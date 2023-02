Ruská agrese na Ukrajině: Ruský generál "pod silným tlakem v Doněcku"

Zelenskij vyzývá k setkání s Čínou, USA varují Peking před pomocí Putinovi



Americký ministr financí varuje Peking, že pomoc Moskvě by byla "vážným problémem"

"Rádi bychom se s Čínou setkali," říká Zelenskij



Volodymyr Zelenskij ve čtvrtek prohlásil, že neviděl žádný čínský mírový plán, ale uvítal by setkání mezi Ukrajinou a Čínou, píše agentura Reuters.



"Rádi bychom se s Čínou setkali," řekl v předvečer prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu na tiskovém brífinku v Kyjevě s hostujícím španělským premiérem Pedrem Sánchezem.



Ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že aliance zaznamenala známky toho, že Čína zvažuje dodávky zbraní Rusku, a varoval Peking před takovým krokem.



Čína se k tomu bezprostředně nevyjádřila, ale její ministerstvo zahraničních věcí již dříve ve čtvrtek uvedlo, že veškeré případné zpravodajské informace o předávání zbraní Čínou Rusku, které USA plánují zveřejnit, jsou pouze spekulace.





S blížícím se výročím války ministr obrany Spojeného království prohlásil, že Rusko projevuje neúctu k životům vojáků na obou stranách války



Ruský generál je pravděpodobně pod silným tlakem, aby obsadil Vuhledar, sděluje Spojené království



- Podle nejnovější aktualizace obranného zpravodajství britského ministerstva obrany bylo město Vuhledar v jižní Doněcké oblasti opět silně ostřelováno.



"Existuje reálná možnost, že se Rusko připravuje na další ofenzivní úsilí v této oblasti, a to navzdory nákladným neúspěšným útokům na začátku února a na konci roku 2022," uvádí se v aktualizaci ze čtvrtečního rána.



Generálplukovník Rustam Muradov, velitel ruské Východní skupiny vojsk, bude podle britského ministerstva obrany pravděpodobně pod silným tlakem, aby zlepšil výsledky ve Vuhledaru po ostré kritice ze strany ruské nacionalistické komunity.



"Je však nepravděpodobné, že by Muradov disponoval údernou silou schopnou dosáhnout úspěchu," uvedlo.

- Ukrajinský zajatec po věznění Rusy. Zemřel nyní na infarkt. Bylo mu 36 let:

Oleh Mudrak, commander of Azov's 1st Battalion, defended Azovstal. Then he went through 6 months of Russian captivity.



Today his heart stopped beating. His nephew wrote: "Oleh lit up the hearts of everyone around him."



RIP, Hero.



Photos: before and in Russian captivity. pic.twitter.com/jPVDB9JqZ7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2023



- EU by měla zvážit jmenování komisaře na plný úvazek, který by dohlížel na přípravu a prosazování sankcí, aby mohly být účinně použity proti ruské invazi na Ukrajinu, uvedl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis.



Hovořil v Londýně, kde se setkal s ministrem zahraničí Jamesem Cleverlym, aby projednali letní summit NATO ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, kde budou pobaltské státy tlačit na pokrok v otázce žádosti Ukrajiny o členství v NATO a na to, aby se udělalo více pro obranu evropského křídla bloku.



Řekl, že je frustrován množstvím výjimek ze sankcí, a uvedl, že "někdy děláme tolik výjimek, že to můžeme nazvat dírou v lodi, která může loď potopit".



Jako příklad uvedl výjimky ze sankcí poskytnuté v září pro uhlí, cement a dřevo s odůvodněním, že souvisejí s ochranou potravinové bezpečnosti.



Je třeba tyto výjimky jasněji vysvětlit. V některých případech možná souvislost existuje, ale když mluvíme o cementu, je mi líto, ale souvislost s potravinovou bezpečností nenacházím.



- Valné shromáždění OSN zasedá druhý den před hlasováním o návrhu vyzývajícím k bezpodmínečnému stažení ruských vojsk z Ukrajiny.



O návrhu, který podporuje Kyjev a jeho spojenci, bude 193členné shromáždění hlasovat u příležitosti prvního výročí invaze Moskvy do sousední země, kterou generální tajemník OSN António Guterres odsoudil jako "útok na naše kolektivní svědomí".



Ve včerejším projevu u příležitosti zahájení zasedání Guterres varoval před další eskalací války a zmínil "nepřímé hrozby" použití jaderných zbraní a "nezodpovědné" vojenské akce v blízkosti jaderných elektráren.



Očekává se, že shromáždění masivní většinou hlasů schválí rozsáhlou rezoluci požadující, aby se Rusko bezpodmínečně a okamžitě stáhlo z území Ukrajiny, ale Čína, Jihoafrická republika, Indie a mnoho zemí globálního jihu se pravděpodobně i nadále zdrží hlasování, čímž zdůrazní své odcizení od toho, co považují za válku Západu.



Na rozdíl od Rady bezpečnosti OSN nemá Rusko ve Valném shromáždění právo veta. Rezoluce nejsou podle mezinárodního práva závazné.



Od loňské invaze Ruska na Ukrajinu přijalo shromáždění řadu rezolucí odsuzujících jeho jednání. V březnu loňského roku hlasovalo 141 ze 193 členských států OSN pro rezoluci vyzývající Rusko k "okamžitému stažení z Ukrajiny".



V dubnu shromáždění mnohem těsnější většinou 93 hlasů rozhodlo o pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. V říjnu 143 členských států odsoudilo "nezákonnou anexi" ukrajinských oblastí Luhansk, Doněck, Cherson a Záporoží ze strany Ruska.



- Italský ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti ve čtvrtek prohlásil, že sankce, které země G7 zavedly proti Rusku po jeho invazi na Ukrajinu, by měly uplatňovat všechny země G20.



"V opačném případě Rusko obchází systém sankcí a hrozí, že jejich účinky nesplní naše očekávání," dodal ministr.



Austrálie vyšle na Ukrajinu bezpilotní letouny a rozšíří sankce proti ruským vládním, vojenským a mediálním představitelům v rámci závazku stát na straně Kyjeva "tak dlouho, jak bude třeba".



Při oznámení nové podpory v den prvního výročí rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu vláda uvedla, že sankce se zaměří také na "ty, kdo šíří nepravdy, aby ospravedlnili tuto válku".



Součástí balíčku jsou zákazy cestování a zmrazení majetku pro dalších 90 ruských osob a 40 ruských subjektů, včetně státem vlastněného média Sputnik.



- Americká ministryně financí varuje Čínu před "vážnými důsledky", pokud bude pomáhat Rusku



Již dříve jsme informovali, že americká ministryně financí Janet Yellenová během tiskové konference v Indii zesílila výzvu ke zvýšení finanční podpory Ukrajině.



Yellenová rovněž novinářům řekla, že rozhovory mezi USA a Čínou o ekonomických otázkách budou obnoveny "ve vhodnou dobu", a zároveň varovala Peking, že poskytnutí jakékoli materiální podpory válečnému úsilí Moskvy by bylo "velmi vážným problémem".





- Ukrajina obvinila téměř 300 osob z válečných zločinů.



Ukrajinské soudy vznesly obvinění proti téměř 300 osobám z válečných zločinů od plnohodnotné ruské invaze před rokem, uvedl jeden z úředníků.



Ukrajinská prokurátorka koordinující případy válečných zločinů v Haagu Myroslava Krasnoborová uvedla, že 26 osob bylo souzeno a odsouzeno a celkem 276 osob bylo obviněno z válečných zločinů.



Odsouzeni byli za zločiny včetně znásilnění a vražd, ostřelování obytných budov, krutého zacházení s civilisty a rabování, uvedla.



Od 24. února 2022 bylo na Ukrajině zaregistrováno více než 71 000 údajných válečných zločinů, uvedla.



"Zvěrstva a ničení" způsobené Ruskem jsou "kolosální a nekonečné", uvedla během brífinku.







Miliony lidí byly nuceny vše opustit. Masivní raketové útoky ničí civilní infrastrukturu a mnoho lidí tragicky přišlo o život.



Tyto škody nelze odčinit, ale co můžeme udělat, je zajistit, aby ti, kdo jsou za ně zodpovědní, byli postaveni před soud.



Ukrajinským orgánům činným v trestním řízení pomáhají při vyšetřování válečných zločinů desítky zemí a institucí.



- Protiváleční demonstranti v Londýně před ročním výročím plnohodnotné ruské invaze vylili na silnici před ruským velvyslanectvím žlutou a modrou barvu, aby vytvořili obří ukrajinskou vlajku.



Aktivistická skupina Led By Donkeys zastavila dopravu a poté na silnici rozetřeka více než 300 litrů barvy, přičemž k vytvoření vlajky o rozloze 500 metrů čtverečních použila trakaře a štětce.



- Rus, který žije v Polsku již mnoho let, byl obviněn ze špionáže, uvedly polské úřady.



Podezřelý byl zadržen v dubnu pro podezření, že v letech 2015 až 2022 shromažďoval informace týkající se vojenské připravenosti polských ozbrojených sil a NATO a poté je předával ruské zpravodajské službě.



Minulý pátek byla gdaňskému okresnímu soudu proti podezřelému podána obžaloba, uvedl mluvčí gdaňské okresní prokuratury v prohlášení.



Uvedli, že "špionážní činnost ruského občana byla zaměřena na vojenské jednotky nacházející se v severovýchodní části Polska, v jejímž rámci plnil úkoly průzkumu důležitých prvků polských ozbrojených sil".



Dodali, že se jedná o jeden z "několika" případů týkajících se činnosti ruských a běloruských zpravodajských služeb proti polské armádě.









"Povinností každého člověka je svými činy rozšiřovat obzor svobody, aby se dovnitř vlilo světlo a překonalo temnotu," napsal Afanasjev tento měsíc z vyšetřovací vazby v dopise svým příznivcům

- Čínská vláda při přípravě mírového plánu na ukončení ruské války na Ukrajině nekonzultovala s Kyjevem, uvedl pod podmínkou anonymity vysoký ukrajinský představitel.







- Bidenova administrativa zvažuje zveřejnění zpravodajských informací, které podle ní ukazují, že Čína se rozhioduje, zda dodá zbraně na podporu ruské války na Ukrajině, uvedl ve středu deník Wall Street Journal.





Všichni členové B9 společně odsoudili ruskou válku na Ukrajině, uvedl poradce polského prezidenta. Podle zprávy Bílého domu o středečním odpoledním setkání ve Varšavě Biden a představitelé B9 "znovu potvrdili svou neochvějnou podporu Ukrajině a zdůraznili společný závazek stát na straně ukrajinského lidu tak dlouho, jak to bude nutné".





- Nejvyšší čínský diplomat Wang I se v Moskvě setkal s Vladimirem Putinem, neboť Čína a Rusko znovu potvrdily své úzké dvoustranné vztahy. Wang Putinovi řekl, že Peking bude hrát "konstruktivní" roli při dosahování politického řešení krize na Ukrajině, uvedla ruská státní tisková agentura Tass.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Agentura Reuters s odvoláním na státní tiskovou agenturu RIA uvádí, že pilot byl po katapultování ze stíhačky SU-25 naživu.Gubernátor Belgorodu Vjačeslav Gladkov uvedl, že na místě nehody u města Valjuki jsou záchranné složky a vyšetřovatelé a že příčina havárie se zjišťuje."Opravdu vás moc prosím, abyste mi psali! Moc mi to pomáhá... Chci být jen novinářem, věrným své profesi až do konce a hájit její hodnoty."Chystá se předložit další balíček pomoci, který má Kyjevu pomoci odrazit ruskou invazi, řekl jeho ministr obrany místní tiskové agentuře TT.Švédsko se rovněž chystá poslat Ukrajině pokročilý dělostřelecký systém Archer a ve švédském parlamentu roste podpora pro dodatečný příspěvek některých z přibližně 120 tanků Leopard, které země vlastní.Moldavsko ve čtvrtek odmítlo obvinění ruského ministerstva obrany, že Ukrajina plánuje invazi do separatistického moldavského regionu Podněstří po zinscenování operace pod falešnou vlajkou, a vyzvalo ke klidu, informuje agentura Reuters.Moldavská prezidentka Maia Sanduová začátkem tohoto měsíce obvinila Moskvu z plánování převratu s cílem svrhnout vládu a zatáhnout Podněstří do své války.Tento převážně ruskojazyčný region se v roce 1990 odtrhl od tehdejšího sovětského Moldavska. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vedli proruští separatisté krvavou válku s moldavskými vládními silami.Janet Yellenová ve svém vystoupení na tiskové konferenci, která se konala na předměstí indického technologického centra Bengalúru, kde se sešli finanční představitelé skupiny G20, uvedla, že je velmi důležité, aby Mezinárodní měnový fond (MMF) "urychleně" přistoupil k plně financovanému úvěrovému programu pro Ukrajinu, napsala agentura Reuters.Jak řekl prezident Biden, budeme stát při Ukrajině v jejím boji - tak dlouho, jak to bude potřeba. Pokračující a důrazná podpora Ukrajiny bude hlavním tématem jednání během mého pobytu v Indii.Z uniklých e-mailů, které Financial Times viděly, vyplývá, že advokátní kancelář Discreet Law v roce 2021 požadovala od Prigožina, na kterého byly uvaleny sankce a který byl obviněn z porušování lidských práv po celém světě, doklady totožnosti, než ho přijala jako klienta.V rámci kontroly proti praní špinavých peněz Prigožinovi ruští právníci předali londýnské advokátní kanceláři kopii jeho pasu a účet za plyn na jméno jeho tehdy 81leté matky Violetty na adresu v Petrohradě, píší FT.Jeho komentáře byly zveřejněny před projevem u příležitosti čtvrtečního státního svátku Obránce vlasti.A šéf NATO Jens Stoltenberg uvedl, že vojenská aliance zaznamenala "určité známky", že Čína možná plánuje podpořit Rusko ve válce na Ukrajině, a důrazně vyzval Peking, aby upustil od toho, co by bylo porušením mezinárodního práva.Čína, Jihoafrická republika, Indie a mnoho zemí globálního Jihu se však pravděpodobně i nadále zdrží hlasování, čímž zdůrazní své odcizení od toho, co považují za válku Západu.Agentura PA news rovněž uvedla, že Wallace zdůraznil, že válka "není konfliktem NATO".Při příjezdu do ukrajinského hlavního města Sánchez řekl: "Jsem na Ukrajině rok po začátku války. Zůstaneme po boku Ukrajiny, dokud se do Evropy nevrátí mír."Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že rozhodnutí Ruska pozastavit svou účast ve smlouvě o snížení počtu jaderných zbraní New Start s USA nezvýší riziko jaderné války. Ruský parlament ve středu schválil Putinův krok pozastavit platnost smlouvy.Páteční výročí je "chmurným milníkem pro lid Ukrajiny i pro mezinárodní společenství", řekl v New Yorku.Oleksandr Prokudin, náčelník regionální vojenské správy, uvedl, že 81letá žena a 68letý muž byli zabiti při ostřelování vesnice Novotyahinka, vzdálené asi 40 km od města Cherson. Ruský raketový útok na město Charkov na severovýchodě země si ve středu ráno vyžádal dva zraněné civilisty, uvedl gubernátor Charkovské oblasti Oleh Synyehubov.