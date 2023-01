Bulharsko v prvních měsících války tajně dodávalo Ukrajině palivo a munici

19. 1. 2023

Foto: Bývalý bulharský premiér Kiril Petkov



Bývalý premiér svědčil o klíčové operaci, která byla zahájena tajně kvůli proruským sympatiím v politické třídě Bulharska



Bulharsko, jedna z nejchudších členský zemí EU, která byla dlouho vnímána jako promoskevská, pomohlo Ukrajině přežít počáteční nápor Ruska tím, že jí tajně dodalo velké množství zoufale potřebné nafty a munice, uvedli odpovědní politici.



Bývalý bulharský premiér Kiril Petkov a ministr financí Assen Vassilev sdělili, že jejich země poskytla 30 % munice sovětského kalibru, kterou ukrajinská armáda potřebovala během klíčového tříměsíčního období loni na jaře, a někdy i 40 % nafty.

Tito muži, kteří jsou nyní v opozici, popsali spolu s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou v rozhovorech pro Die Welt pozoruhodnou operaci uskutečněnou tímto malým balkánským státem, který oficiálně odmítal všechny žádosti o vyzbrojení Ukrajiny.



"Kiril Petkov prokázal svou čestnost a já mu budu vždy vděčný za to, že využil všech svých politických schopností k nalezení řešení," řekl Kuleba německému listu a dodal, že se bulharský vůdce "rozhodl stát na správné straně dějin a pomoci nám bránit se proti mnohem silnějšímu nepříteli".



Petkov musel jednat skrytě kvůli otevřeně prokremelským sympatiím mnoha členů bulharské politické třídy, včetně jeho socialistických koaličních partnerů. Několik dní poté, co 24. února začala ruská agrese proti Ukrajině, propustil svého ministra obrany, který odmítal invazi označit za válečný akt.



Mezitím průzkumy veřejného mínění ukázaly, že více než 70 % Bulharů se obává zatažení do konfliktu a je proti dodávkám zbraní Ukrajině, přestože jejich země má velké zásoby zbraní a munice sovětského kalibru, které Kyjev naléhavě potřebuje.



Podle Kuleby začaly dodávky zbraní v polovině dubna poté, co navštívil Sofii. Ukrajina odrazila počáteční ruský útok na Kyjev, ale nebezpečně se jí nedostávalo zásob, přičemž mnoho západních dodávek ještě neproběhlo a munice sovětské ráže byla obzvláště potřebná.



"Věděli jsme, že Bulharsko má velké množství potřebné munice, a tak jsem byl [vyslán], abych obstaral potřebný materiál," řekl Kuleba listu Die Welt. Podle něj šlo o otázku "života a smrti" a dodal, že Petkov mu odpověděl, že i když jeho vnitropolitická situace "není snadná", udělá "vše, co bude v jeho silách".





Sofie nedodávala na Ukrajinu přímo, ale umožňovala bulharským zprostředkovatelům prodávat svým protějškům na Ukrajině nebo v členských státech NATO a udržovala otevřené letecké spojení s Polskem a pozemní trasy přes Rumunsko a Maďarsko, řekl Petkov. Mnoho dodávek nakonec zaplatily USA a Velká Británie, uvedl Die Welt.

Petkov a Vassilev uvedli, že jejich protikorupční strana Pokračujeme ve změně bude bojovat v parlamentních volbách - pátých v zemi za poslední dva roky - které budou pravděpodobně vyhlášeny letos na jaře. Bez ohledu na jejich výsledek Petkov řekl, že ukázali, že "svět bez závislosti na Rusku a strachu z něj" je možný.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ještě větší tajemství obklopovalo vývoz nafty, opět přes mezinárodní zprostředkovatele. Byly obzvláště citlivé, protože palivo, které Bulharsko dodávalo na Ukrajinu, bylo vyrobeno z ruské ropy v rafinérii u Burgasu na pobřeží Černého moře, kterou provozuje ruská společnost Lukoil."Kamiony a cisterny pravidelně jezdily na Ukrajinu přes Rumunsko a v některých případech se palivo nakládalo i do nákladních vlaků," řekl Vasilev. Dodal, že "Bulharsko se stalo jedním z největších dodavatelů nafty na Ukrajinu" a vyváželo přibližně polovinu produkce rafinerie v Burgasu. Kuleba dodávky potvrdil s tím, že přišly "v kritické době".Moskva odpověděla ochromujícími kybernetickými útoky a zpravodajským náporem (od března do června loňského roku bylo vyhoštěno z Bulharska 70 ruských diplomatů za špionáž) a také tím, že již 27. dubna zastavila dodávky plynu do silně závislého Bulharska.Petkov však uvedl, že hrozící energetickou krizi vyřešil tím, že zorganizoval dva tankery zkapalněného plynu z USA a dal Washingtonu jasně najevo, že tato dodávka je "politickým signálem pro celou Evropu, že vždy existují cesty, jak se vymanit ze závislosti na Rusku".V červnu jeho vláda padla po hlasování o nedůvěře. V prosinci bulharský parlament odhlasoval oficiální povolení dodávek zbraní na Ukrajinu. Od začátku letošního roku je rafinerie Lukoil řízena výhradně z Bulharska a snaží se dovážet ropu z jiných zemí.