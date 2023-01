Putina drží u moci FSB. Pokud padne, změny budou k horšímu

6. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

V Rusku nezůstali žádní lidé ani síly schopné svrhnout Putinův režim. A i když Putin odejde ze scény, je pravděpodobné, že ho vystřídá někdo, kdo nechce uzavřít mír, ale hodlá vést válku na Ukrajině proti Západu ještě agresivněji, tvrdí historik Jurij Feltštinskij. V Rusku nezůstali žádní lidé ani síly schopné svrhnout Putinův režim. A i když Putin odejde ze scény, je pravděpodobné, že ho vystřídá někdo, kdo nechce uzavřít mír, ale hodlá vést válku na Ukrajině proti Západu ještě agresivněji,

Masový exodus Rusů znamená, že ti, kteří zůstávají v Rusku, jsou buď spoluviníky, jsou kontrolováni režimem, nebo ho tupě následují.

Vzhledem k represivní povaze režimu nikdo neví, jak moc obyvatelstvo Putina doopravdy podporuje. Ale chybí lídři, kteří by se mohli režimu postavit. A elitní skupiny jako byznys a armáda mají příliš co ztratit na to, aby byly ochotny usilovat o Putinovo sesazení, ať už si o jeho politice myslí cokoliv.

Je tedy hlubokou chybou myslet si, že Putin bude svržen a nahrazen někým, kdo by se zavázal ukončit válku a reformovat Rusko. Mnohem pravděpodobnější je, že pokud by skutečně došlo k nějaké změně, současného kremelského vůdce bude následovat někdo ještě více oddaný válce proti Západu.

V takové situaci Putin nemá moc důvodů ukončit svou válku, ale více důvodů ji rozšířit. Je přesvědčen, že úroveň ruských ztrát mu nebude přičtena ke zlému, že ve skutečnosti jsou tyto ztráty známkou velikosti toho, co dělá, a že nakonec jeho jaderné zbraně zabrání Západu ve vítězství.

Putin si myslí, že jeho vítězství v bitvě s Ukrajinou a zbytkem Evropy je jen otázkou času.

Rusko se tedy stane normální zemí teprve poté, co utrpí porážku srovnatelnou s Německem v roce 1945 a vzdá se svého imperialistického postavení. Od Ruska se musí vyžadovat, aby vidělo, že ruský lid není velký, ale úplně nejobyčejnější, že Rusko není velmoc, ale nejobyčejnější stát, i když velký.

Jakmile se tak stane, bude vše na svém místě a Rusko nebude muset neustále "vstávat z kolen", aby se znovu stalo velmocí. A Rusové přestanou věřit, že všechny jejich problémy jsou spíše výsledkem jednání jiných než některých lidí z jejich vlastní populace.

Stručně řečeno, Rusko se stane svobodnou zemí poté, co jeho obyvatelé pochopí, že hlavním nepřítelem je FSB, nejstarší instituce, která byla vytvořena v roce 1917 a jediná instituce, která přežila rozpad SSSR. FSB je hlavním problémem Ruska a její odstranění představuje jediný způsob, jak se Rusko může znovu připojit k rodině demokratických národů.

Zdroj v ruštině: ZDE

