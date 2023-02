2. 2. 2023

Kramatorsk, Doněcká oblast. Ve středu pozdě večer. Rusko zasahuje obytnou budovu raketou Iskander. Z trosek se ozývá křik. Pokaždé, když se někdo ze Západu demonstrativně bojí "eskalace", "ruský svět" ukáže svůj bestiální úšklebek.

Kramatorsk, Donetsk region. Late Wednesday evening. Russia hits a residential building with an Iskander missile. Screams are coming from the rubble. Each time someone from the West is demonstratively afraid of "escalation," the "Russian world" shows its beastly grin. pic.twitter.com/sirgEfoKJC