Rozhovor Britských listů 574. Proč mají pracovníci univerzit tak nízké platy?

18. 2. 2023

čas čtení 1 minuta









Akademici, pracovníci, učitelé především v humanitních oborech na českých univerzitách, především na univerzitě Karlově, ale po celé České republice, mají šokujícím způsobem nízké platy. Je to zásadní útok na podstatu České republiky, protože humanitní obory na univerzitách jdou přímo ke kořenům toho, čím jsme. Předválečné Československo dobře vědělo, že demokracie nepřežije bez kvalitního školství. Nyní pražská FFUK přišla se šokujícím řešením, že totiž bude finančně podporovat jen ty obory, které jsou v této chvíli "ekonomicky prospěšné". Přitom se ve společnosti blíží obrovská revoluce v oblasti zaměstnanosti, protože většinu existujících pracovních příležitostí převezme umělá inteligence. Proč strkají čeští politikové (Fiala chce prodlužovat odchod do důchodu v době, kdy práce zmizí! :) )a univerzitní manažeři hlavu do písku? Proč čeští univerzitní učitelé nestávkují? Britští stávkují. Jan Čulík hovoří s Jakubem Jirsou, filozofem z pražské filozofické fakulty Karlovy univerzity o tom, co je příčinou této skandální situace. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na kabelovce Náš Region od pátku 24. února 2023.



