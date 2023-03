Pavel Bém se vrací na Magistrát hlavního města Prahy jako odborník na drogovou problematiku. Politická minulost nevadí!

8. 3. 2023 / Pavel Veleman

"Už od dětství se mi zdá, že jsem vždycky velice zřetelně vnímal rozporuplný pocit, který mě pak měl ovlivňovat v celé první polovině života: a to že žiju ve světě, odkud není únik možný, a kde člověku nezbývá než se bít že nemožný únik." (Victor Serge) Že je MUDr. Pavel Bém odborník na drogovou problematiku, to není žádným tajemstvím pro nikoho, kdo se o tuto oblast dlouhodobě zajímá. Stačí být však "jen" dobrý odborník na to, abych se vrátil jako člen poradního výboru na MHMP a zcela vytěsnil i politickou minulost u své osoby, toť věčná otázka u všech tzv. nepostradatelných odborníků za všech režimů.





Jméno bývalého primátora Pavla Béma bude spojeno již navždy v Praze s dobou, kdy došlo k dramatickému propojení byznysu a politiky a ačkoli nikdy nebyl trestně stíhán - u politika vždy rozhoduje presumpce viny a jeho pověst u veřejnosti, a u Pavla Béma je to naprosto tristní.



Dodnes z tohoto období vládnutí Pavla Béma, který "dovolil" napojení na svoji osobu pravomocně odsouzeného lobbisty Romana Janouška v míře nevídané. Také vliv legendárního majitele čerpacích stanic a bývalého zastupitele za Prahu 10 Tomáše Hrdličkybyl obrovský.



V těch dobách měla Praha 10 přezdívku "Zátoka sviní" a Mariánské náměstí - sídlo MHMP - bylo občany přejmenováno na "Mafiánské náměstí".

To si primátor Svoboda neuvědomuje, jaký signál (nejoblíbenější slovo pana premiéra Fialy) vysílá směrem k veřejnosti? Vždyť to byl on, kdo tento "Mordor" zhruba před deseti lety sám rozbíjel, například právě buňka ODS na Praze 10 byla centrem zrušena a pan MUDr. Svoboda ji zde obnovoval jako její předseda.

Připomeňme si, že Pavel Bém byl vždy obrovským obhájcem Václava Klause. Svoji kariéru v ODS také začal v roce 1998, kdy z ODS odcházejí "bývalí disidenti" ( Ruml, Uhde, Marvanová...) po skandálech se sponzorskými dary ODS.

Pan Bém se naopak v tuto dobu rozjel k závratné politické kariéře. Po nuceném odchodu nikdy nevysvětlil, jak "zázračně" zbohatl v podnikání s realitami, a dodnes neustále hájí svou éru jako velmi úspěšnou ve městě, kde se vše rozhodovalo v Cukrárně Myšák (Roman Janoušek zde úřadoval a sem se chodilo "políbit prsten").

A teď je vše najednou zapomenuto. Občané se dozvěděli od primátora Svobody z ODS a bývalého primátora Hřiba od pirátů, že vlastně obě strany mají shodný zájem a předvolební kampaň byla vlastně jen nepochopením programů.

Teď se nejspíše ještě dozvíme, že i Pavel Bém měl vždy stejný záměr - blaho Prahy - a stará parta propojená s novou je zpátky. Vše odpuštěno - vítejte všichni na jedné palubě. "Padouch nebo hrdina - všichni jedna rodina" (Limonádový Joe).

Po zvolení paní A. U. se potichu navrací i Pavel Bém. Jak mohou být v této tak těžké sociální době pro stále více utíkajících lidí z MHMP a sociálních odborů v Praze nadějí změn v sociální oblasti právě tito lidé?

To opravdu nevadí všem slovutným adiktologům, psychiatrům, odborníkům na léčbu závislostí a psychologům v této akademické, poradní skupině pro politiky - kdo tam s nimi sedí?

Skutečně již naprosto převládlo pouze fachidiotské pojetí práce v těchto profesích a etická a osobnostní integrita každého jedince - již není vůbec důležitá?

Tato personální politika přispívá k již tak obrovské fluktuaci zaměstnanců na sociálních odborech v Praze, kde začíná převládat totální apatie směrem k budoucnosti. Lidé v pomáhajících profesích jsou velmi citliví, senzitivní a opravdu potřebují vidět na svých úřadech skutečné mravní osobnosti a ne návrat starých struktur. MHMP a sociální odbory v Praze se stávají vlastně již průtokovým systémem, kde každý nový zaměstnanec vydrží pár měsíců a prchá jinam. Na výběrová řízení se již absolutně nikdo nehlásí.

Ono totiž tam není naděje na opravdové, strukturální změny směrem k měnící se situaci ve společnosti, která masivně chudne. Sociální odbory jsou v první linii této zátěže, leč jsou stále submisivní popelkou na všech úřadech. Pořád převládá rigidní, strojová, formální byrokracie (úhledný spis stále jako základ úspěchu při kontrole), zkostnatělost, neschopnost a strach prosadit na politických reprezentacích skutečně cílené nástroje sociální práce v těchto těžkých dobách (není vlastně co klientům nabídnout, chybí prakticky vše - místa k ubytování, rychlá finanční pomoc, zdravotní a sociální lůžka, funkční gerontopsychiatrie, dětští psychologové, potravinové banky…).

A místo nových lidí se vracejí "staří mistři" . Na Úřadech práce vidíme faktický návrat Kateřiny Sadílkové, gesci sociální v Praze získá politička , která celou svojí politickou kariéru postavila na boji s nepřizpůsobivými, a teď ještě návrat "horolezce a kolibříka" v poradní komisi MHMP - toť opravdu velký důvod pro každého sociálního pracovníka, který se trochu komplexněji orientuje v oboru - nejít do takto politicky řízených úřadů.

