Biden: USA nedodají Ukrajině stihačky F-16

31. 1. 2023

Prezidentovo odmítnutí zasadilo Kyjevu významnou ránu v jeho snaze posílit vojenské schopnosti ve válce s Ruskem





Joe Biden v noci na úterý v krátké výměně názorů s novináři prohlásil, že Spojené státy nebudou dodávat Ukrajině stíhačky F-16. To je významná a potenciálně konečná překážka pro úsilí Kyjeva získat rychlé stíhačky.

Americký prezident na otázku v Bílém domě, zda jeho země poskytne Ukrajině letouny F-16, odpověděl jednoduše "ne", a to několik dní poté, co představitelé národní bezpečnosti uvedli, že Washington bude o této otázce "velmi pečlivě" diskutovat se spojenci.



John Kirby, koordinátor Rady národní bezpečnosti USA pro strategickou komunikaci, později toto rozhodnutí obhajoval a vyzdvihl další vojenskou pomoc, kterou USA od začátku války poslaly a která má celkovou hodnotu 27,1 miliardy dolarů.





"Mohu vám říci, že je zde mnoho schopností, které jsou posílány a budou posílány v následujících týdnech a měsících," řekl Kirby televizi CNN.



Ukrajina zahájila silnou lobbistickou kampaň za stíhačky, které vyrábí americká obranná společnost Lockheed Martin, téměř okamžitě poté, co Německo a USA oznámily, že poprvé dodají Ukrajině své vlastní tanky.



Ostatní evropští představitelé naznačili, že jsou k dodávkám stíhaček otevření. Ukrajina se snaží vybudovat bojové síly založené stále více na západních zbraních, aby na jaře prolomila ruské linie.



Malé ukrajinské letectvo bylo v průběhu jedenáctiměsíční války zredukováno, a přestože má některé stíhačky stále v provozu, má přinejlepším velmi omezenou schopnost čelit ruskému letectvu a pomáhat svým pozemním silám útočit na zakopané ruské pozice.



Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí večer na otázku ohledně západních stíhaček pro Ukrajinu odpověděl, že "v zásadě není nic vyloučeno" - poté však stanovil řadu kritérií, než se rozhodne.



Jakákoli dodávka by podle Macrona "nemusela být eskalační" a stíhačky by "pravděpodobně nemohly zasáhnout ruskou půdu, ale čistě pomoci odbojovému úsilí". Dodávky zbraní většinou také neoslabí kapacitu francouzských ozbrojených sil, dodal.



Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov má v úterý navštívit Paříž, kde se v rámci širšího vojenského lobbingu setká s Macronem a jeho protějškem Sebastienem Lecornuem.



Bidenovy výroky však představují zřejmý neúspěch pro Ukrajinu a pravděpodobně vycházejí z obav, že Kreml by mohl argumentovat tím, že letouny F-16 by mohly být použity k zasažení cílů uvnitř Ruska, a Moskva by si je tak mohla snadno vyložit jako výraznou eskalaci války.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv počátkem tohoto měsíce prohlásil, že ruská porážka na Ukrajině "může vyvolat jadernou válku", ačkoli západní experti takovouto alarmující rétoriku berou s rezervou.



V pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tvrdil, že ačkoli dodávky zbraní ze strany západních zemí vedou k tomu, že se země NATO "stále více přímo zapojují do konfliktu", průběh války to nezmění.



Washington již dříve zasáhl, aby zabránil Polsku v převodu jeho flotily letounů MiG-29, které dobře znají ukrajinští piloti, v počátečních fázích války - Kyjev však doufal, že se klima změní vzhledem k tomu, že Bílý dům po několika měsících vyčkávání povolil dodávky tanků Abrams americké výroby.



To vyvolává naději, že Ukrajina by nakonec mohla Bidenův názor změnit. Britský ministr obrany Ben Wallace v pondělí nevesele poznamenal, že "myslím, že o všech těchto požadavcích víme, že ... prvotní odpověď je ne a nakonec je to ano".



Ukrajina uvedla, že Polsko vyslalo "pozitivní signály" ohledně dodávek vlastních letounů F-16 poté, co varšavský premiér oznámil plány na zvýšení výdajů na obranu země na 4 % HDP. Mateusz Morawiecki na otázku ohledně letounů F-16 odpověděl: "Všechny akce zaměřené na posílení obranných sil Ukrajiny koordinujeme s našimi partnery v NATO."



Nizozemští ministři také již dříve uvedli, že by žádost o dodávku stíhaček zvážili s "otevřenou myslí". Na celém světě je v provozu přibližně 3 000 stíhaček F-16 a letouny jsou ve výzbroji 25 zemí.





Mluvčí ukrajinského letectva uvedl, že výcvik jeho pilotů na těchto stíhačkách by trval asi šest měsíců.







