Sup, Krkavec, Hyena a exekuce zajištěna!

10. 2. 2023 / Petr Haraším

Exekuční Supi, Krkavci a Hyeny si krákají o další finanční zob pro vlastní nenažranou povahu. Nikdy nemají dost. Vinný i nevinný dlužník, nezajímá. Jejich pokřivená morálka jim nekompromisně velí, ať bezbranné oběti ohlodají až na kost. I morek vycucnou, nemohou si pomoct. S radostí mučí dlužníkovu duši. Nikdy nedopustí, aby dlužník unikl z dovedně státem a vládami vystavené dluhové pasti lichvářských pařátů. Jsou to hanebné inkarnace nejhorších komunistických manýrů, které po Sametu rozkvetly do smrtící hniloby.

V minulém článku jsem zmínil, že jsem načetl velmi mnoho knih o krmi kriminálních bossů, politických šmudlů a všehoschopných podnikatelů. Zapomněl jsem ovšem dodat, že o beztrestnost přistižených a o nelegální majetky se dobře postarali důvěryhodní mrchožrouti. Důsledně bránili demokraticky nakradené majetky před okradeným věřitelem ve svobodné společnosti svobodných občanů. Malý dlužník je mrchožrouty patřičně oškubán, velký dlužník za patřičný nemalý milion obhájen.

Sup, Krkavec a Hyena zajistili pro české občany exekuční bahniště. Rozhodně nás nehodlají neohlodané bez boje nechat vybřednout z temnot východní verze exekuční spravedlnosti. Ohánějí se při svém morálním činění, že Pán věřitel, že dlužník Otrok, že svoboda mamonu, že jen vybraný majetek je chráněn Ústavou.



Počiny a snažení exekuční mafie státu přináší ročně ztrátu až 50 miliard. Poslanci tiše spí a ztráty nevidí. Spolek mrchožroutů odpravil české společnosti tisíce, desetitisíce až stovky tisíc lidí. Většině poslanců a většině senátorů, kteří mají teoreticky zastupovat a hájit práva občanů, exekuční šmelina vůbec nevadí.



Ba naopak, najdou se poslanci, kteří přímo baží a lační po exekučním zpřísnění. Zbavili dlužníky důstojnosti i budoucnosti. Zbavili stát příjmů z legální práce vyloučených občanů a zbavili je nadějí. Exekutoři, právníci a politici ujednali na německé konferenci v podpalubí českého Parlamentu, komu co a kolik čeho komu náležet má.



Rozdělili si sféry zájmů, rozdělili si tisíc miliardový krajíc namazaný extraktem vytěženým z chudoby a bídy. Tolik pro Supy, tolik pro Krkavce a tolik toho ještě zbyde pro Hyeny. Znehodnotili spravedlnost, právo a pořádek. Supi vymysleli i sepsali, Krkavci hlasovali i zákony hnojili, Hyeny naháněly i rozervaly kořist na cucky. Jsou horší než nejhorší soudruzi, stali se čirým zlem.



Zlo se opásalo lichvářskými zákony, zaštítilo se slepou a formální spravedlností a vyzbrojilo se krvavým kladivem nemorálního práva. Česká exekuční tragédie se dá klidně srovnat s komunistickým marasmem doby minulé.

Mrchožrouti se ohánějí tím, že dlužník musí za své svobodné činy svobodně trpět pod bičem exekučního dobráka, kterému náleží dle práva podíl na krvavých slzách. Větinou jsou však exekutorské poplatky šokujícím násobkem původního, miminálního, často léta zatajovaného dluhu (aby narostl).

Nikde také není přeci psáno, proč zničit manželku, syna, dceru, vnuka i vnučku, matku, otce, dědu i bábu dlužníkovu! Proč Sup, Krkavec a Hyena ožírají tomuto státu a národu celé rodiny? Toto poslanci a zákonodárci vážně chtěli a chtějí?

Rovněž nevím, jak to mají se svědomím, když Supové v případě solventního dlužníka naopak dělají vše, aby dlužník nezaplatil ani vindru a věřitel ostrouhal. Dlužník ovšem nesmí váhat se podělit o dlužný měšec dukátů. Velký měšec dukátů. Obrovský měšec dukátů. U bran Čepra prý kdysi čekal na Krejčíře a na podíl i jeden Sup i jedna Hyena.

Tyto mrchy mrchožroutské se ovšem od kolegů z říše zvířat velmi liší. Oškubávají kořist ještě živou. Škubají celou rodinu ulovené oběti. Ohlodáním dočista do čista učiní z živé lidské bytosti pod dozorem státu živé, vláčné mrtvoly v mrtvolné neoliberální říši. Sup a Krkavec a Hyena vyrobili mordou spojenou posttraumatický syndrom u cca čtvrtiny českých občanů, přičemž vůbec nijak neváhají obhajovat své zločiny ideou čisté demokracie, neomezenou svobodou a vlastním výkladem práva. Vypěstovali tímto u čtvrtiny občanů nenávist k demokracii, pobídli ušlapané dlužníky k volbě populistů nejhrubšího zrna a rozproudili u nich zlobu k odlišnosti.

Ze Supí letky se můžeme dozvědět, že lid hoduje, protože mu kdosi půjčuje. Supí komando netuší, že si občan dnes musí půjčit peníze na prostý život. Musí za státním lichvářem, aby zvládl dnešní drahotu a nikoli avizované hodování. Státem akceptovaný lichvář pak pošle Supy a Hyeny, aby dlužníkovi pod dohledem státu oznámili, že půjčovat si na prostý život prostě něco stojí. A aby se dál Supům dobře rvalo mastným zobanem, tak akce jako Milostivé léto, zcivilizování exekucí, či insolvenční zákony ve prospěch lidí na dně, se musí okamžitě zastavit.



Soucit a solidarita u nás nemají mít místo, jen nenávist a zloba, jen vyražený zub, zlomená ruka a zabavený dům. Snaha pomoci dlužníkům z exekučního otroctví je totiž přece někde na úrovni komunistického vyvlastnění. Supi suppíce supí, že pokud Milostivé léto, tak jedině za tučnou náhradu. Náhradu ve formě, věřiteli málo, Supům víc a Hyeně stejně. Milost zvaná Milostivé léto je nebezpečnou nákazou pro společnost a otráví obchod s chudobou. Nákazou není myšleno otroctví českých dlužníků, nákazou je dle Supů snaha nemnohých nemravný exekuční kult alespoň trochu omezit a zeštíhlit.

Zkrácení doby v osobním bankrotu na polovic je ze strany Supů brán hůř než leckterý válečný zločin. Okradení o valouny exekučního zlata rozhodčí Supové spřádají fantasmagorická přirovnání. Vstřícný krok k dlužníkům je totéž, jako nucení k ubytování bezdomovců v bytech či obydlích normálních občanů. Zřejmě má Supí bratrstvo na mysli ony bezdomovce, které svou pilnou prací za ty léta exekuční dřiny vyrobili.

Dluhová past? Co to je? Supí kolektiv nechápe a divoce synchronně kroutí hlavičkami. To bude nějaká chybička v úsudku, neb do dluhové pasti, o které Supí sborná rudých křídel nic nevědí, sami denně házejí stovky malých dlužníků i s rodinami. Uslintaný Sup s plnou hubou polámaných lidských životů pak supí otázku, proč je tolik dlužníků v dluhové pasti? Kdo je tam dal, kde se tam vzali a proč tam padají? Supí brigáda prostě nechce a nedopustí, aby exekuční byznys sklapl a dluhová past osiřela. Supové ze Supího hlavního štábu si nepřejí zkrácení doby v insolvenci, protože třeba za rok, dva by zas někdo chtěl zkracovat a co my, Supí bratři, vždyť nebudeme mít co do zobáku!

Vzali nám už toho tolik! Kde je naše tak spravedlivé rozhodování v rozhodčích doložkách? Okrádají nás za bílého dne o naše demokratické papání. Teď ta pandemie Milostivého léta, pak zkrácení insolvence. Už meleme z posledního, už jsme skoro žebráci. Skutky jako jsou teritorialita či jeden exekutor na jednoho dlužníka, no co to má znamenat? Je to fantastický systém a neuvěřitelně funguje. A když funguje, tak hlavně neměnit.



My jsme přeci rádi, že jeden dlužník může mít i deset exekucí. Ať jim dál a víc půjčují, my to z nich dostaneme. Jakákoli pomoc dlužníkům je totiž socialismus první kategorie a za to jsme, jste na náměstích přeci klíčem necinkali. Oddlužením jedněch, druhé okrádáte o lichvářský stříbrný.



Ve vinu tvůrců dluhů ze strany věřitele Supové nikdy neuvěří. Slučování pohledávek, nic takového neexistuje, to nedopustíme! Vymáhat pokuty od nevinných podvedených dlužníků je demokraticky správné. Neměli se nechat okrást, či podvést.



Udělali chybu, a za chyby se u nás hodně platí a nám dobře žije. Supové vždy jsou pro zneužívání krvavých ideí o malé vině a tvrdém trestu. Supům se tak moc po socialismu s nelidskou tváří stýská, že ho stále musí podvědomě zmiňovat. Supi, Krkavci a Hyeny se velmi mýlí, protože jsou to právě a právě jen oni, kdo se komunistických praktik nezbavil. Ničí lidské bytosti,stejně jak je ničily nejhorší zrůdy minulého režimu.

Nemravné exekuční náklady Supům a Hyenám za každý malý až miniaturní dluh, mnohdy i zcela smyšlený, pak dohánějí dlužníky do neřešitelných situací, ze kterých cesta vede k dalším dluhům a dalším exekucím, k žití v chudobě, k ubytovně, k bytí na ulici a pak k ztrátě života. A to jen proto, aby pár lidských supů a hyen mělo na kontě stovky milionů krvavých peněz. Stát za dobu trvání exekuční zrůdnosti mohl přijít až o neskutečných víc než tisíc miliard, které chybí v sociální oblasti, ve vzdělání a vůbec kdekoli jinde.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

