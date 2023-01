O absolutní komice britské "královské rodiny"

9. 1. 2023

"Šokující odhalení" od anglického prince Harryho konec monarchie nepřinesou. Na to nás sledování "královské" telenovely příliš baví, argumentuje Martha Gill.



Kniha zhrzeného anglického prince Harryho Náhradník, která má jít do prodeje 10. ledna, ale která už byla omyla vydána ve Španělsku a informace z níž pronikly do médií, která unikla do tisku, baví veřejnost. Sotva jsme strávili první odhalení že se královští bratři poprali -, přišly na řadu další. Chlapci "prosící" svého otce, aby si nevzal Camillu; dvě slzavé roztržky mezi vévodkyněmi; Charles žertující, že Harry není jeho syn; Harry si stěžuje, že mu na Williamově svatbě omrzl penis.



Ukázalo se, že to byli William a Kate, kdo ho v roce 2005 přesvědčili, aby si oblékl nacistický kostým - Harry jen plnil rozkazy. Pak je tu informace o tom, že Harry přišel o panictví na poli za jakousi hospodou se "starší ženou", která s ním "zacházela jako s mladým hřebcem". "Rychle jsem do ní pronikl, ona mě plácla na zadek a poslala mě pryč," píše Harry.



Samozřejmě se to setkalo s obvyklým rozhořčením lidí, kteří tyhle věci očividně naprosto milují. Neříkejte mi, že se královští komentátoři nebaví. Nebo že by se nebavil někdo jiný, snad kromě Williama, Kate, Charlese a Camilly. Řekl bych, že odhalení výrazně přispěla k veselí národa. A je opravdu pravda, že Harry způsobil "nejhorší krizi monarchie za posledních 30 let", jak se píše na jedné z titulních stran? Podkopal snad, jak se vyjádřil jeden královský životopisec, "krutě" samotné principy konstituční monarchie? "Čím více světla si na monarchii posvítíte, tím méně pravděpodobné je, že [monarchie] přežije," řekl bývalý redaktor deníku Sun, který si, aby bylo jasno, kdysi vydělával značnou část svého života tím, že si na monarchii svítil. Opravdu?



K čemu je královská rodina v roce 2023? Mimozemšťan, který by přiletěl na Zemi a pozoroval, jak se k ni chováme, jak je platíme a jak je "konzumujeme", by viděl obchod jasně. Necháváme si je pro zábavu.Tato smlouva byla obzvlášť jasná v roce 2019, kdy Harry a Meghan poprvé porušili královský protokol a odmítli ukázat veřejnosti svého syna Archieho, jakmile se narodil. "Nemohou mít obojí," řekla tehdy pozorovatelka královské rodiny Penny Junor. "[Za dům] Harryho a Meghan platíme téměř 3 miliony liber, takže z hlediska vztahů s veřejností by bylo dobré něco za něco, kdyby se královská dvojice Archiem krátce na veřejnosti pochlubila." My zaplatíme, vy se postaráte o zábavu. Jestli je tohle ta dohoda, tak je teď Harry nejpracovitějším členem královské rodiny.



K čemu jinému je dnes monarchie? Nereprezentuje nic, s čím by moderní Británie souhlasila. Anglická monarchie reprezentuje například vítězství dědičnosti nad talentem v zemi, která se pyšní tím, že je meritokracií. Představuje koloniální nadvládu v Británii, která se právem cítí nepříjemně kvůli této části své historie. Oslavuje prvorozené chlapce a plodné ženy (milovala by média Kate stejně, kdyby byla neplodná?) v zemi, která usiluje o sexuální rovnost. Je rasistická.



Možná si monarchii ponecháváme pro závan historie - jakousi útěšnou nostalgii, která nás přitahuje zpět k Tudorovcům a Plantagenetům. V tom případě bychom měli mít z Harryho zveřejňování informací radost. Co může být nostalgičtějšího než boj dvou "úhlavních nepřátel" princů, královských manželek, zlých macech nebo králů pochybujících o legitimitě svých synů? Co může být tradičnějšího než to, že záležitosti královské ložnice (nebo pole) jsou předmětem veřejného zájmu, o němž se šeptá v krčmách po celé zemi?



Ne, Harryho kniha monarchii neohrozila. Nikdy ji nic neohrozí - ani rozvody, ani aféry, ani královna, která se pokouší v soukromí truchlit za Dianu, ani princ Andrew, který zaplatil 12 milionů liber za urovnání sporu se ženou, která tvrdí, že ji v sedmnácti letech znásilnil. Co se týče průzkumu ů veřejného mínění v Británii, tedy od roku 1993, stabilně 70 % obyvatel si přeje zachování monarchie. Na tom, co královská rodina dělá, ve skutečnosti nezáleží.



Když už, tak by "jádro" rodiny mělo Harrymu a Meghan poděkovat. Kdy jste naposledy viděli špatný titulek o Williamovi, Kate, Charlesovi nebo Camille? A teď si vzpomeňte na to, jak se diskreditovali starší členové královské rodiny v 90. letech. Napříjklad roku 1993 byl zveřejněn přepis rozhovoru mezi Charlesem a Camillou, v němž Charles fantazíroval o tom, jak rád by chtěl být jejím menstruačním tamponem.





Ano, skutečným účelem královské rodiny je zábava pro veřejnost. Harrymu by se mělo dostat všech našich díků.







Zdroj v angličtině ZDE

