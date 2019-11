New York Times o tom, jak Praha vzdoruje nepřípustnému nátlaku Číny

23. 11. 2019

Na "malou" Českou republiku si komunistická Čína dovoluje agresivně vyskakovat, způsobem, jímž si to nedovoluje na větší země, píše Marc Santora v deníku New York Times. V dohodě o družbě s Pekingem si Čína vymínila, že "Praha bude respektovat" tzv. "politiku jediné Číny", tedy že nebude jednat s Tchajwanem ani nebude respektovat jeho diplomatické zástupce. Podle listu New York Times je to šokující podmínka, kterou si Čína nedovolila vnutit jiným družebním městům v zahraničí, ale vůči Čechům si dovoluje mnoho.





Loni při příležitosti oslav Nového roku požadoval čínský velvyslanec, aby pražský primátor za Pirátskou stranu Zdeněk Hřib vyhodil tchajwanského diplomatického zástupce. Hřib to odmítl udělat a Čína zrušila turné České filharmonie. Ke konfliktu došlo i ohledně nebezpečí od firmu Huawei. New York Times se zmiňuje i o Petru Kellnerovi a jeho firmě Home Credit, která poskytuje finanční půjčky Číňanům, a o skandálu, který vznikl, když Kellner měl poskytnout Karlově univerzitě sponsorský dar pod podmínkou, že vysoká škola nebude dělat nic, co by se nelíbilo Číně.

Podrobnosti v angličtině ZDE