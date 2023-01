Máme v Česku třídní justici?

6. 1. 2023 / Karel Dolejší

Pokud si myslíte, že dostat za krádež 50 milionů korun tříletý podmíněný trest je adekvátní, nepřijde vám zřejmě na české justici nic podivného.

Andreji Babišovi navrhl státní zástupce v kauze dotačního podvodu kolem Čapího hnízda tříletou podmínku a pokutu deset milionů korun. Jedná se přitom o objem peněz, jaký většina občanů za celý život pohromadě neuvidí, natož aby měli příležitost se jej zmocnit.



Připomenu, že existují situace, kdy i za krádež dvou balíčků žvýkaček můžete v ČR dostat až tři roky vězení. Naproti tomu když ukradnete 2,5 milionkrát více, státní zástupce se spokojí s podmínkou.

Fungující společnosti ovšem nemohou praktikovat ultralevičáckou ideologii "shopliftingu", podle níž je "normální", aby lidé chodili do obchodů krást. Žádná společnost na světě, která by tohle tolerovala, by nemohla dlouhodobě fungovat.

Na druhé straně ale středostavovská úcta k majetku není ani slučitelná se situací, kdy stíháte drobné zlodějíčky, ale "podnikatele" kradoucí ve velkém nepotrestáte ani stejně přísně, jako odcizitele rohlíků během mimořádného stavu. Taková společnost začíná hnít od hlavy. Poznání, že zákony a pravidla jsou tu jen pro plebs, kdežto samozvaná smetánka jimi z duše pohrdá a kašle na ně, vede k tomu, že v praxi přestávají platit jakákoliv pravidla.

A k takovému stavu máme právě nakročeno. Andrej Babiš, který svého času celý živnostnický stav prohlásil za zloděje, po léta rozkrádal peníze z eurofondů a státního rozpočtu. Přitom nejen že dál běhá po svobodě, ale dokonce má nenulovou šanci vyhrát prezidentské volby.

Podbízí se sice vkusu ulice, sám se však evidentně počítá k jiné vrstvě lidí než jsou ti, kdo musejí dodržovat zákony.

A jestli z kauzy dotačního podvodu za padesát milionů odejde s podmínkou, jen potvrdí, že v ČR vzniká třídní justice posuzující charakter trestného činu podle stavu provinilcovy peněženky.

