nikdy nic neudělal, čemuž Pelé oponoval slovy, že to, že je nejslavnějším černochem na světě, je jeho aktivismus. Mnozí také poukazují na skutečnost, že všechny jeho čtyři manželky a různé milenky a přítelkyně byly bělošky. V 80. letech, kdy mu bylo 40 let, chodil s Xuxou, blonďatou topmodelkou a moderátorkou dětských televizních pořadů, které bylo teprve 15 let. Technicky vzato to bylo nezákonné, ale on byl "králem Brazílie", takže nikdo nic neřekl.





V méně závažné záležitosti se Pelé také léta pokoušel stát hercem. Zahrál si ve filmu Johna Hustona se Silvestrem Stallonem (Vítězství) a pokoušel se hrát v brazilských telenovelách, což se setkalo s velmi špatným přijetím kritiky i veřejnosti. Nicméně nejvíce nám vadilo jeho naléhání, aby se stal zpěvákem a hráčem na akustickou kytaru. Nikdo z jeho blízkých neměl odvahu říct mu pravdu o jeho naprostém nedostatku talentu v hudebním umění.





Také pro Brazilce se Pelého image stala příliš vtíravou v 90. letech, kdy se rozhodl přijmout jakoukoli nabídku teleshoppingové reklamy a prodával nejrůznější výrobky sporné kvality.





Pelého nedávná zjevná podpora krajně pravicového křesťanského fundamentalisty a prezidenta Jaira Bolsonara také nebyl dobře vnímána polovinou národa.





Bez ohledu na všechny tyto detaily, které Pelému v očích mnoha Brazilců dodávají složitější světlo, o něm nikdy nikdo nepochyboval, že je vůbec nejdůležitějším jménem v historii země doma i v zahraničí. Změnil fotbal ze sportu v umění, jak se o tom zmínil světoznámý brazilský hráč Neymar. Pelé se zasloužil o to, že Brazílie byla hrdá na to, že se stala součástí naší značky snaha nabídnout divákům driblování až po krásné a pokud možno spetakulání pohyby pro oči diváků, nejen střílení gólů. Pro brazilské fanoušky vyžaduje fotbalový zápas nečekané a krásné pohyby, nejen vítězství. Pelé je praotcem toho všeho.