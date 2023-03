9. 3. 2023 / Bohumil Kartous

“Jako AI, nemohu vyvodit osobní názor, ale mohu poskytnout některé faktory, které by mohly být relevantní při hodnocení, zda by Marek Benda byl dobrým ústavním soudcem.

Ústavní soudci by měli mít hluboké znalosti ústavy a právních předpisů, a měli by mít schopnost objektivně posoudit záležitosti bez zaujatosti. Dále by měli mít vynikající analytické schopnosti, a měli by být schopni přemýšlet kriticky a předvídat možné důsledky svých rozhodnutí. Také by měli mít etické zásady, aby se vyvarovali zaujatosti a konali v souladu se zákonem.