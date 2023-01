Životní poslání Vladimira Putina je splněno

11. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin si zřejmě myslí, že jeho posláním je porazit Ameriku a nastolit nový světový řád, v němž bude vůdcem Rusko. Ale v tom se hluboce mýlí: Jeho skutečným posláním bylo zničit Rusko - a podařilo se mu to. Vůdce Kremlu by proto měl bez obav opustit scénu, píše Leonid Gozman. Vladimir Putin si zřejmě myslí, že jeho posláním je porazit Ameriku a nastolit nový světový řád, v němž bude vůdcem Rusko. Ale v tom se hluboce mýlí: Jeho skutečným posláním bylo zničit Rusko - a podařilo se mu to. Vůdce Kremlu by proto měl bez obav opustit scénu,

Země není jen území; je to něco víc. Prostor, který zabírá, nikam nevede a většina jeho lidí zůstává. Ani dnešní exodus to nezmění. Je to především kultura a způsob života, porozumění minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Rusko bylo zničeno už jednou, bolševiky v roce 1917. Trvalo desetiletí často bolestivého úsilí vrátit se zpět. To, co se nyní děje, je něco velmi podobného. Před rokem 2022 bylo Rusko spojováno s dobrými i špatnými věcmi; ale nyní je v myslích světa spojován pouze se špatným, stejně jako Hitlerova říše.

Nejenže neexistuje Rusko; neexistuje ruská armáda a není ani ruský prezident. Všechno, co stavíme od konce 80. let, bylo zničeno. Neexistuje žádná ruská kultura. Místo toho je tu prázdnota, kterou odkazy na ruské klasiky minulosti nemohou zaplnit.

Navíc tu není žádná ruská armáda. Není to sjednocená a disciplinovaná obranná síla, ale rozdělená nedisciplinovaná a násilnická cháska, jež se dokáže chovat pouze jako zločinci, kteří ostatně tvoří část jejích řad. A když odhalila svou vlastní slabost na Ukrajině, vystavila ruské území riziku představovanému ne vymyšlenými hrozbami ze Západu, ale skutečnými hrozbami, jako je Čína.

A žádný ruský prezident neexistuje. Nejenže postrádá volební legitimitu, ale odřízl se od lidí i od mezinárodního společenství. Rozkazy a prohlášení pocházejí z Kremlu, ale není zdaleka jasné, zda je vydává muž, který si říká prezident.

V důsledku toho všeho se země nyní nejvíce ze všeho podobá Německu z roku 1944. Vojenská porážka Führera byla stále věcí budoucnosti, ale Německo a německá kultura, jak je svět znal po staletí, již neexistovaly. Nemůže Rusko doufat, že se obnoví stejným způsobem jako Německo?

To může být příliš optimistická představa. Putin se zdá být docela připraven zničit svět, pokud jeho zemi, jak ji on definuje, nedovolí, aby se chovala tak, jak chce. Vůdce Kremlu dokonce naznačil, že nepotřebujeme svět "bez Ruska". Tím však ignoroval skutečnost, že tento svět vznikl právě díky jeho úsilí v roce 2022.

Zdroj v ruštině: ZDE

0