Farage zuří: Britští konzervativci ho zradili

14. 11. 2019 / Jan Čulík

In a free democracy people should be allowed to stand for public office without intimidation.



The intimidation of Brexit Party candidates this week has been worthy of a failed South American state. https://t.co/JJ2rYqv4P0 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 14, 2019

Jak jsme informovali, Nigel Farage zprvu chtěl do britských prosincových všeobecných voleb postavit kandidáty své Brexit Party, ve všech více než 650 britských volebních okrscích, protože tvrdil, že dohoda o brexitu, kterou "vyjednal" za konzervativce Boris Johnson, je zradou a "žádným brexitem není."Před čtyřmi dny však oznámil, že jeho Brexit Party nebude kandidovat ve 317 volebních okrscích, kde v posledních volbách zvítězili konzervativci , protože by mohl roztříštit probrexitérskou podporu a způsobit, že vyhrají zastánci setrvání Británie v EU a bude se konat druhé referendum o brexitu, o němž brexitéři vědí, že by ho prohráli, protože většina Britů nyní chce zůstat v EU. Chtěl tak podpořit konzervativce a oslabit labouristy.,Jenže konzervativcům to nestačí: odborníci na volební problematiku upozorňují, že nejvíce konzervativce poškodí Brexit Party v těch volebních okrscích, kde sice poslední zvítězili labouristé, ale jen malou většinou, takže by - bez kandidatury Brexit Party - měli konzervativci možnost tam vyhrát, což nutně potřebují, nemá-li znovu vzniknout nerozhodný parlament.Proto Johnsonovi konzervativci Farage zradili - nejenom že s ním odmítli vstoupit do předvolební aliance, ale snaží se - často i výhrůžnými emaily - přesvědčit volební kandidáty Brexit Party, aby odstoupili i v ostatních volebních okrscích.Podle Farage při tom používají politiky cukru a biče: nabízejí kandidátům Brexit Party, pokud odstoupí, křesla ve Sněmovně lordů."Pokud tohle není korupce, tak už nevím, co je," zuří Farage. Kandidáti mé strany jsou pod tlakem venezuelského stylu: