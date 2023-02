Nikaragujský diktátor nečekaně vyhostil do Spojených států 222 příslušníků opozice

10. 2. 2023 / Fabiano Golgo

Režim Daniela Ortegy poslal 222 politických vězňů přímo z věznic do exilu ve Spojených státech a schválil dodatek k článku v ústavě, který jim měl odebrat nikaragujské občanství a učinit je osobami bez státní příslušnosti. Všichni byli za úsvitu vyvedeni z cel a posazeni do autobusů, aniž by věděli, kam jedou. Představovali si, že je převážejí do věznice poblíž letiště.