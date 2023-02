Jak medvědí výhrůžky pohánějí Západ

15. 2. 2023

Ruští vojáci, které nyní Ukrajinci aktivně ničí pomocí západních zbraní, by za to měli poděkovat domácím politikům a propagandistům. Objemy dodávek zbraní z Evropy a Ameriky by sotva byly tak velké, kdyby představitelé ruské politické třídy nehrozili údery na Londýn nebo Washington, píše Abbás Galljamov. Ruští vojáci, které nyní Ukrajinci aktivně ničí pomocí západních zbraní, by za to měli poděkovat domácím politikům a propagandistům. Objemy dodávek zbraní z Evropy a Ameriky by sotva byly tak velké, kdyby představitelé ruské politické třídy nehrozili údery na Londýn nebo Washington,

Je třeba pochopit, že Západ by rád přestal utrácet peníze na Ukrajině a soustředil se na řešení svých vlastních problémů. V tom mu ale brání především pochopení, že ve skutečnosti ani tak nepomáhá Ukrajincům, jako zachraňuje sám sebe. Jak nedávno napsali Condoleezza Riceová a Robert Gates: „Máme na Ukrajině odhodlaného partnera, který je ochoten nést nápor války, abychom to v budoucnu nemuseli dělat my sami."

Každá výhrůžka Medveděva, Solovjova či jiného člena Jednotného Ruska vůči západním zemím je argumentem, který používají příznivci komplexní pomoci Ukrajině jako důkaz, že Rusko zešílelo a je pro Západ skutečnou hrozbou. Tamní političtí představitelé proti tomu nemají co namítnout.

Obecně platí, že pokud jsou vaši blízcí někde v zákopech poblíž Ugledaru a čekají, až se naproti nim ze stepi vynoří Leopardy a Abramsy, pak za tuto růžovou vyhlídku poděkujte Medveděvovi, který zuří na sociálních sítích.

Je však trochu urážlivé, že někteří lidé na sociálních sítích zuří, zatímco jiní za ně trpí v zákopech.

