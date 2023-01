Obrovské protesty v Izraeli proti změnám v soudnictví, které provedla pravicová vláda

23. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

Asi 100 000 lidí vyšlo do ulic Tel Avivu v protestech, které demonstranti označili za "boj za osud Izraele"



Huge protests in Israel against Netanyahu’s plan to weaken the independence of the judiciary and thus weaken democracy. pic.twitter.com/n7x3Ui3qgc — Frida Ghitis (@FridaGhitis) January 21, 2023

Dlouholetý izraelský premiér Benjamin Netanjahu se minulý měsíc vrátil do úřadu v čele koalice konzervativních a náboženských stran, které tvoří nejpravicovější vládu v historii země.



Nová vláda obvinila izraelský Nejvyšší soud z levicové zaujatosti a překračování pravomocí a snaží se omezit pravomoci soudu tím, že Knesetu poskytne větší kontrolu nad jmenováním soudců a výrazně omezí jeho možnost rušit zákony a rozhodnutí vlády.



Protest v Tel Avivu spolu s menšími demonstracemi v Jeruzalémě, Haifě a Beerševě vyvolaly obavy, že dalekosáhlé návrhy vlády podkopávají demokratické normy. Vzhledem k tomu, že Izrael nemá formální ústavu, hraje Nejvyšší soud důležitou roli při udržování vládních ministrů na uzdě. Dlouholetý izraelský premiér Benjamin Netanjahu se minulý měsíc vrátil do úřadu v čele koalice konzervativních a náboženských stran, které tvoří nejpravicovější vládu v historii země.Nová vláda obvinila izraelský Nejvyšší soud z levicové zaujatosti a překračování pravomocí a snaží se omezit pravomoci soudu tím, že Knesetu poskytne větší kontrolu nad jmenováním soudců a výrazně omezí jeho možnost rušit zákony a rozhodnutí vlády.Protest v Tel Avivu spolu s menšími demonstracemi v Jeruzalémě, Haifě a Beerševě vyvolaly obavy, že dalekosáhlé návrhy vlády podkopávají demokratické normy. Vzhledem k tomu, že Izrael nemá formální ústavu, hraje Nejvyšší soud důležitou roli při udržování vládních ministrů na uzdě.





Netanjahu - sám souzený kvůli obvinění z korupce, které popírá - plány hájil. Jeho odpůrci tvrdí, že navrhované změny by mohly premiérovi pomoci vyhnout se odsouzení nebo dokonce dosáhnout úplného zrušení jeho obvinění.



Předseda izraelské opozice a bývalý premiér Jair Lapid a několik dalších osobností z celého politického spektra země v sobotu promluvili k demonstrantům v centru Tel Avivu, kde dav mával modrobílou státní vlajkou a držel transparenty s nápisem "Ne diktatuře".



"Máme tu v ulicích zástupce mnoha skupin, které obvykle na protesty nechodí, ale jsou tu, dokonce i zapřisáhlí pravičáci," řekl jeden z řečníků, slavný spisovatel David Grossman.



"Tato nesmírně různorodá skupina je připravena odložit stranou své rozdíly a vybojovat tento existenční boj... V 75. roce svého vzniku vede Izrael osudový boj o svůj charakter, o svou demokracii a o status právního státu."



Noya Matalon, 24letá studentka práv na univerzitě v Tel Avivu, řekla: "Poslední velké protestní hnutí v Izraeli se týkalo svržení Netanjahua, ale už to není otázka pravice a levice. Všichni - Arabové, Židé, dokonce i lidé, kteří souhlasí s tím, že potřebujeme nějaké reformy soudního systému - všichni říkají, že mají strach."



Třiadvacetiletý hudebník Ollie Danon zrušil vystoupení naplánované na sobotní večer, aby se místo toho mohl se svými posluchači připojit k protestům. "Po pěti volbách v krátké době tu máme krizi angažovanosti v politice. Měl jsem pocit, že se vše točí jen kolem Bibiho," řekl a použil Netanjahuovu přezdívku.



"Teď je to ale větší než Bibi, je to mimořádná situace. Domnívám se, že Nejvyšší soud skutečně potřebuje reformu. Jeho rozsudky obvykle podporují okupaci [palestinských území] a nějakým způsobem je to teď levé křídlo, které ji protestně brání. Je to celé absurdní."



Sobotní shromáždění navázala na podobné demonstrace z posledních týdnů, včetně jedné v Tel Avivu o minulém víkendu, které se zúčastnilo 80 000 lidí, celostátních protestů studentů a jedné před telavivským soudem. Roee Neuman, jeden z organizátorů, uvedl, že se plánují další pouliční protesty a také stávkové akce.



"Jsem optimistou, že se věci mohou změnit, i když nejsem optimistou, pokud jde o současný stav Izraele. Hodláme zvýšit naše úsilí: koordinujeme stávky v odvětvích, která by se normálně nikdy nezapojila, jako jsou právníci, lékaři a technologický průmysl. Můžeme blokovat silnice.



"Je těžké předvídat, co se stane, ale myslím, že pokud to začne zasahovat ekonomiku, budou muset poslouchat."



Kromě sílícího protestního hnutí čelí premiér tlaku izraelského generálního prokurátora po rozhodnutí z minulého týdne, které diskvalifikovalo klíčového spojence Aryeha Deriho ze zastávání vládní funkce kvůli odsouzení za daňové delikty.



Netanjahu byl nucen na nedělním zasedání vlády vůdce strany Šas propustit a prohlásil přitom, že "rozhodnutí nejvyššího soudu ignoruje vůli národa".





Koalice také v pátek čelila brzké zkoušce v podobě neshody mezi členy kabinetu ohledně rušení nové židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0