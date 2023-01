Jak jsem volil Jiřího Dienstbiera

13. 1. 2023 / Boris Cvek

Facebook mi nabídl fotku deset let starou, fotku situace, kdy jsem vycházel z domu, abych volil v prvním kole první přímé volby prezidenta v dějinách českých zemí Jiřího Dienstbiera. Vzpomínáte? To byly ty doby, kdy Česká strana sociálně demokratická byla v průzkumech preferencí nejsilnější politickou stranou.

Tehdy by za její nominaci byl vděčen sám Miloš Zeman, který vylezl ze svého doupěte na Vysočině, aby se zapojil do volebního klání, a který se o podporu sociální demokracie ucházel později pro druhé kolo.

Silná sociální demokracie, která nominuje skutečně prozápadního levicového politika, to zní dnes jako sci-fi. Dnes nemá sociální demokracie ani 5 procent v preferencích, nemá ani jednoho poslance, ani jednoho europoslance, jen jednoho senátora. Propadla v krajských i komunálních volbách. Když se nedávno konal její sjezd, nikoho to nezajímalo. To je právě to nejdůležitější: sociální demokracie naprosto zmizela z veřejného prostoru, nikdo neformuluje její postoje pro veřejnost, implodovala vlastní bezobsažností a korytářstvím, které jí drželo v Babišově vládě. Sociální demokracie nemá budoucnost.

Ale to všechno je ještě nic. Kdyby si někdo, kdo nezná události po roce 2013, přečetl to, co jsem zatím napsal, mohl by si říci: výborně, voliči od sociální demokracie jistě odešli k nějaké silnější, lepší, progresivnější levici! Mohl by si s úlevou říci: konečně tomu bude u nás jako na Západě, protože máme pořádnou levici.

Vrchol všeho ale je právě v tom, že ti voliči odešli k oligarchovi Babišovi, po němž na začátku roku 2013 neštěkl v politice pes, k tzv. hnutí, které je jeho vlastnictvím, k politickému proudu, který odmítá základní předpoklady levice, jako jsou vysoké daně pro bohaté, že tato původně levicová masa dotančila ve zmateném křepčení přes uprchlickou krizi a odporný protizápadní populismus až k postojům Viktora Orbána a popření demokracie samotné.

A co levice? Co ty zbytky idealistických levičáků, kteří pořád sní o tom, že získají masy, protože masy je přece potřebují? Nula nula nic. Nevím, komu by tak chtěli brát: Babišovi? Okamurovi? Pirátům? Pravici? Možná sni o tom, jak pohnou zástupy nevoličů, a ti je přijdou volit. Těmi ale dokázal pohnout Miloš Zeman a šli ho volit, když jim navěšel na nos, že právo na střelnou zbraň a právo na kouření v hospodách jsou posvátné.

Co se asi v naší politice stane během dalších deseti let?

