Bidenova cesta na Ukrajinu podkopala kremelský narativ o slábnoucí západní podpoře pro Ukrajinu

21. 2. 2023

čas čtení 4 minuty



Návštěva je pro Vladimira Putina nevítaným zvratem v době, kdy připravuje projev o stavu země u příležitosti výročí invaze



Kreml reagoval na nečekanou návštěvu Joea Bidena na Ukrajině oficiálním mlčením. Analytici a odborníci naznačili, že historická cesta amerického prezidenta do Kyjeva je nevítaným zvratem před projevem Vladimira Putina a dalšími státnickými akcemi, které se chystají u příležitosti výročí zahájení invaze.



Bidenova nečekaná cesta na Ukrajinu podkopala kremelský narativ, že podpora Západu Ukrajině slábne, a do konce týdne má být přislíbena další vojenská pomoc ve výši 500 milionů dolarů a uvaleny nové sankce.



A Bidenova návštěva válečného Kyjeva také odhalila Putinovo vlastní váhání navštívit frontu poté, co přesně před rokem zahájil invazi. Ruský prezident je zesměšňován, že se schovává v "bunkru".

Putin má 21. února přednést projev o stavu země před ruským Federálním shromážděním. V předstihu plánuje Kreml na stejný den uspořádat slavnostní koncert na stadionu Lužniki a na středu pak svolat mimořádná zasedání Dumy a Rady federace.



"Očekávám, že zítra může být Putin ve svém výročním projevu vůči Západu extrémně jestřábí," uvedla Taťjana Stanovaja, zakladatelka politicko-analytické společnosti R Politik. "Nerada bych o tom fantazírovala, ale může pozastavit platnost některých smluv nebo od nich odstoupit, může situaci prezentovat jako válku mezi Západem a Ruskem."





Legislativní zasedání mohou být sice jen na oko, ale zároveň by byla nutná, pokud by Kreml plánoval přijmout nějaké nové zásadní zahraničněpolitické rozhodnutí. Před rokem narychlo svolaná zasedání zákonodárného sboru schválila Putinovi použití síly v zahraničí, a to několik dní předtím, než zahájil útok na Kyjev.





Nyní je cesta Kremlu vpřed komplikovanější po neúspěšné zimní ofenzivě a očekávání, že se Ukrajina připravuje na jarní protiofenzivu.Bezútěšné vyhlídky na válku jsou jedním z důvodů, proč Putin tento týden pravděpodobně nenavštíví frontu, uvedla Stanovaja."Nemyslím si, že tam pojede," řekla. "Potřebuje k tomu mnohem pozitivnější, optimističtější situaci, než je nyní. A je to také otázka bezpečnosti."Kreml v pondělí nenabídl žádný veřejný komentář k Bidenově návštěvě, ačkoli Bílý dům i bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv uvedli, že Bidenův tým Kreml upozornil, že se Biden chystá navštívit Kyjev. Biden má také v úterý, hned po Putinově projevu, vystoupit ve Varšavě.Očekává se, že Bidenova cesta bude v Kremlu vnímána jako nejnovější potvrzení toho, že Moskva nebojuje pouze proti Ukrajině, ale proti tomu, co nazývá kolektivním Západem."Bude to pro ně další důkaz, že Washington si jednoznačně vybral svůj tábor," řekla Stanovaja. "Je to důkaz totálního rozchodu s Ruskem, potvrzení toho, že Západ nyní sází na strategickou porážku Putina."Ruská státní televize podávala o Bidenově návštěvě obezřetné zprávy."Zelenskij je v divokém nadšení - právě zveřejnil na sociálních sítích první fotografie s Bidenem z Kyjeva," řekl moderátor ruské politické talkshowve státní televizi. "Je to pravý Joe Biden na Ukrajině. Právě teď na vašich obrazovkách."Politický komentátor pohotově naznačil, že návštěva je "dobrým začátkem Bidenovy předvolební kampaně". Ruská televize mezitím odvysílala odpočítávání do Putinova projevu, zatímco populární prokremelský kanál Telegram napsal, že po úterním projevu ruského prezidenta "nebude cesty zpět".Jiní ruští provojenští komentátoři na Telegramu však Bidenovu návštěvu využili jako příležitost k opatrnému útoku na Putina za to, že nenavštívil válečnou zónu."Podívejte, jsou tu dva dědečkové," napsal Zastavnyj, pro-válečný ruský blogger s více než 110 000 odběrateli. "Jeden z nich je starý, má všechny příznaky Alzheimerovy choroby, demence a nočního pomočování, celý svět si z něj dělá legraci. Druhý děda vypadá velmi dobře, má pružný krok, dobře mluví, jasně myslí a má všeobecně uznávanou pověst silného a statečného vůdce."Ale jen jeden z [vůdců] skutečně přijel do Kyjeva. A ten druhý [Putin] do Doněcku nejel, stále ještě nejel."