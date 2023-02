Mýtus o mírové dohodě z března loňského roku

9. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pořád dokola už mnoho měsíců se setkávám na Facebooku s fámou, že někdy v březnu minulého roku existovala nějaká mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, kterou Západ blokoval. Už jen představa, že Západ nutí Ukrajince proti jejich vůli válčit, je zcela mimo realitu. Je to naopak Ukrajina, která volá po dalších a dalších zbraních a všemožné podpoře svého válečného úsilí. Ti ukrajinští vojáci, kteří nasazují své životy za vlast, to nedělají proto, že by je k tomu donutil Západ, to by už dávno Ukrajina prohrála. Kapitulovat ostatně může kdykoli, v tom jí nikdo bránit nemůže.

Nicméně říkal jsem si, že pokud někdo z důvěryhodných vyjednavačů s Putinem, tím jsem myslel konkrétně Macrona, Bennetta a Erdogana, někdy jasně řekne, že na jaře minulého roku bylo možno ukončit válku mírovou dohodou, kterou zablokoval Západ, budu to brát vážně. V úterý se zdálo, že přesně takto se vyslovil bývalý izraelský premiér Bennett. Nemohl jsem ale najít žádný solidní zdroj, který by v angličtině – hebrejsky neumím – jasně rozebral, co Bennett vlastně řekl. Našel jsem to teprve ve středu v Business Insideru. Dá se to shrnout velmi lapidárně: žádná dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou nebyla na stole, šance na dosažení nějaké dohody byly podle Bennetta 50 ku 50, Západ nic neblokoval, ale prostě ukončil jednání poté, co se ukázaly ruské válečné zločiny. Bennett to celé dokonce formuluje tak, že jednání ukončilo Rusko tím, čeho se dopustilo v Buči. K tomu bych podotkl, že podle vyjádření Elysejského paláce na základě telefonického rozhovoru Macrona s Putinem, jak tvrdí Deutsche Welle dne 3. března 2022, Putin chtěl v té době převzít kontrolu nad celou Ukrajinou (seize control of the whole Ukraine). Já Elysejskému paláci věřím. Z Bennettova svědectví je také jasné, že úsilí západních států v odporu vůči ruské agresi na Ukrajině je od začátku koordinované a že USA, Německo a Francie tvoří jednu alianci, což v českých médiích často tak nevypadá, protože v Česku se vytváří dojem, že Německo a Francie jsou zrádné, kdežto skutečná západní aliance je USA-Británie-Polsko-Pobaltí. To je ale stejně absurdní mýtus jako mýtus o mírové dohodě z března 2022, která byla před podepsáním. Článek v Business Insideru: https://www.businessinsider.com/israel-bennett-walks-back-claim-west-blocked-ukraine-russia-peace-deal-2023-2 Článek v Deutsche Welle: https://www.dw.com/en/ukraine-macron-tells-putin-hes-making-a-major-mistake/a-61005062



