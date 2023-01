Ruská agrese na Ukrajině: Ruský prezident vyzval k příměří od poledne 6. ledna do půlnoci 7. ledna na pravoslavné Vánoce

6. 1. 2023

- Vladimir Putin vyzval k šestatřicetihodinovému příměří u příležitosti ruských pravoslavných Vánoc.



- Biden: Putin se návrhem na příměří na Ukrajině "snaží získat kyslík".



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že Vladimir Putin se "snaží najít trochu kyslíku" tím, že navrhuje šestatřicetihodinové příměří od zítřejšího poledne u příležitosti pravoslavných Vánoc.



Na otázku ohledně příkazu ruského prezidenta Biden novinářům řekl:



"Zdráhám se reagovat (na) cokoli, co Putin řekne. Přišlo mi to zajímavé. Byl schopen bombardovat nemocnice, školky a kostely 25. prosince i na Nový rok."



- - Mychajlo Podoljak, vysoký poradce ukrajinského prezidenta, odmítl výzvy Vladimira Putina k dočasnému příměří u příležitosti pravoslavných Vánoc. Uvedl, že "dočasné příměří" by bylo možné pouze tehdy, pokud by Rusko opustilo území, které na Ukrajině okupuje. Také další ukrajinští politici upozornili, že ruská nabídka na příměří přišla jen několik dní poté, co Rusko zahájilo vlnu úderů na zemi, včetně hlavního města Kyjeva, když Ukrajinci slavili příchod nového roku.



- Americké ministerstvo zahraničí se vyjádřilo k Putinem oznámenému příměří, označilo ho za "cynické" a dodalo, že USA mají "malou důvěru" v záměry tohoto oznámení.



Během čtvrtečního tiskového brífinku se mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price vyjádřil k šestatřicetihodinovému příměří, které Rusko vyhlásilo v souvislosti s pravoslavnými Vánocemi.



Price označil příměří za cynické vzhledem k nedávným útokům Moskvy na Ukrajinu na Nový rok.



- Německo se připojí k USA a dodá Ukrajině další baterii protivzdušné obrany Patriot, oznámil Bílý dům poté, co spolu telefonicky hovořili německý kancléř Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden. Vedoucí představitelé Německa a USA "vyjádřili společné odhodlání pokračovat v poskytování nezbytné finanční, humanitární, vojenské a diplomatické podpory Ukrajině tak dlouho, jak bude třeba", uvedl Bílý dům v prohlášení.



- Německý ministr hospodářství Robert Habeck se na čtvrtečním brífinku vyjádřil k poskytnutí zbraní Německem Ukrajině a označil tuto pomoc za "dobré rozhodnutí". Habeckův resort musí dát zelenou vývozu zbraní.



- Generální tajemník OSN rozpustil vyšetřovací misi k červencovému útoku v ukrajinském městě Olenivka, informovala agentura Reuters.



Generální tajemník Antonio Guterres rozpustil misi k útoku, při němž zahynuli zajatci držení v zajetí Moskvou podporovanými separatisty, neboť mise OSN se na místo nemůže dostavit, oznámil ve čtvrtek mluvčí OSN.



O vyšetřování útoku, které Guterres oznámil v srpnu, požádaly Rusko i Ukrajina.



- Dva američtí představitelé ve čtvrtek poskytli podrobnosti o tom, co bude součástí amerického balíku zbraní pro Ukrajinu, uvedla agentura Reuters.



Podle nejmenovaných představitelů bude balík zbraní obsahovat 50 bojových vozidel Bradley, přičemž se očekává, že hodnota balíku bude přibližně 2,8 miliardy dolarů.



- Spojené státy mají v úmyslu dodat Ukrajině bojová vozidla pěchoty Bradley a Německo má v úmyslu poskytnout Ukrajině bojová vozidla pěchoty Marder. Obě země plánují vycvičit ukrajinské síly na příslušné systémy.



- Při zásahu ruského granátu do obytného domu ve městě Beryslav v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny ve čtvrtek s zahynul manželský pár a jejich dvanáctiletý syn, uvedl ukrajinský představitel. Podle Kyryla Tymošenka, poradce ukrajinského prezidenta, se rodina v době útoku připravovala na oslavu pravoslavných Vánoc.



- Hrubý domácí produkt Ukrajiny se v roce 2022 propadl o 30,4 %, což je největší roční pokles za posledních 30 let, a to kvůli válce s Ruskem, uvedla ministryně hospodářství Julia Svyrydenko. Svyrydenko v prohlášení uvedla, že ukrajinská ekonomika utrpěla největší ztráty od získání nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991, i když pokles byl menší, než se původně očekávalo. V roce 2021 vzrostl ukrajinský HDP o 3,4 %.



- Poskytnutí tanků může být součástí "další fáze" transferů zbraní na Ukrajinu, uvedl ministr zahraničí James Cleverly po setkání s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou. Na společné tiskové konferenci s Baerbockovou Cleverly uvedl, že tanky mohou být součástí další fáze dodávek zbraní, a dodal, že tento postoj je neustále přezkoumáván.



- Německo bude své dodávky zbraní na Ukrajinu vždy upravovat na základě "potřeb na bojišti", uvedl vicekancléř Robert Habeck. Habeckovy výroky přišly poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron řekl Volodymyru Zelenskému, že jeho vláda pošle lehká bojová obrněná vozidla AMX-10 RC na pomoc jejímu válečnému úsilí, uvedl ve středu po jejich vzájemném telefonátu francouzský představitel.



- Spojené státy hledají způsoby, jak se zaměřit na íránskou výrobu dronů prostřednictvím sankcí a kontroly vývozu, uvedl Bílý dům. Washington již dříve uvalil sankce na společnosti a osoby, které obvinil z výroby nebo převodu íránských dronů, které Rusko použilo proti Ukrajině.



- První vězni naverbovaní soukromou vojenskou skupinou Wagner dostali slíbenou milost poté, co šest měsíců bojovali na Ukrajině, řekl ve čtvrtek novinářům zakladatel Wagneru Jevgenij Prigožin. Na adresu bývalých vězňů Prigožin vzkázal, aby neskončili znovu ve vězení. "Policie se k vám teď bude chovat s úctou... Moc nepijte, neberte drogy a neznásilňujte ženy, sex [provozujte] pouze z lásky nebo za peníze," řekl, což se setkalo se smíchem.



- Na Ukrajině probíhá široká veřejná diskuse o tom, co udělat se sedmi pouličními nástěnnými malbami, které v listopadu namaloval britský umělec Banksy na řadu zničených budov v Kyjevě a okolí. Tato diskuse se stala naléhavou poté, co minulý měsíc zloději z města jedno dílo odnesli.



