Druhé silné zemětřesení v Turecku a v Sýrii, více než 2600 lidí mrtvých

Po dvou silných zemětřeseních, která během 12 hodin zasáhla Turecko a Sýrii, zahynulo nejméně 2600 lidí. Očekává se, že počet mrtvých bude stoupat. V regionu probíhají pátrací a záchranné operace, zřítilo se mnoho budov a předpokládá se, že v sutinách je uvězněno mnoho lidí.



Mapa postižené oblasti:



Absolutely horrific scenes out of city of Iskenderun #Turkey , vast devastation and destruction from magnitude 7.8 earthquake. People feared to be under rubble. Death toll already above 200… pic.twitter.com/7Fo6yIyut6