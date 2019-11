Sbližování politických populistů a dezinformační scény

Benda a Aeronet: Kdo je slepice a kdo vejce?

7. 11. 2019 / Bohumil Kartous

Nejen na imigračním tématu nebo dalších tématech podporujících legitimizaci xenofobie v české společnosti lze dobře sledovat, jak si dezinformační scéna dokázala vytvořit své politické reprezezntanty. Současný návrh ministerstva vnitra na to, aby mohly být v trestních řízeních využívány informace získané zpravodajskými službami, označil poslanec ODS Marek Benda za "návrat praktik StB". Úplně stejným způsobem přitom reagují některé dezinformační zdroje (např. Aeronet). Jde o exemplární důkaz přímého argumentačního propojení mezi dvěma stranami demagogických manipulátorů veřejné diskuse.





Poslanec Benda tento návrh komentuje jako "novodobý model StB". Zcela totožným způsobem komentuje návrh novely dezinformační web Aeronet, který dovádí konspiraci k tomu, že údajně bude zneužito zákona ke stíhání nezávisých novinářů za proruské aktivity. Zcela totožným způsobem komentuje návrh novely dezinformační web Aeronet, který dovádí konspiraci k tomu, že údajně bude zneužito zákona ke stíhání nezávisých novinářů za proruské aktivity.





Britské listy citují odborníka na danou problematiku, jehož identita je redakci známa:





"Srovnání poslance Marka Bendy z ODS, jenž tvrdí, že pokud by u vymezených trestných činů bylo možné použít jako důkaz v trestním řízení zpravodaké informace, šlo by o praktiky StB, je zcela nesmyslné. Zpravodajské informace jsou ve většině získávány nasazením operativních úkonů na základě povolení soudu, podobně jako informace policejní. V trestním řízení soud vždy zvažuje, zda k nim přihlédne a jak. Zpravodajské informace používá BKA (Finanční zpravodajská služba Německa), FBI a další organizace v demokratických zemích, které rozhodně nelze srovnávat s StB. StB se na rozdíl od zpravodajských služeb demokratických zemí nemusela řídit zákony (nemusela dodržovat, jen mohla), soudci i i prokurátoři s ní aktivně spolupracovali dle jejího zadání, slučovala v jedné složce zpravodajskou službu i policejní orgán konající přípravné řízení trestní."





Marek Benda svým jednáním přímo legitimizuje dezinformační odpad a dostává ho svými nejapnými vyjádřeními do mediálního prostoru. Používání z reality vykloubených přirovnání a vytváření nesmyslných paralel je jedním ze způsobů, jakým dochází k vážné erozi diskruzu a matení veřejnosti za účelem levného získání pozornosti a vyvolávání reakce na základě neodůvodněných obav. Pokud něco takového dělá politik zastupující stranu, která se ostentativně staví proti populismu současného premiéra a jeho strany, pak je to vážný problém: taková strana se stává krajně nedůvěryhodnou ve svých prohlášeních. V případě ODS to není poprvé a pravděpodobně ani naposled. Nad angažmá lidí, jako Benda, Vondra a další zůstává skutečně rozum stát.



Návrh, který se dotkne zákona o policii a trestního řádu, se snaží zohlednit měnící se bezpečnostní situaci a ohrožení vyplývající například z kyberkriminality. Zpravodajské služby často získají důkazy, které by mohly být využity při stíhání trestné činnosti závažného dosahu, nicméně v současnosti mohou na základě získaných informací pouze upozornit policii a ta si musí opatřit důkazy vlastní.