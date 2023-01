Představa světa bez jaderných zbraní

5. 1. 2023

čas čtení 5 minut

22. ledna si připomeneme druhé výročí Smlouvy OSN o zákazu jaderných zbraní, který podporuje 70% zemí světa. Mezitím je v rozpočtu amerického ministerstva energetiky na rok 2023 požadováno více než 21 miliard dolarů na modernizaci jaderných zbraní. Postavme tuto sumu proti rozpočtu téhož ministerstva na rok 2023 na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie - 4 miliardy dolarů - a vidíme budoucnost: zbraně mají přednost před větrnými turbínami. A válka zhoršuje klimatickou krizi, míní Patricia Hynes. Vládní rozpočet se navíc netýká dalších problémů, z nichž tři jsou popsány zde:

hrůza, kterou v lidech vyvolávají jaderné bomby, jež způsobí konec světa (pokud jsme se nestali "otupělými vůči této kultuře masové smrti");

„věčné" radioaktivní zamoření, které se vymyká čištění podle norem bezpečnosti pro člověka a životní prostředí, přičemž odhadované náklady jen na jednu lokalitu, Hanford ve Washingtonu, činí 300 až 640 miliard dolarů;

krádež a zamoření půdy a kultury původních obyvatel kvůli těžbě uranu, výrobě plutonia pro bomby a provádění nadzemních testů atomových bomb.

Hanford ve státě Washington je místem, kde byly v letech 1944-1987 umístěny největší reaktory na výrobu plutonia na světě (včetně reaktorů na bombu svrženou na Nagasaki). Podle Joshuy Franka, autora knihy Atomové dny, bylo území Hanfordu fakticky ukradeno federální vládou čtyřem domorodým kmenům a rolníkům a nyní je "pravděpodobně nejvíce kontaminovaným místem na planetě.

Hanfordský závod na výrobu plutonia zabil a kontaminoval ryby, vodní ptactvo a další biologický život v řece Columbia a znečistil 200 čtverečních mil vodonosné vrstvy pod ní. Nachází se zde 177 netěsných podzemních skladovacích nádrží, v nichž je uloženo 53 milionů litrů radioaktivního a chemicky nebezpečného odpadu - atomová pustina, která možná nebude nikdy sanována. Nejhorším a velmi reálným scénářem pro tuto lokalitu a její pracovníky je výbuch podobný výbuchu v Černobylu.

Zatímco vlády vyrábějící jaderné zbraně a jejich průmysl vyrábějící bomby zločinně zaspávají, což by mohlo znamenat konec života na naší planetě, mnozí vědci, vysoce postavení vojáci, občané a celé země - čelí politickému idiotismu držitelů těchto zbraní.

Na 40. srazu v Los Alamos v Novém Mexiku podepsalo 70 ze 110 fyziků, kteří pracovali na atomové bombě, prohlášení podporující jaderné odzbrojení. Kdy jindy nejchytřejší vědci své doby přiznali, že jejich nejvýznamnější práce byla kolosálním omylem?

Dne 2. února 1998 vystoupil v Národním tiskovém klubu generál ve výslužbě George Butler, bývalý velitel amerického strategického letectva: "Pravděpodobné následky jaderných zbraní nemají žádné... opodstatnění. Mají v rukou nejen osud národů, ale i samotný smysl civilizace." K jeho výzvě ke zrušení jaderných zbraní se připojilo dalších šedesát generálů a admirálů ve výslužbě.

Proti obrovskému tlaku jaderných států, z nichž nejagresivněji vystupují Spojené státy, se v červenci 2017 122 zemí dohodlo na zákazu jaderných zbraní. Jádrem Smlouvy OSN o zákazu jaderných zbraní (TPNW) je výslovný etický cíl: chránit národy světa před humanitární katastrofou, která by nastala v případě použití jaderných zbraní.

Do konce roku 2022 smlouvu ratifikovalo 68 zemí a dalších 23 zemí ji právě ratifikuje. Dalších nejméně 30 zemí přislíbilo, že se ke smlouvě připojí.

Od roku 2007 mezinárodní organizace ICAN, která má partnery ve více než 100 zemích, mobilizuje lidi na celém světě, aby přesvědčila své vlády k podpoře zákazu jaderných zbraní.

Starostové za mír z více než 8 000 světových měst vyzývají ke zrušení jaderných zbraní.

Nová smlouva OSN o zákazu jaderných zbraní posiluje naději, že Spojené státy a dalších osm jaderných gigantů dospějí v pragmatické, ne-li etické vlády a navždy odstraní své genocidní zbraně. Jeden národ tak učinil: Jihoafrická republika vyvinula jaderné zbraně a v roce 1989 dobrovolně zrušila celý svůj program.

V roce 1963 pronesl prezident John Kennedy na zahájení studia na Americké univerzitě projev, který je považován za nejdůležitější projev amerického prezidenta - projev o míru se Sovětským svazem. Ale "co Rusové?" ptali se všichni. Kennedy odpověděl: Náš postoj [k míru] je stejně zásadní jako jejich." Rusové odpověděli: "A co my?" Podle historika Jima Douglasse "mírová strategie Johna Kennedyho pronikla obranou sovětské vlády mnohem účinněji, než by to dokázala jakákoli raketa". Kennedyho projev, propagovaný v celém Sovětském svazu, a jeho zákulisní diplomacie s Nikitou Chruščovem vedly k uvolnění napětí studené války.

Pokud by USA dokázaly opět nahradit svou maskulinní moc tvořivou zahraniční politikou a oslovit Rusko a Čínu s cílem demontovat jaderné zbraně a ukončit válku, život na Zemi by měl větší šanci.

Celý článek v angličtině ZDE

0