Úpadek Putinova Ruska: Prohra ve válce vyhlášené v roce 2007

11. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin ve svém mnichovském projevu v roce 2007 předložil Západu ultimátum: Pokud Západ chce ruskou ropu a plyn, musí dát Moskvě právo veta nad rozhodováním o mezinárodním systému. Západ tento požadavek odmítl a začal podnikat kroky, aby Rusku odepřel tento vliv, píše blogger El Murid.

Evropa dlouho předtím, než Putin napadl Ukrajinu, oznámila plány na ukončení své závislosti na ruské ropě a plynu. A tak válku, kterou Putin vyhlásil Západu před 15 lety, prohrál. Jeho "zvláštní operace" na Ukrajině je pouze pokusem zvrátit tuto porážku, která jen zhoršila její následky.

Vůdce Kremlu si myslel, že by mohl být úspěšný ve válce, kterou vyhlásil v roce 2007, kvůli obrovskému přílivu peněz z prodeje ropy a plynu do zahraničí. Ale mýlil se, když si myslel, že on a jeho politika jsou za tento vzorec odpovědní a že je udržitelný po velmi dlouhou dobu.

Putin a jeho klika ve své intelektuální chudobě připisovali úspěchy ruské ekonomiky založené na surovinách sami sobě. A když supercyklus skončil a pak upadal, nebyli schopni tomu porozumět nebo v sobě najít schopnost změnit kurz.

Protože moc a majetek jsou v Putinově systému tak úzce propojeny, mizení bohatství nevyhnutelně ukazuje na zánik současné vládnoucí třídy, čehož se její členové přirozeně obávají a proti čemuž se staví; ale nedokázali přijít s řešením, a tak se přidali k Putinovi a vsadili na jeho hru na Ukrajině.

Starý model, na kterém spočívá Putinův systém, spěje ke konci, ale zatím nebyl přijat žádný nový model. Ti, kteří jsou dnes u moci, se snadno nevzdají. Ale už teď je jasné, že nemají o nic víc šancí se udržet, než Hitler zúčastnit se vítězné přehlídky na Rudém náměstí.

Zůstává otázka, jak a kdy k této změně dojde. Že dojde k boji, je jasné a že to může nějakou dobu trvat, je jisté. Vše závisí na tom, zda se současná putinovská elita prostě bude snažit dál jednat tak, jak to dělá, nebo místo toho bude myslet na budoucnost a spřádat plány na přechod k novému řádu.

Pokud udělá to první, směřuje k sebezničení a zničení Ruska; pokud to druhé, existuje alespoň šance, že současná elita může najít místo v novém Rusku a že Rusko spíše přežije, než zmizí.

Zdroj v ruštině: ZDE

