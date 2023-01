PROHLÁŠENÍ VYZÝVAJÍCÍ K VYTVOŘENÍ ZVLÁŠTNÍHO TRIBUNÁLU PRO POTRESTÁNÍ ZLOČINU AGRESE PROTI UKRAJINĚ

11. 1. 2023

Je to již 10 měsíců, co Rusko podporované Běloruskem zahájilo jednu z největších pozemních invazí v Evropě od druhé světové války.



Od té doby byly zabity nebo zraněny tisíce ukrajinských civilistů, osm milionů lidí bylo vnitřně vysídleno a přibližně osm milionů se stalo uprchlíky. Civilní infrastruktura a hospodářský majetek v hodnotě desítek miliard byly zničeny nebo rozkradeny a nenahraditelné kulturní památky se proměnily v trosky. Velké části ukrajinského území zůstávají pod okupací nebo útokem.



Pokud by se tyto akty agrese prokázaly u soudu, mohly by představovat to, co norimberské procesy označily za "nejvyšší mezinárodní zločin". Je to totiž zločin agrese, z něhož často vyplývá většina ostatních mezinárodních zločinů - válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy.



Mezinárodní trestní soud (dále jen "ICC") má pravomoc vyšetřovat veškeré činy genocidy, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na území Ukrajiny. ICC však nemůže vykonávat svou pravomoc ve vztahu ke zločinu agrese, pokud je čin agrese spáchán státem, který není stranou statutu tohoto soudu, pokud mu věc nepředloží Rada bezpečnosti OSN. Vzhledem k tomu, že Rusko tento statut neratifikovalo a v Radě bezpečnosti by proti postoupení věci uplatnilo právo veta, nemůže ICC za současného stavu vyšetřovat zločiny agrese proti Ukrajině.



Proto jako doplněk k činnostem, které nyní probíhají před Mezinárodním trestním soudem, navrhujeme vytvoření zvláštního tribunálu s omezeným zaměřením na trestný čin agrese. Zvláštní tribunál pro zločiny agrese proti Ukrajině může být zřízen v rychlém tempu. Během druhé světové války se v roce 1941 v Londýně sešly národy, aby v paláci svatého Jakuba vypracovaly prohlášení o válečných zločinech nacistického Německa, které na konci konfliktu vedlo k vytvoření Mezinárodního vojenského tribunálu a norimberskému procesu.



Zvláštní tribunál by měl být zřízen - na stejných principech, kterými se řídili spojenci v roce 1941 - k vyšetření agresivních činů Ruska, kterému pomáhá Bělorusko, na Ukrajině a toho, zda představují zločin agrese. Kromě vyšetřování a obvinění prezidenta Putina by tribunál mohl pohnat k odpovědnosti také členy ruské a případně běloruské Rady národní bezpečnosti a politické a vojenské představitele této zjevně nezákonné války.



Tribunál by vycházel z mezinárodního práva, které agresi zakazuje, a z vnitrostátního práva Ukrajiny - které zakotvuje agresi jako trestný čin - a reagoval by na přímou žádost prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinského parlamentu o předložení této iniciativy.



Podpora zvláštního tribunálu neustále roste od února, kdy ji poprvé navrhl soudce Philippe Sands a ve veřejném prohlášení ji podpořilo více než 150 předních mezinárodních právníků a světových představitelů - včetně ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby.



Tři nedávné události však výrazně zvýšily dynamiku kampaně. Dne 30. listopadu oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová podporu Evropské komise zvláštnímu tribunálu s odůvodněním, že "Rusko musí zaplatit za své strašlivé zločiny, včetně zločinu agrese proti suverénnímu státu". Téhož dne francouzské ministerstvo zahraničních věcí, které se ke zvláštnímu tribunálu stavělo zdrženlivě, uvedlo, že na návrhu pracuje se svými evropskými partnery. A 12. prosince nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra prohlásil, že Nizozemsko by bylo ochotno zvláštní tribunál hostit. To přispívá k významné podpoře tribunálu mezi státy východní Evropy.



Vzhledem ke svému celosvětovému vlivu a historickému vedoucímu postavení v otázkách lidských práv by Spojené království mohlo sehrát zásadní roli při dalším získávání mezinárodní podpory pro tento návrh.





Vyzýváme proto vládu Spojeného království, aby podpořila zvláštní tribunál pro zločin agrese spáchaný na Ukrajině. Můžeme tím projevit solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem, dát najevo své odhodlání, že zločin agrese nebude tolerován, a zajistit, aby ti, kdo rozpoutali zvěrstva, jichž jsme byli svědky v uplynulých deseti měsících, byli postaveni před soud podle zákona.







