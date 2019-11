„Nejlepší na hokeji je, když lidi sjednocuje“

Česká republika je země s bohatou tradicí složenou z neuvěřitelného množství rozdílných kultur, náboženských přesvědčení a jazyků. Je hanebné, že se za tuto zemi nedokáže důrazně postavit mainstreamová politická, ani mediální reprezentace a namísto toho trpí, anebo se mlčením podílí na normalizaci nenávistné rétoriky, ze které těží populistické a extremistické strany skrytě, anebo otevřeně financované oligarchickými konglomeráty.

Zajímavá reakce na slova komentátora Dona Cherryho v jednom z nejsledovanějších TV pořadů v Kanadě, sobotní Hockey Night in Canada, se právě odehrává v kanadských médiích.

Poté, co v přímém přenosu Cherry naznačil, že noví imigranti nenosí makové kvítky na den veteránů (11. 11.), tak se za jeho slova vzápětí omluvila vysílací síť Rogers Sportsnet, NHL (severoamerická Národní hokejová liga) vydala prohlášení distancující se od Cherryho slov podobně jako CBC (Canadian Broadcasting Company) z jejichž studia se pořad vysílá ( zde ).



