Gordon Sondland potvrdil Trumpův nátlak na "něco za něco"

20. 11. 2019





Čelný svědek při vyšetřování zločinů Donalda Trumpa, velvyslanec USA u Evropské unie Gordon Sondland, potvrdil, že při jednání s Ukrajinou vyžadoval Trump "něco za něco" a dodal: "Plnili jsme prezidentovy příkazy." Sondlad dodal, že byl donucen spolupracovat s Trumpovým právníkem Rudym Giulianim proti jeho vůli a kritizoval Bílý dům a ministerstvo zahraničí za to, že k věci neposkytly oficiální dokumentaci.



Sondland je bohatý hoteliér, který daroval Trumpovu inauguračnímu výboru milion dolarů. Je to svědek, který podle amerických médií nejvíce znepokojuje Bílý dům. Byl charakterizován jako jeden ze "tří přátel", které používala Trumpova vláda k tomu, aby se vyhnula normální komunikaci amerického ministerstva zahraničí s Ukrajinou.

Sondland potvrdil, že Trump byl ochoten se setkat v Oválné pracovně s ukrajinským prezidentem Zelenským pouze pod podmínkou, že Ukrajina oznámí vyšetřování plynárenské společnosti Burisma, pro niž pracoval syn bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, a široce zdiskreditované teorie, že Ukrajina umístila na server Demokratické strany falešné důkazy, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb r. 2016."Požadavky pana Giulianiho byly založeny na principu 'něco za něco' ohledně návštěvy prezidenta Zelenského v Bílém domě. Pan Giuliani požadoval, aby Ukrajina učinila veřejné prohlášení, že začne vyšetřovat volby v roce 2016 a server Demokratické strany a firmu Burisma. Vím, že členové tohoto výboru často zformulovali tyto složité problémy do jednoduché otázky: Existoval princip 'něco za něco'? Jak jsem už svědčil dříve, ve vztahu k požadované návštěvě Bílého domu, odpovědí je ano."Toto svědectví je pro Trumpův boj proti impeachmentu potenciálně zdrcující. Také vyvolává otázky nad budoucností Rudyho Giulianiho.Sondland řekl: "Nechtěli jsme spolupracovat s panem Giulianim. Jednoduše řečeno, hráli jsme s tím, co jsme měli. Všichni jsme chápali, že kdybychom odmítli spolupracovat s panem Giulianim, přišli bychom o důležitou příležitost posílit vztahy mezi USA a Ukrajinou. Tak jsme splnili prezidentovy příkazy. Byl jsem ostře proti suspendování pomoci Ukrajině, protože ji Ukrajina potřebovala v boji proti ruské agresi." Avšak Trump řekl Sondlandovi, aby "promluvil s Rudym". "Dovolte mi to říci znovu. Nechtěli jsme do toho zatahovat pana Giulianiho. Byl jsem přesvědčen tehdy, jako jsem přesvědčen teď, že s Ukrajinou mělo jednat ministerstvo zahraničí, ne prezidentův osobní právník."Pokud bude Trump pohnán k impeachmentu demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů, musel by proti němu být zahájen proces v Senátu, kde ho tamější republikánská většina zřejmě shledá nevinným a zanechá ho v úřadě.Podrobnosti v angličtině ZDE