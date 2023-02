Fašismus s voňavou tváří již vstupuje do dveří

18. 2. 2023 / Pavel Veleman

Úřady práce a sociální odbory v nových časech a poměrech 21 století

"Je třeba stvořit takový kolektivní život, který obklopí každou lidskou bytost teplem a ponechá kolem ní volný prostor a ticho. Současný je toho opakem." (Simone Weilová) Píší mi kolegové a kolegyně stále více zajímavých poznatků k mým článkům. Zdá se mi, že prostě stále více lidí v sociální oblasti zajímá, jaká je opravdová realita těchto institucí. Nechtějí jen stále dokola poslouchat pohádky marketingového týmu jednotlivých politiků a stran a následně vykonavatelů lživých absurdit v praxi. Na pracovištích se každý snaží nějak zachytit a oni se cítí často strašně opuštěně tam, kde vládne usměvavá falešnost, předstírání a sobeckost. A tak mi píší své zážitky.



Pan Ypsilon mi píše k osobě pana Trpkoše po několika jeho mediálních rozhovorech:

"Pane Velemane, úplně stejného pána a ze stejné líhně, doslova, protože oba jsou spojeni se stejnou školou manažerů - máme u nás jako nového ředitele. Jednoduchá manažerská řešení všeho, jede se hlavně a pouze na reprezentaci, na efekt, máme nový web, na kterém nikdo nic nenajde, ani my, natož odborná a širší veřejnost. Pan ředitel předstírá otevřenou komunikaci, diskusi a vstřícnost. Pochopitelně však rozhoduje velmi autoritativně, tvrdě a zásadní změny a rozhodnutí přicházejí nečekaně a v podstatě neohlášeně.

Naštěstí nám zatím vyká, ale začal nás oslovovat křestními jmény, prý mu mám říkat Milane. Je to takový s dovolením buran, že vytrvale oslovuje křestním jménem i o 15 až 20 let starší ženy, aniž by se jich zeptal, zda to chtějí. Oni ho sami oslovují "pane řediteli", protože si s ním na kamarády hrát opravdu nechtějí.

V práci preferuje vytváření vysoce abstraktních ekonomických modelů buď úplně bez relevantních dat nebo s velmi upravenými vstupy. Minulý týden prezentoval na interním semináři svůj produkt tohoto typu. Z těchto výstupů nelze reálně a v praxi vytěžit prakticky nic. Vůbec ho nezajímá jejich kvalita a úplnost. Primární je, když na ně jde uplatnit model, který se stále opakuje. Vše prezentoval jeho kamarád a náš nový kolega, pochopitelně královsky placený.

Pana Trpkoše osobně neznám, ale jestli je to varianta našeho ředitele, tak ještě možná budeme vzpomínat na bývalého ředitele Najmona, který alespoň tušil, že je to fakt složité a křehké, tak pro jistotu nedělal nic"

Protože dělat toho hodně, aniž bych věděl přesně, co dělám, proč to dělám a k čemu to povede - to je pracovní zločin pro lidi za přepážkou. Vše hlavně umět marketingově prodat, jediný cíl všeho. A tento postup chtějí aplikovat na instituce v sociální oblasti. Hrůza!

V dalším dopise mne například jinná kolegyně X upozornila na speciální aplikaci, kde již nebude potřeba člověk. Možná by již stačila volně dostupná aplikace: https://openai.com/blog/chatgpt .

Možná, že pan Trpkoš zkusí předběhnout dobu a pokusí se nahradit referenty a sociální pracovníky na Úřadech práce ČR umělou inteligencí, která vyřeší podle jeho názoru - prakticky vše. Opravdu jsem ten chat zkoušel a pro nefunkční Úřady práce ČR, tak jak jsou dnes pojaté, je to takřka ideální model:

Velice brzy vám systém sdělí, že na většinu Vašich otázek, co potřebujete vědět o konkrétní, individuální dávce, neodpovídá. Přizná se, že nemá osobnost ani emoce a je tu od toho, aby věcně poradil a pomohl odpovědět na přesně specifikovanou otázku. Dále má velice silnou tendenci vychovávat a umravňovat. Což by se velmi líbilo politikům napříč politickým spektrem. Když jsem pokusně použil v dotazu pár vulgarismů (mírnějších, než které občas používám), tak se to se mnou odmítlo dál bavit.

Domnívám se. že toto je opravdu cesta možné budoucnosti technokratů v naší oblasti, se kterou si nevědí rady. A tak zbývá technicistní, vykostěné pojetí pomoci, kdy to podstatné pro životy těch "nevyvolených" (těch je a bude obrovská většina) skončí v nemožnosti dostat se k odpovědi na skutečné existenční, otázky jejich života, které je totálně ničí. Automat také nemá moc smysl pro ironii a sarkasmus. Je to takový šikovný pracovník s Aspergerovým syndromem. Taky střídá mužský a ženský rod, protože byl naprogramován v mužském a uživatelé si stěžovali, tak to asi občas zkouší vyvážit.

A nakonec mohou řvát své otázky, které nikdo nechce slyšet, kromě automatu ze zoufalství na lavičce v parku, než Vás umravní a bude pokutovat Městská policie Prahy nebo jiných měst, protože si ještě otevřete na lavičce pivo, které je zakázáno pít na veřejnosti. Byt nemáte, do hospody nemůžete kvůli nedostatku peněz, takže lavička je Váš domov. To však nelze vysvětlit tentokrát živým automatům na šikanu a na pokutování maličkostí. je to opět nástup plíživého fašismu. Již předtím Vám totiž naložila několik fyzických ran na sociálním úřadě ochranka, jelikož se dožaduje klient vstupu do budovy a chová se emocionálně. Ale od toho je přece speciální web, který stál miliardy z peněz daňových poplatníků, což Vy jistě nejste, říká ironicky muž v prekarizované práci ochranky.

A tak klient po tomto zážitku během jediného dopoledne, který je tak ponižující a zdrcující, že se úplně nervově sesypete, odebere mimo náš spokojený, vymazlený svět. A všem politikům a většině pracovníkům na úřadech se vlastně uleví. Budou vyhodnocovat tabulky odpovědí webu. Počítáme, prosím - nerušit!

Domnívám se s určitou ironií, že pan Trpkoš může navrhnout pár drobných oprav a nainstalovat na kontaktní pracoviště neochvějně zdvořilé, vytrvalé, a přiměřeně blbé chatboty umělé inteligence.

A bude konečně po problémech, politici chystají přece další volby.

PS: Děkuji všem kolegyním a kolegům, moc si Vaší důvěry vážím ❤️









