Připomínka třicátého výročí pádu komunismu ve skotském Edinburku

17. 11. 2019 / Jan Čulík









V sobotu 16. listopadu 2019 odpoledne se v edinburském kostele St Stephen's Comely Bank Church pod záštitou reverenda George Viditse konala veřejná diskuse a další akce k připomínce třicátého výročí pádu komunismu v Československu. Součástí akce bylo i taneční vystoupení ve Skotsku dvou nedávno vzniklých slovenských folkloristických tanečních skupin Lípa a Studnička.Byla to nesmírně povzbuzující akce, kterou zorganizovali. Duchem akce byly zakladatelka české školy v Edinburku, Veronika Macleod, Kristýna Vágaiová a další spolupracovnice. Akce se účastnilo kolem stovky lidí, nejen Čechů a Slováků. Do české školy, kterou s kolegyněmi v Edinburku vede Veronika Macleod, chodí sto dětí! Druhou českou školu otevřely dámy nedávno i v nedalekém Glasgow.Jejich práce je nesmírně záslužná, je naprosto nepochopitelné, že je české ministerstvo školství ani zahraničí prostě nefinancuje. "Mám v tom tak 600 hodin práce bez honoráře. Ta kolegyně Radka také. Ale zároveň nás to baví," sdělila nám Veronika Macleod.