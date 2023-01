Bůh s námi všemi!

28. 1. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut

To velké vítězství prezidentského zástupce "té vzdělanější části veřejnosti" léta páně 2023 v Čechách.... Píli pivo. Pili víno,

jedli z masa, z těsta

nejednomu oficíru

pukla z toho vesta.



(Karel Havlíček Borovský, Křest svatého Vladimíra)

"I Svatý Pavel, nejprve bojoval proti křesťanům, aby byl následně jejich ochránce." I toto jsem slyšel v sobotu odpoledne z úst redaktora veřejnoprávní televize pana Michala Kubala - reagoval tak na komunistickou minulost nového prezidenta. Chápu, v totálním amoku radosti z vítězství jím preferovaného kandidáta řekne člověk lecjakou blbost.

Problémem je ale skutečnost, že tento neskutečný "blábol kultu osobnosti" sděluje jako nestranný novinář, který je zrovna v práci veřejnoprávní televize. A tak je to v tomto státě skoro se vším. Ta "vzdělanější část veřejnosti" prostě je stále někým zastupována a podporována a ta tzv. "méně vzdělaná" většinou využívána a zneužívána. A to cítím jako zásadní problém minimálně čtvrt století. Proč není třeba alespoň jeden "člověk práce" ve vítězném týmu u prezidenta Pavla?

A tak sleduji na pódiu určitě šikovné mladé lidi, ale přemýšlím, jestli by alespoň jeden z marketingového týmu těchto kreativců - dokázal pochopit a hájit naštvanou samoživitelku s autistickým dítětem, bývalého havíře ve zdravotních problémech, rodinu v exekuci, seniora, kterému hrozí výpověď od majitele, Roma, obcházejícího marně realitní kanceláře….Bojím se, že ne. Stojí jejich rodiče nebo prarodiče dnes fronty na Úřadech práce, kdy jim nejsou vypláceny příspěvky na bydlení a hrozí jim ukončení nájemní smlouvy? Těžko.

Mnohokrát zde píši, že život tím strašným sociologickým jazykem nazývané "méně vzdělané skupiny občanů", kteří žijí dnes často měsíční boj o finanční přežití, stále ve stresu - je dlouhodobě peklem. To je nemůže tzv. prezident/sjednocovatel, jak sám sebe nazývá, alespoň pozvat na oslavu vítězství slušné demokracie?

Ne, nejde to, přítel po boku (takto skutečně oficiálně nazval pan prezident mozek celého tohoto čtyřletého úspěšného experimentu, pana Petra Koláře) by se asi necítil dobře mezi "sockami"…

Ano, uznávám, že hlavně pro zahraniční politiku je toto zvolení skvělá zpráva a snad i ten otřesný příklon Babiše k Maďarsku je na chvíli zažehnán. Tam to však u mojí osoby končí.

A tak všude stojí stále stejní umělci ve službách pravice již 33 let a ani sami netuší, jak je moji klienti již bytostně nesnášejí a ačkoliv jsem obrovský milovník umění, naprosto jim rozumím. Nový prezident ani slovem nezmíní v úvodní řeči třeba těžké životy těchto občanů, slyším zase jen fráze a vidím zmateně pobíhající mluvčí po pódiu, která je slovně úplně mimo a ukazuje celou tu infantilnost a trapnost této tzv. oslavy elit.

Vsichni ti statusově zajištění lidé jsou v čele "školky životního pragmatismu", která se snaží zachytit ve strukturách (hlavně zapadnout a urvat dobré pracovní místo). Prekarizovaná práce hrozí již takřka všude, ve všech oborech a tady naštěstí ještě peníze jsou. Je mi jich spíše líto, být starý již ve třiceti a mít jediný cíl: Dostat se do skupiny umělců, ekonomů, politologů a pochopitelně i do přízně podnikatelů a oligarchů, kteří vše financují - to je strašně málo. Takto dopadli všichni ti mladí a nadějní lidé u Pirátů v minulém volebním období parlamentu, dnes sleduji jejich zoufalé zachycení ve strukturách pravice, ani už ne béčko, ale spíše céčko ODS.

Generál Pavel bude podle mého názoru velmi slabý prezident a ani nevíte, jak rád bych se mýlil. Vnějškově zcela vyhovující českému mainstreamu - takový hezký, šedivý muž, který moc dobře ví, kdo ho na Hrad dostal. A proto nebude zlobit, a kdyby ano - "přítel po boku" si to pohlídá. Myšlenkově jsou tito lidé zcela zakleti v devadesátých letech minulého století.

A nejhorší na a celé této situaci je fakt, že alternativa je Babiš, který pochopitelně zamíří lovit do těch nejodpornějších vod národovecké levice a pravice. A tam bude padat stále se rozšiřující vrstva prekarizujících pracujících napříč obory, kteří však nikoho vlastně nezajímají. Každý je účelově využije a od reálné pomoci máme přece sociální pracovníky. Sociální práce se tak dostává do neřešitelné situace, kdy chudák radí ještě většímu chudákovi. A příště se mohou na židli vyměnit…A to dnešní sobota opravdu nezmění.

Bůh s námi všemi!

































