Chtějí demokraté skutečně demokracii, nebo je jim ukradená?

16. 1. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Procházel jsem si různé analýzy dat z prvního kola prezidentských voleb a naprosto jasně se ukazuje, že se opakuje scénář z roku 2018: Babiše, stejně jako Zemana, volí chudé regiony, kde se lidem daří ve srovnání se zbytkem republiky špatně. Poukazuje na to sociolog Daniel Prokop. Je-li prioritou vlády stabilní demokracie v České republice, musí zajistit prosperitu těchto regionů. Kdyby se naopak do chudoby začala potápět většina republiky, lze si velmi dobře představit, že demokracii to zničí.