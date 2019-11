Proč se Jihoafrická republika zřekla jaderných zbraní

25. 11. 2019

Proč se Jihoafrická republika rozhodla vyrobit jaderné zbraně, jak je vyráběla a proč se jich rozhodla vzdát? Odpovědi jsou z velké části idiosynkratické, ačkoliv mohou přinést jistá poučení pro budoucnost vývoje jaderných zbraní na Korejském poloostrově i jinde. Starý režim apartheidu ustoupil vnějšímu tlaku a nechtěl, aby nově zvolená "černá" vláda získala kontrolu nad takovou zbraní, píše Robert Farley.

Jihoafrická republika usilovala o jaderné zbraně ze známých důvodů. Ačkoliv měla konvenční vojenskou převahu nad všemi myslitelnými regionálními oponenty, Pretoria se obávala, že tento náskok časem eroduje. Jihoafrická vláda si také uvědomovala, že široce rozšířená nelibost vůči systému apartheidu na Západě může bránit západním zemím pomoci v případné konfrontaci se SSSR a jeho spojenci. Jaderné zbraně by nejen znamenaly přímý způsob konfrontace vojenského útoku proti JAR, ale také prostředek, jak získat páky s ohledem na západní diplomatickou a vojenskou podporu v případě krize.

Jihoafrická republika mohla vytěžit svůj uran na vlastním území a obohatit jej ve vlastních zařízeních. S moderní průmyslovou ekonomikou a přístupem k technologicky sofistikovaným institucím vzdělávání a výzkumu v USA a Evropě mohla snadno vyvinout technickou expertízu potřebnou k výrobě zbraně. Již tak široce opovrhovaná země se příliš neobávala ohledně dopadů úsilí o získání jaderných zbraní na svou reputaci.

Celkem postavila šest uranových bomb podobného modelu jako hirošimská Little Boy. Zařízení byla příliš velká, aby je bylo možno umístit na rakety a měla být dopravována na cíl bombardéry Canberra či Buccaneer. JAR zkoumala i možnost postavit či koupit balistické rakety schopné nést jaderné zbraně, ačkoliv to by vyžadovalo výraznou modernizaci (miniaturizaci - pozn. KD) samotných zařízení. Nikdy nebyl potvrzen úplný test zařízení a silný tlak USA, SSSR a Francie v roce 1977 přispěl ke zrušení připravovaného podzemního testu.

Region i svět jsou nepochybně kvůli rozhodnutí z 90. let vzdát se jaderných zbraní bezpečnější. Ovšem s výjimkou některých postsovětských států nikdo další příklad JAR již nenásledoval - a je i nepravděpodobné, že by ji mohl v blízké době následovat.

Podrobnosti v angličtině: ZDE