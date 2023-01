Covid v Číně: vlna úmrtí celebrit vyvolává pochybnosti o skutečném počtu obětí

6. 1. 2023

Foto: Třiaosmdesátiletý herec Gong Jintang, který zemřel 1. ledna 2023



Uživatelé čínských sociálních médií zpochybnili oficiální statistiky poté, co prudce vzrostl počet úmrtí veřejně známých osobností





Vlna úmrtí mezi celebritami a veřejně známými osobami v Číně vyvolala obavy, že skutečný počet úmrtí na Covid-19 může být mnohem vyšší, než uvádějí úřady.



Mnoho lidí na čínských sociálních sítích truchlí nad smrtí herce Gong Jintanga, který zemřel na Nový rok ve věku 83 let. Byl známý svou rolí otce Kanga v sitcomu Kangova rodina, který se poprvé vysílal v roce 2000. Vlna úmrtí mezi celebritami a veřejně známými osobami v Číně vyvolala obavy, že skutečný počet úmrtí na Covid-19 může být mnohem vyšší, než uvádějí úřady.



O Gongově smrti informovala místní média, příčina smrti však nebyla jasná. Gongo byl v Číně dlouhá léta známou osobností,



"Jsem strašně rozrušený. [Gong] představuje naši paměť pro dvě generace," uvedl jeden člověk na čínské mikroblogovací platformě Weibo.



Minulý měsíc šokovalo pekingské operní fanoušky náhlé úmrtí čtyřicetileté sopranistky Chu Lanlan, která vystupovala během olympijských her v Pekingu v roce 2008. V nekrologu, který zveřejnila Pekingská škola operního umění, se uvádí, že Chu, která na této instituci vyučovala, zemřela na následky nemoci. Její rodina uvedla, že je její smrt zarmoutila, ale její příčinu blíže nespecifikovala, informovala místní média.



Čína minulý měsíc uvolnila svá omezení týkající se nulového výskytu chřipky, což vedlo k prudkému nárůstu infekcí, jimiž byly rychle zahlceny nemocnice a krematoria.







Koncem prosince přestala Čínská národní zdravotnická komise zveřejňovat denní údaje o covidu.







Světová zdravotnická organizace začátkem tohoto týdne kritizovala "velmi úzkou" definici úmrtí na covid v Číně a varovala, že oficiální statistiky neukazují skutečný dopad epidemie.

"Zemřelo mnoho osobností veřejného života, přičemž mnoho z nich odešlo v mladém věku," napsal minulý měsíc influencer na Weibo Haishang Yilanghua, který má 364 000 sledujících. "Tato úmrtí byla zveřejněna, ale stále je mnoho dalších obyčejných lidí, kteří trpěli a zemřeli, což nebylo zveřejněno na internetu."







Čína od prosince zaznamenala pouze 22 úmrtí na covid a dramaticky zúžila kritéria pro klasifikaci těchto úmrtí, což znamená, že vlastní statistiky Pekingu o bezprecedentní vlně jsou nyní všeobecně považovány za neodrážející realitu.Nedávná úmrtí veřejně známých osobností, jako jsou Gong a Chu, vede mnohé v Číně ke zpochybňování oficiálních údajů o covidu.Pod hashtagem na Weibo, který zní "první vlna covidu nezpůsobila obrovské množství úmrtí", což odkazuje na prosincový citát čínského zdravotnického úředníka, mnoho čínských uživatelů internetu rozzlobeně zpochybnilo to, co označili za obrovské podhodnocení počtu úmrtí. Do pátečního odpoledne měl hashtag více než 220 milionů zobrazení."Ať už jde o akademiky nebo celebrity ... nebo mé příbuzné a přátele v blízkém kontaktu, opravdu mám pocit, že zemřelo mnoho lidí, ale odborníci stále tvrdí, že tomu tak nebylo," komentoval jeden z lidí.Jiný uživatel uvedl: "Prosím ty dospělé, kteří nevidí mravence na zemi, aby se podívali, kolik lidí zemřelo kvůli covidu. Jen kolik lidí, kteří mají velký přínos pro zemi, zemřelo? A to všechno byly celebrity."Mezi nedávnými úmrtími byl i Wang Jingguang, oceňovaný filmový režisér, známý především díky filmuz roku 2013, který zemřel minulý měsíc ve věku 54 let.Minulý měsíc zemřel i Ni Zhen, 84letý uznávaný čínský scenárista. Ni byl známý jako autor klasického filmu Pz roku 1991.Minulý měsíc zemřela také fotbalová hvězda ve výslužbě Wang Ruoji. Čínská státní média uvedla, že Wang zemřel na covid ve věku 37 let.