Polský premiér všechno zná, všude byl a všechno dokázal...

Mezitím v Absurdistánu 111:

27. 11. 2019 / Tomasz Oryński

Konečně má Polsko reakci hodnou Járy da Cimrmana. Náš polský superhrdina se jmenuje Mateusz Morawiecki a jako Jára da Cimrman i on se účastnil prakticky. Morawiecki je známý tím, že s kýmkoliv mluví, vždycky k tomu vypráví "relevantní" historky ze své minulosti. Takže když mluví se zemědělci, vysvětluje jim, jak obrovské zkušenosti má on sám z dojení krav a ze své zkušenosti s mlácením obilí cepy ví, že Bruce Lee se svým nunčaku by se polskému farmáři nikdy nevyrovnal. Morawiecki také pěstoval včely a když mluví s pracovníky železnice, vytahuje se, že on sám je doslova majákem železniční tradice.