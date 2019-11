Je načase přehodnotit kapitalismus?

19. 11. 2019

Foto: Nedávná titulní strana deníku Financial Times, bible finančního sektoru, s titulkem: KAPITALISMUS. JE NAČASE HO ZMĚNIT



I mezi dosud ortodoxními zastánci tržní ekonomiky a kapitalismu v poslední době sílí názory, že kapitalismus selhává a že ho bude nutno přehodnotit a změnit. V pondělí večer se tímto tématem zabývala reportáž Channel 4 News:

Moderátorka: "Neustále revolucionizace výroby, trvalá nejistota a destabilizace, všechny fixní vztahy jsou zlikvidovány, všechno, co je pevné, se rozpustí ve vzduchu." Zní to jako popis našeho non-stop vysoce technologizovaného věku, ale je to ve skutečnosti popis kapitalismu od Karla Marxe, z doby před 170 lety. Avšak dnešní kritikové kapitalismu nejsou jen na ultralevici. Někteří tradiční stoupenci tržní ekonomiky nyní také požadují nový přístup, přehodnocení.





Reportér Gary Gibbon: Atmosféru toho, jak se doba mění, jsme zaznamenali na právě probíhající konferenci Konfederace britského průmyslu. Vystoupil tam Boris Johnson, v předvolební kampani, a oznámil tam, že ruší snížení daní pro podniky, které předtím přislíbil. A také vzal zpět argument, který britští konzervativci užívali pro to snížení daní - že se po jeho snížení prý vybere těch daní víc. Přiznal, že tím, že nesníží daně, vybere na daních víc.



Zjišťujeme ale, že od roku 2008 se ozývá stále větší množství hlasů, které zpochybňují základní poučky kapitalismu. Tyto hlasy pochybují o tom, zda kapitalismus v dnešní formě opravdu dokáže zajistit existenci efektivní konkurence a zda skutečně šíří svůj prospěch všem, anebo zda vydělané peníze poskytuje jen šéfům podniků. Kapitalismus se začíná v této opravdu nezvyklé době stávat terčem pozoruhodné kritiky.

Boris Johnson: Kdy mám skončit?



Předseda konference: Co nejdříve, pane premiére.





Reportér: Premiérům se obyčejně neříká, aby vypadli co nejdříve. Ale nežijeme v obvyklé době. Konfederace britského průmyslu uvažuje o obou hlavních britských politických stranách, které obě slibují tak obrovskou státní zadluženost, jaké jsme nebyli svědky po mnoho desetiletí.



Jeremy Corbyn: Někdy se tvrdí, že já jsem proti byznysu. To je naprostý nesmysl.



Reportér: Když se Corbyn stal šěfem Labouristické strany, šířil toto: Jeho vzkaz bankéřům:



Corbyn: Takže když říkají, že jsme pro ně hrozbou, mají pravdu.



Reportér: Dnes ale má šéf Labouristické strany, který tak dlouho svým stoupencům kázal o chybách kapitalismu, má celou řadu nepravděpodobných spřízněných duší. Lionel Barber je šéfredaktorem hospodářského deníku Financial Times už čtrnáct let. Před dvěma měsíci přistál při snídani na stole bohatého čtenářstva jeho listu ten deník s šokujícím titulkem: KAPITALISMUS. JE NAČASE HO ZMĚNIT.



Reportér: Proti tomu přece museli vaši bohatí čtenáři protestovat. Vy jste přece bible finančního sektoru!



Lionel Barber: Možná jsme bible, ale v bibli je mnoho poučení, která se tam můžete dočíst. O tom, jak dělat věci lépe.



Reportér: Ale je na ty změny finanční sektor připraven?



Lionel Barber: My jsme s tou titulní stranou neměli žádný problém. Musíte si uvědomit, že existují důležité podnikatelské organizace, které zastávají názor, že s kapitalismem je něco špatného. Celý finanční systém se téměř úplně v roce 2008 rozložil. A to existovala obrovská koncentrace tržní moci v bankách, skoro nikdo nebyl za ten finanční krach pohnán k odpovědnosti,



Reportér: Po dlouhé kariéře v bankovním sektoru je Jim O'Neil další nepravděpodobný kritik:



Jim O'Neil: Myslím, že se existující podnikatelský model musí změnit. Je mi jasné, že se takový postoj neočekává od někoho, jako jsem já, s mým zázemím, ale trpíme kolosálním selháváním trhu.



Reportér: Před třemi lety byl Jim O'Neil konzervativním náměstkem ministra financí. Po mnoha letech, kdy pracoval pro finančnickou firmu Goldman Sachs.



Jim O'Neil: Teoreticky vzato, když máte mnoho let rostoucích zisků, mělo by to vést k větším výdajům na investice a tím k větší produktivitě, a tím k nárůstu mezd. A máme už celou řadu let zjevný nárůst zisků, ale k tomu ostatnímu nedošlo. Takže to vůbec nefunguje tak, jak by to mělo fungovat podle ekonomické teorie, kterou jsem se já kdysi učil jako student.



Reportér: Je kapitalismus rozbitý, nefunkční?



Jim O'Neil: Nevím, jestli je rozbitý. Ale nefunguje. Tak, jak by měl.



Reportér: Potřebuje opravit?



Jim O'Neil: Naléhavě potřebuje opravit, řekl bych.



Jeremy Corbyn: Vytvoříme nový státní podnik veřejných služeb. A dáme mu název British Broadband.



Reportér: Jeremy Corbyn oznámil minulý týten tento pátý labouristický projekt znárodnění. Kromě toho chce zdvojnásobit státní investice do infrastruktury. avšak od koho si labouristi myslí, že bychom se měli poučit? Graham Turner je už dlouhá léta ekonomem, jemuž John McDonnell, labouristický stínový ministr financí, nejvíc důvěřuje. Turner tvrdí, že britský stát se musí poučit od jedné ekonomické supervelmoci. A nejsou to Spojené státy.



Reportér: Stát prý musí shromáždit odborné znalosti, které povedou do investic v cílených technologických oblastech?



Graham Turner: Musí. Ano.



Reportér: Někteří lidé říkají, že je to návrat do minulosti.



Graham Turner: No, je to návrat k tomu, čeho jsme svědkem v Číně. Ta zaznamenala fenomenální nárůst životní úrovně. V mnoha oblastech nás předstihla. Předstihla nás ve 5G. Takže co že dělá Čína špatně?



Reportér: Něco z toho, co dělá Čína, by mohlo být vzorem pro naši změnu kapitalismu zde?



Graham Turner: Lidi to možná nebudou chtít slyšet, ale to je naprosto pravda.



Reportér: Návrat k pětiletkám? Ke státnímu plánování?



Graham Turner: Nemusí to být státní plánování. Musí to ale být vize. Čína má vizi. To jsme měli v minulosti. Vizi toho, co technologie dokáže a co nám může poskytnout.



Reportér: Heslo tvrdí: Potřebujeme revoluci. Ekonomka Ann Pettiforová si nemyslí, že vize Labouristické strany je dostatečně radikální. Je přesvědčena, že by vláda měla bankovní sektor daleko přísněji regulovat.



Ann Pettifor: Měli bychom ten systém řídit.



Reportér: Budete investovat různým způsobem do různých sektorů?



Ann Pettifor: Jinak nedostanou licenci pro podnikání.



Reportér: Ani Labouristická strana tohle neprosazuje.



Ann Pettifor: Já vím, ale Labouristická strana je velmi opatrná. Zejména ohledně finančnictví.



Reportér: Ann Pettifor je přesvědčena že tlak klimatické krize vede některé stoupence volného trhu k přehodnocení kapitalismu.



Ann Pettifor: Jde o to, že čelíme zásadní, bezprecedentní krizi. Je to na úrovni války. Kdybychom byli na začátku druhé světové války, říkala bych totéž jako Churchill. Že se musíme připravit. Musíme podniknout bezprecedentní akce proti rozkladu klimatu a proti rozkladu systémů, které na této planetě podporují život. Na nichž závisí civilizace. Nejde o nic menšího. A pro to musíme zmobilizovat všechny zdroje, které máme.



Reportér: Řekl byste, že jedním z důvodů, proč byli lidé ochotni přijmout toto varování od Financial Times, bible finančního sektoru, bylo, že vědí, že klimatická krize nyní mění všechno?



Lionel Barber, Financial Times: Klimatická krize skutečně ovlivnila postoj lidí. Když dnes zasedáte ve správní radě, uslyšíte, že ředitel říká, co děláme proti globálnímu oteplování? Jak snižujeme své emise? Je to nyní součástí debaty.















