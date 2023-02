Vyjednával by Daniel Veselý s Adolfem Hitlerem? Zasazoval by se, aby jeho koncentráky byly zachovány?

13. 2. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Nerozumím psychickému stavu lidí, kteří argumentují, že se zločincem Vladimírem Putinem je nutno "vyjednávat".



Zaprvé je známo, že Vladimír Putin a jeho ekipa nikdy nedodrželi žádné dohody. Je také známo, že lžou jako když tiskne - vyplynulo to i z osobních svědectví evropských politiků, která byla součástí nedávného třídílného dokumentárního filmu televize BBC Putin versus Západ. Ti se měsíce a léta snažili vyjednávat s Putinem a přesvědčovat ho, aby se světem spolupracoval. Zaznamenali pouze drsné, systematické lhaní (jak známo, Angela Merkelová, která umí rusky ještě z východního Německa, mu jednou řekla, "Voloďo, nelži!"), brutální jednání a porušování všech dohod a smluv.









Putin je vrah a násilník a rozsáhlé vraždění nevinných lidí si vyzkoušel v Čečensku, v Sýrii a nyní na Ukrajině. Jak na to poukazují mnozí, nejnověji Jonathan Freedlander v deníku Guardian, zanechat Putinovi a jeho "armádě" části ukrajinských území na východě země znamená připustit srovnání této oblasti se zemí a vyvraždění obyvatelstva.





Vždyť Putin zničil i zcela ruská města, jakými byl například Mariupol a bombardováním zabíjí i jejich ruské obyvatelstvo. Drtivá část obyvatel Ukrajiny, kteří kdysi normálně mluvili rusky, přešli na ukrajinštinu a nechtěji s ruštinou a s Ruskem mít už nic společného.





Je mi nepochopitelné, jak může někdo tohle tolerovat a navrhovat "diplomatická jednání" s těmito vrahy. Se správci plynových komor byste také vyjednávali? Byli to zločinci, stejně jako Putin a jeho armáda, a právem skončili v Norimberku. Stejně tak musí dopadnout i Putinův režim, jinak všichni skončíme špatně.







Argumentace, že různé diktatury v třetím světě mají tendenci buď být "neutrální", nebo dokonce podporovat Putina, je nepřesvědčivá. Tolerance Putinova vražedného režimu je smrtelným nebezpečím pro Evropu a střední Evropu zvláště. Články navrhující "diplomatické vyjednávání" s Putinem jsou sebevražedné.







Nemohu jinak než opakovat požadavky ukrajinské vlády, jak je v neděli znovu zopakoval Michail Podoljak:





Existují jen tři možnosti jak vrátit svět do stability.





1. Dát Ukrajině zbraně dlouhého doletu, aby to omezilo ruské schopnosti na bojišti.

2. Posílit sankce.

3. Ustavit mimořádný tribunál pro souzení zločinů Vladimíra Putina a jeho kumpánů







Mnichovanství bude znamenat, že to s námi všemi dopadne špatně. Vraždění a kradení území cizích států nemůže mezinárodní společenství připostit, protože pokud by to bylo beztrestné, dělal by to každý. Obětmi by se staly menší státy: a Česká republika dobře ví, jak to v takovým případech dopadne, Nedopusťme to.







Nerozumím tomu, co je na tom natolik nepochopitelné, že znovu a znovu musíme poslouchat tytéž bláboly o "diplomatickém vyjednávání" se zločinci.



