Ruská agrese na Ukrajině: Ve čtvrtek je Ukrajina znovu terčem vlny ruských raketových útoků

26. 1. 2023

Nejméně jeden mrtvý v Kyjevě po vlně více než 30 ruských raket



- Ve Vinnycji hlášeno šest výbuchů, protivzdušná obrana je aktivní i v dalších regionech; rozhodnutí Německa o dodávkách tanků otevírá cestu dalším evropským zemím k dodávkám těžkých zbraní



- Nejméně jeden mrtvý a dva zranění po raketovém útoku na Kyjev - starosta města



Kyjevský starosta Vitalij Kličko napsal na Telegram, že v důsledku ranních útoků byl zabit nejméně jeden člověk. Píše:



"V důsledku zásahu raketou na nebytový dům v Holosivském okrese je v současné době informace o jednom mrtvém a dvou zraněných. Zranění byli zdravotníky hospitalizováni."





- Vlna ruských raketových útoků po celé Ukrajině den poté, co Západ souhlasil s vysláním tanků



- Obrovské exploze otřásly Kyjevem a po celé Ukrajině se ve čtvrtek ráno rozezněly sirény při hromadném raketovém útoku 24 hodin poté, co se USA a Německo zavázaly k vyslání předsunutých bojových tanků.



Celkem 30 raket mířilo na cíle na Ukrajině poté, co ukrajinská protivzdušná obrana v noci sestřelila 24 íránských dronů "kamikadze" Šahád.



"Očekáváme více než 30 raket, které se již začaly objevovat na různých územích," uvedl Jurij Ignat, mluvčí ukrajinské armády. "Systémy protivzdušné obrany fungují."



Jiný mluvčí uvedl, že ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 15 řízených střel mířících na Kyjev.



V hlavním městě byl klid chladného a zasněženého rána narušen v 10.06 hodin místního času zvukem velkých explozí v blízkosti hlavního vlakového nádraží.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko na Telegramu oznámil, že ve městě došlo k výbuchům.



Zatímco se lidé hrnuli do sklepů a bunkrů, aby se chránili, místní úřady se snažily uklidnit obyvatelstvo, že mají prostředky, jak některé rakety zneškodnit.



Ukrajinské letectvo uvedlo, že v noci úspěšně zlikvidovalo útok dronů. "Útočné bezpilotní letouny (UAV) byly vypuštěny z východního pobřeží Azovského moře. Podle předběžných informací nepřítel použil 24 Šahedů. Všech 24 bylo zničeno," uvedly vzdušné síly.



- V Oděse byla po raketovém úderu poškozena energetická infrastruktura, nikdo nebyl zraněn



Vlna ruských raketových úderů poškodila ve čtvrtek energetickou infrastrukturu v ukrajinském přístavním městě Oděsa na jihu země, uvedla na Telegramu Oděská oblastní vojenská správa. Podle agentury Reuters úřad neuvedl žádné zraněné.



- Na mnichovském letišti byl zatčen německý občan pro podezření z vlastizrady za předávání zpravodajských informací Rusku, uvedla ve čtvrtek generální prokuratura.



Podle agentury Reuters byl muž, identifikovaný pouze jako Arthur E, zatčen v neděli po příletu do Německa ze Spojených států, uvedla prokuratura v prohlášení. Jedná se prý o spolupracovníka Carstena L, zaměstnance německé zahraniční zpravodajské služby (BND), který byl v prosinci zatčen pro podezření ze špionáže pro Rusko.





- Ve Velké Británii v televizi Sky News mluvčí opoziční labouristické strany pro obranu John Healey vyzval britskou vládu, aby zveřejnila dlouhodobější plán, jak nabídnout podporu Ukrajině.











Klíčem k poskytnutí tanků pro obranu Ukrajiny proti Rusku je rychlost a dostatečný počet, řekl ve středu Zelenskij. "Klíčem je nyní rychlost a objemy. Rychlost při výcviku našich sil, rychlost při dodávkách tanků na Ukrajinu. Počty v tankové podpoře," uvedl ve svém nočním videoposelství.

- Nabídka Německa vyvolala volání ukrajinské vlády po větším množství těžké výzbroje. Zelenskij a jeho ministři se rovněž snaží prolomit tabu ohledně poskytování stíhaček, jako jsou například letouny F16 americké výroby. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že hovořil s polským ministrem zahraničí Zbigniewem Rauem o další vojenské pomoci, včetně stíhaček, což je požadavek, který byl opakovaně neúspěšně předložen spojencům v NATO.

- Na Ukrajině od soboty opustilo své funkce 15 vysokých úředníků, z nichž šest bylo novináři a ukrajinskými protikorupčními orgány obviněno z korupce. Ve středu podepsal generální prokurátor Andrij Kostin příkazy o dobrovolném propuštění šéfů záporožské, kírovhradské, poltavské, sumské a černihovské oblastní prokuratury. Oleksij Kuleba, který byl v úterý odvolán z funkce kyjevského gubernátora, byl v rámci reorganizace jmenován zástupcem vedoucího kanceláře prezidenta.







Healey: "Nyní je klíčové, aby západní země, které jsou ochotny Ukrajinu podpořit - a je jich více než 40, které Ukrajinu v tomto boji podporují - zůstaly jednotné a pokračovaly v dodávkách dlouhodobě.Proto již mnoho měsíců tvrdím, že vláda musí přejít od ad hoc oznámení o vojenské podpoře Ukrajině - která mají naši plnou podporu - k úplnému plánu na rok 2023 a dále, pokud jde o vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc, kterou budeme Ukrajině poskytovat. Částečně proto, že to Ukrajině dodá větší důvěru a jistotu, že britská podpora bude zachována, ale také to Putinovi naznačí, že pro Rusko se situace nezlepší, ale zhorší.Na otázku, jaký význam má rozhodnutí Německa vyslat tento týden na Ukrajinu tanky, Healey odpověděl:Je to opravdu důležitý krok Německa. A důležité jsou nejen tanky, ale také dělostřelectvo, obrněná vozidla a munice.Je to konfrontace s jedním z největších omylů, kterého se Putin dopustil svou loňskou brutální a nezákonnou invazí na Ukrajinu, a to, že se přepočítal v odhodlání a odhodlání západních zemí držet spolu, stát při Ukrajině a zůstat jednotní.A toto rozhodnutí Němců nyní ohledně tanků Leopard umožňuje ostatním zemím postupovat společně, aby podpořily Ukrajinu v této bitvě, aby odvrátily ruskou agresi a získaly zpět svou vlastní zemi.Kyjevský městský úřad oznámil, že podle ukrajinského státního vysílání Suspilne bylo protivzdušnou obranou sestřeleno 15 raket s plochou dráhou letu, které mířily směrem k ukrajinskému hlavnímu městu.Ta rovněž informovala, že někteří obyvatelé Oděsy uvádějí, že přišli o dodávky vody.Agentura Reuters uvádí, že jeden z jejích novinářů slyšel zvuk rakety letící nad hlavou v malé výšce, asi 30 km od hlavního města Kyjeva.Podle její poslední aktualizace byly nad územím Mykolajivské oblasti spatřeny dvě rakety, uvedl její gubernátor Vitalij Kim v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram."Rakety létají uvnitř území Ukrajiny. Nejméně dvě severozápadně přes Mykolajivskou oblast," uvedl.Po celé zemi zazněl poplach před náletem, když lidé mířili do práce. V hlavním městě se lidé ukrývali ve stanici metra, někteří seděli na dekách a malých plastových židlích."První ruské rakety byly sestřeleny," řekl Andrij Jermak, vedoucí prezidentské kanceláře.Maksym Kozytskij gubernátor Lvova, vyzval obyvatele, aby se ukryli, a varoval je před zveřejňováním informací o posledním leteckém poplachu na internetu. V příspěvku v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram Kozytskyi píše:Rakety v sousedním regionu. Pohybují se naším směrem. Zůstaňte v úkrytu. Nic nenatáčíme ani nezveřejňujeme na internetu. Pokud uvidíte podezřelé letadlo, nahlaste to silám protivzdušné obrany pomocí telegramového chatu "Něco letí".Deník Kyiv Independent píše, že "podle novináře Kyiv Independent, který je na místě, se ve středozápadním městě Vinnycja ozvalo nejméně šest výbuchů".Zprávy uvádějí, že ve Vinnycji byla slyšet druhá série výbuchů. Podle ukrajinského státního vysílání Suspilne navíc došlo k výpadku elektřiny v 35 sídlech v Chersonské oblasti.Státní vysílání Suspilne uvedlo, že starosta Vinnycji Serhij Morgunov řekl, že "byla slyšet práce protiletadlové palby". Cituje také Serhije Borzova, šéfa ukrajinského letectva, který řekl: "Probíhá letecká bitva. Vzdušné síly ozbrojených sil Ukrajiny kontrolují vzdušný prostor nad Vinnycji".Město se nachází na západě Ukrajiny, ve značné vzdálenosti od frontové linie.Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, napsal, že protivzdušná pohotovost platí na celé Ukrajině.Deník Kyiv Independent informoval, že v některých oblastech Ukrajiny začalo kvůli hrozbě útoku nouzové vypínání elektřiny. Elektrická a energetická infrastruktura byla při ruských raketových útocích často zasažena, přestože Ruská federace opakovaně tvrdí, že necílí na civilisty ani civilní infrastrukturu."Některé rakety létají přes Charkovskou oblast, některé přes Vinnyckou oblast západním směrem. Zůstaňte v krytech," uvedly právě ukrajinské obranné síly na Telegramu.USA se poskytnutí vlastních tanků M1 Abrams bránily s odkazem na problémy s údržbou a logistikou těchto hi-tech vozidel. Předtím americký prezident telefonicky hovořil s vedoucími představiteli Emmanuelem Macronem z Francie, Olafem Scholzem z Německa, Giorgiem Melonim z Itálie a Rishim Sunakem z Velké Británie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poděkoval Bidenovi za "silné rozhodnutí" a označil ho za "důležitý krok na cestě k vítězství".Kancléř Olaf Scholz rovněž uvedl, že jeho vláda plánuje kromě tanků poslat Ukrajině další vojenskou podporu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij toto rozhodnutí uvítal a prohlásil, že je Scholzovi "upřímně vděčný".Ve veřejných prohlášeních Washington a Berlín popřely jakoukoli souvislost mezi svými rozhodnutími, ačkoli podle zpráv v médiích němečtí představitelé dali v soukromí najevo, že Leopardy jsou podmíněny podobným závazkem USA.Podle zpráv německých médií přispějí stejným modelem Finsko, Španělsko a Nizozemsko. Druhý prapor budou tvořit tanky Leopard 2A4 z Polska a Norska.Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov ve vyjádření pro novináře označil očekávaný převod tanků Leopard 2 a Abrams ukrajinské armádě za "neúspěšný plán".Stažení sil bylo provedeno "s cílem zachovat životy obsluhujícího personálu", uvedl. Jeho komentáře jsou prvním ukrajinským potvrzením obsazení Soledaru ruskými silami.Ta uvedla, že za posledních 24 hodin provedla Ruská federace na Ukrajině čtyři raketové a 26 leteckých úderů a více než 100 ostřelování z raketových systémů s vícenásobným odpalováním.