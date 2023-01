Jak nekritizovat soudy

12. 1. 2023 / Boris Cvek

Myslím, že je snad zcela pod úroveň čtenářů Britských listů psát takové banality, že pokud ti, kdo se cítí poraženi výsledkem soudního rozhodnutí, prohlásí bez důkazů a bez jakékoli věcné argumentace (kromě teorie spiknutí) soudce za zkorumpovaného nebo neschopného, pak jsou nejen směšní, ale také odporní. Principiálně to totiž znamená, že každý, kdo prohraje soud, má právo obviňovat soudce a soudní systém z korupce, bez důkazů, jen na základě frustrace a nenávisti. To je konec právního státu, to je myšlení nacismu a bolševismu.

Děsivé je, když to dělají lidé, kteří se považují za demokraty. Demokrat přece musí mít v úctě právní stát. To neznamená, že musí považovat každý rozsudek soudu za nedotknutelný, to jistě ne. Měl by ale mít na mysli, že kritika soudů musí být taková, aby vedla k rozvoji práva, nikoli k jeho zničení.

K rozvoji práva v žádném případě nemůže přispět nevěcná a ničím nepodložená kritika, založená na frustrovaném plivání a šíření teorií spiknutí. Ale ani zcela zaslepená neschopnost přiznat si, že jsem prostě zaujatý, že jsem celou dobu doufal a čekal, že soud dopadne jinak, že jsem předjímal jeho výsledek v zájmu vlastních politických cílů, a že bych se prostě neměl blamovat nějakými nota bene nepodloženými prohlášeními v této věci. Mám velkou úctu k investigativním novinářům, ale je jasné, že jde o zcela jiné povolání než soudce. Byla by strašná tragédie, a doufám, že by to ze všech nejméně chtěli novináři sami, kdybychom místo soudů měli noviny. Když napíšu knihu o tom, jak obžalovaný páchal zločiny, nemohou být právě proto soudcem v jeho procesu. Stejně tak když nějaký úřad nebo policie vyšetřuje zločin, nemůže být soudcem. Úřady v demokratických zemí vyšetřují trestné činy proto, aby o nich mohly rozhodnout soudy. Soudce nejen že nesmí být zkorumpovaný, ale nesmí být ani tím, kdo vyšetřuje nebo dělá investigativní žurnalistiku. Je naprosto strašlivé číst, kolik tzv. demokratů tohle nechápe. Soudy jsou základ demokratické společnosti. Nejsou to volby, protože o správnosti voleb, o dodržování práva u všech demokratických procedur, rozhodují soudy. Soudní systém je nutné kultivovat, to je nepochybné, v žádné zemi není dokonalý (a před pár lety jsem četl v The Times Literary Supplement děsivý článek o americkém soudnictví), tím méně v zemích, kde soudnictví bylo po desítky let zničeno totalitními režimy. Reakce na výsledek soudu, který mi nevyhovuje, tím, že bez důkazů a na základě teorie spiknutí prohlásím soudce za někoho, kdo je zkorumpovaný, je ovšem reakce typicky protidemokratická a otevírající cestu k rozkladu právního státu a nástupu totality.

