Nejprve obrněnce, nyní výbušniny – nápadná slabost firmy Rheinmetall pro Maďarsko

6. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

Enormní poptávka po munici během války na Ukrajině přiměla společnost Rheinmetall k vytvoření dalších výrobních kapacit pro výbušniny. A společnost se opět rozhodla pro Maďarsko – stejně jako u bojového vozidla pěchoty Lynx. A plány jdou ještě dál, píše Gerhard Hegmann. Enormní poptávka po munici během války na Ukrajině přiměla společnost Rheinmetall k vytvoření dalších výrobních kapacit pro výbušniny. A společnost se opět rozhodla pro Maďarsko – stejně jako u bojového vozidla pěchoty Lynx. A plány jdou ještě dál,

Přední německá zbrojovka Rheinmetall dále rozšiřuje své obchody s Maďarskem pod vedením premiéra Viktora Orbána. Po výstavbě nového výrobního závodu pro bojové vozidlo pěchoty Rheinmetall Lynx v členském státě EU nyní následuje další krok. Opět ve spolupráci s maďarským státem se staví závod na výrobu muniční trhaviny RDX.

Rheinmetall bude podle prohlášení skupiny se sídlem v Düsseldorfu hlavním odběratelem výbušnin vyráběných ve Várpalotě. Z výstavby továrny už těží. Technologii elektrárny dodá jihoafrická dceřinná společnost Rheinmetall Denel Munition. Celkově Rheinmetall hovoří o hodnotě zakázky v rozsahu stovek milionů eur.

Nová továrna bude provozována ve společném podniku s maďarským státním holdingem N7. Neexistují žádné informace o tom, kdo bude v budoucnu rozhodovat o tom, kam mohou být výbušniny vyrobené v Maďarsku dodány. S novým závodem německá zbrojní společnost dále rozšiřuje své zdroje výbušnin a munice. Skupina například kupuje velkého španělského výrobce munice Expal System, rozšiřuje německý muniční závod v Unterlüssu a v budoucnu zde bude vyrábět i střelivo střední ráže, které se dříve vyrábělo ve Švýcarsku.

Stojí za tím enormní nárůst potřeby munice v důsledku ruské agresivní války na Ukrajině. Rheinmetall popisuje nový maďarský projekt jako strategickou investici "proti očekávanému nedostatku výbušnin na pozadí očekávané poptávky po munici v Evropě a NATO". Zároveň podporuje nezávislost Evropy na dovozu ze zámoří.

Bude však trvat až do roku 2027, než se výroba v nové maďarské továrně na výbušniny skutečně rozběhne. Výbušniny (RDX) pak mohou být použity mimo jiné pro dělostřeleckou, tankovou a minometnou munici.

Rheinmetall má v Maďarsku, členské zemi NATO, další velké plány. V dokumentech pro analytiky patří stát pod vedením premiéra Orbána do kategorie takzvaných domácích trhů s významnými objednávkami. Patří mezi ně Německo, Austrálie, Velká Británie a Maďarsko.

Maďarská objednávka Lynxe přinesla Rheinmetallu průlom

Průlom v podnikání přišel v roce 2020 s objednávkou v hodnotě dobrých dvou miliard eur na 209 kusů bojového vozidla pěchoty Lynx. Maďarsko je prvním kupcem tohoto modelu. Lynx je soupeřem bojového vozidla Puma Bundeswehru, které se nedávno dostalo na titulní stránky novin kvůli technickým závadám. Je pikantní, že Rheinmetall je také zapojen do výroby Pumy, společně s firmou Krauss-Maffei Wegmann.

V říjnu 2022 předal Rheinmetall první Lynx maďarským ozbrojeným silám za přítomnosti premiéra Orbána. Stále pochází z německé produkce. Spuštění závodu na výrobu Lynxů v Maďarsku je naplánováno na konec roku.

Rheinmetall a maďarská vláda původně také doufali, že nový společný podnik na výrobu Lynxe by mohl exportovat také na Slovensko. Slovenská armáda se ale na jaře 2022 pod dojmem války na Ukrajině rozhodla pro švédské bojové vozidlo pěchoty CV-90. Neúspěch pro Rheinmetall.

V návaznosti na objednávku Lynxe a továrnu na výbušniny plánují Rheinmetall s Maďarskem v budoucnu také větší společnou výrobu munice. Základní kámen byl položen v prosinci. Výroba středorážové munice pro Lynx má být spuštěna v roce 2024. Ale to není vše: Jako možný další produkt analytické dokumenty také zmiňují tzv. "loitering munition", volně přeloženo jako "potulující se munice". Jsou to výbušné "drony", které nepozorovaně krouží ve vzdušném prostoru nad cílovou oblastí po delší dobu.

Podle Rheinmetallu by Maďarsko mělo také hrát průkopnickou roli v NATO v digitalizaci a propojení vojáků s tanky, letadly a průzkumnými drony. Rheinmetall Defence Electronics již má celkovou systémovou odpovědnost za projekt Bundeswehru Infantryman of the Future, jehož cílem je modernizace bojové techniky. Zatím tento koncept počítá s integrací bojového vozidla pěchoty Puma – v Maďarsku má být pro tento účel použit Lynx.

Zdroj v němčině: ZDE

